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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Mortales bombardeos contra Ucrania matan a nueve personas y dejan en llamas la histórica catedral de la Dormición
Rusia lanzó una andanada de misiles contra varias ciudades de Ucrania, donde nueve personas murieron y la histórica catedral de la Dormición, en Kiev, quedó en llamas.
Otras tres personas murieron en la ciudad rusa de Tula, al sur de Moscú, en un ataque ucraniano con drones.
La ofensiva a gran escala coincide con el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
Por el contrario, la guerra entre Rusia y Ucrania iniciada con la invasión rusa de 2022, no da señales de debilitarse, y las negociaciones de paz permanecen estancadas.
Zelenski afirma que hablará sobre la guerra en Ucrania con Trump en la cumbre del G7
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para felicitarlo por su cumpleaños e informarle de los avances de la guerra, según ha explicado en una publicación en X. Asimismo, ha asegurado que mantendrá una reunión en la Cumbre del G7 que se celebra esta semana en la localidad francesa de Évian.
"Discutimos cosas que podrían ayudar a lograr la paz ahora, e informé al Presidente sobre los últimos desarrollos en el campo de batalla y cómo se ha fortalecido nuestra posición. Acordamos que discutiremos más durante nuestra reunión en la Cumbre del G7", ha comunicado Zelenski.
Zelenski pide medidas legales que permitan confiscar petróleo de la 'flota fantasma' rusa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió este domingo medidas legales que permitan confiscar el petróleo que transportan los barcos de la 'flota fantasma ' rusa con la que Moscú elude las sanciones a las exportaciones, al agradecer a Reino Unido la interceptación este domingo de un petrolero ruso cuando atravesaba el Canal der la Mancha.
"Europa necesita urgentemente adoptar medidas legislativas que permitan no sólo la detención de petroleros y restricciones a los envíos de petróleo, sino también la confiscación del crudo que transportan. Sin duda, esto ayudará a acercar la paz", escribió en un mensaje en X.
Drones ucranianos atacan planta de dióxido de titanio y ácido sulfúrico en Crimea ocupada
Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado del ataque a la planta 'Krimski Titan', que suministra dióxido de titanio y ácido sulfúrico para la producción militar rusa, ubicada en la ciudad de Armiansk, en la península ucraniana de Crimea anexionada por rusia en 2014.
El jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripuladas, Robert Brovdi, conocido también como "Magiar", señaló en Facebook que "se ha confirmado mediante control objetivo que se han infligido daños", que se ha declarado un incendio y suspendido la producción.
Ucrania informa de dos ataques exitosos contra infraestructura petrolera en Rusia
Las fuerzas ucranianas informaron este sábado de dos ataques exitosos contra sendas infraestructuras petroleras rusas en las regiones rusas de Volgogrado y Kransodar.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania precisó en un mensaje en Telegram que las fuerzas de defensa atacaron una planta de preparación y bombeo de petróleo en las proximidades de la localidad de Kotovo, y confirmó el impacto en esta "instalación clave de la infraestructura de transporte de petróleo", en la que se declaró un incendio.
EUROPA PRESS
Gabbard denuncia la existencia de biolaboratorios financiados y encubiertos por EEUU en Ucrania
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha denunciado este viernes que la administración Biden financió y ocultó de manera deliberada la existencia de laboratorios biológicos en Ucrania, los cuales albergan "patógenos peligrosos y altamente contagiosos" y corren el riesgo de verse comprometidos a causa de la guerra.
A través de un comunicado oficial, Gabbard ha afirmado que personas influyentes encubrieron intencionadamente la ubicación, historia y financiamiento de estos centros, descalificando a quienes, en un primer momento, intentaron revelar la información.
"Hasta ahora, se había ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense la información sobre la existencia y financiación de estos laboratorios. Personas poderosas han encubierto intencionadamente la información relativa de estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos, afirmando falsamente que no existen y acusando a cualquiera que diga lo contrario de ser un agente extranjero y un traidor a Estados Unidos", ha remarcado.
Von der Leyen y Costa celebran la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que la apertura del primer grupo de capítulos de adhesión de Ucrania y Moldavia supone un reconocimiento a "la determinación, el coraje y el arduo trabajo" demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante "inmensos desafíos".
Ambos dirigentes han celebrado este paso, acordado por los Veintisiete tras el levantamiento del veto de Hungría, y lo han descrito como "una señal de que la oferta de paz, estabilidad y oportunidades de la UE es inigualable".
"La ampliación es una decisión estratégica. Al acercar más a nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente", han sostenido.
También han constatado que, en un mundo "marcado por la creciente incertidumbre", "una Unión Europea más grande redunda" en el interés común, por lo que la ampliación del bloque comunitario "sigue siendo uno de los mayores éxitos de la UE" y la "mejor inversión en nuestro futuro común".
Los Veintisiete acuerdan abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE
Los Veintisiete Estados miembro de la UE han acordado este viernes abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y de Moldavia en el bloque comunitario, abriendo así de manera formal las negociaciones para que los dos países pasen a formar parte de la Unión Europea, después de que Hungría decidiera levantar un veto que ha mantenido por dos años.
En una reunión a nivel de embajadores mantenida en Bruselas, el Consejo de la UE ha acordado una posición común para la apertura del primer grupo de capítulos, denominados 'fundamentales', también definidos en Bruselas como "la columna vertebral del proceso de adhesión". La firma tendrá lugar en la capital comunitaria el próximo lunes en sendas conferencias intergubernamentales.
Putin acusa a Ucrania de querer "dividir" a los rusos con sus ataques de drones
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes que los crecientes ataques con drones ucranianos contra su territorio tienen como objetivo dividir a los rusos, "sembrar confusión" y dañar la economía.
Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques con drones contra los territorios ocupados y Rusia, en represalia por bombardeos rusos diarios.
"Su objetivo es crear una división en la sociedad rusa, sembrar confusión e infligir daños económicos, pero no lo conseguirán", dijo el presidente ruso durante una reunión en el Kremlin con soldados.
Putin abogó de nuevo por "fortalecer su sistema de defensa aérea".
Rubio mantiene su compromiso con fin del conflicto ucraniano en mensaje por Día de Rusia
El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, aseguró este viernes que su país sigue comprometido en el arreglo del conflicto ucraniano en su mensaje de felicitación con ocasión del Día de Rusia.
"En representación de Estados Unidos, felicito al pueblo ruso por el Día de Rusia. EE.UU. sigue comprometido en avanzar hacia una solución pacífica para la guerra Rusia-Ucrania", señala la misiva.
Añade que la Casa Blanca "sigue confiando en que una paz duradera" allanará el camino para un futuro más próspero para el pueblo ruso y una relación más constructiva entre los dos países.
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