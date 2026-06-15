Guerra en Oriente Medio, en directo: Irán y EEUU alcanzan un acuerdo de paz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

El papa reafirma que la Iglesia rechaza el antisemitismo al recibir a organización judía El papa León XIV recordó este lunes que la Iglesia rechaza el antisemitismo y "toda forma de discriminación o acoso por motivos de raza, color, condición de vida o religión", al recibir en el Vaticano a una delegación de la organización benéfica estadounidense judía United Jewish Appeal-Federation of New York.

Israel mantendrá sus tropas en el Líbano "sin límite de tiempo" pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán A la espera de desvelar los detalles del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Israel ha vuelto a plantarse. Pese a que el presidente de Pakistán declaró que el pacto incluye al Líbano, el Gobierno de Israel ha demostrado de nuevo que va a la suya y que mantendrá la presencia de sus tropas en el sur del país. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, no ha tardado en confirmarlo esta mañana. "El primer ministro Binyamín Netanyahu y yo estamos impulsando una política clara que determina que el Ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza, sin límite de tiempo alguno, para proteger desde allí la frontera y las comunidades israelíes contra los elementos yihadistas", ha afirmado en un comunicado. "Nos oponemos a una retirada de las fuerzas israelíes del Líbano, a pesar de todas las presiones existentes y las que aún vendrán", ha añadido, asegurando que mantener estas autodenominadas zonas de seguridad son "uno de los mayores logros" del Ejército israelí.

Jaime Mejías Lagarde afirma que la inflación energética ya se ha extendido por los demás sectores de la economía Lagarde afirma que la inflación energética ya se ha extendido por los demás sectores de la economía, por Jaume Mejías.

Las autoridades de Gaza elevan a más de 73.000 los muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 73.000 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 990 desde el alto el fuego pactado en octubre de 2025.

Andrea López-Tomàs Reapertura de Ormuz, pausa al programa nuclear y desbloqueo de fondos: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU Reapertura de Ormuz, pausa al programa nuclear y desbloqueo de fondos: los detalles del acuerdo de paz entre Irán y EEUU, por Andrea López-Tomàs.

Trump frente a sus homólogos del G7 en Francia, tras lograr un acuerdo con Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, participará este lunes en una cumbre con sus homólogos del grupo G7 de potencias mundiales en Francia, horas después de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. En Evian, a orillas del lago Lemán, los aliados esperan a un Trump eufórico tras celebrar su 80º cumpleaños el día anterior para conocer los detalles del acuerdo y los planes de reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos. Irán estará lejos de ser el único tema explosivo en la reunión de tres días, ya que se espera la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a partir del martes, tras el último bombardeo ruso, que provocó un incendio en una histórica catedral de Kiev y más de una decena de muertos en distintos puntos de Ucrania.

La Liga Árabe dice que el acuerdo EEUU-Irán es "un paso importante para el fin de la agresión iraní e israelí" El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, ha aplaudido el memorando de entendimiento alcanzado por Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la guerra en Oriente Próximo y ha afirmado que este paso supone "un paso importante hacia el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra territorios árabes" en la región de Oriente Próximo. Así, ha manifestado en un comunicado que el pacto, que se firmará oficialmente el 19 de junio, podría generar "las condiciones adecuadas para iniciar un proceso que ponga fin a la guerra y logre una estabilidad sostenible en la región", al tiempo que ha advertido sobre "los continuos intentos de Israel de socavar el acuerdo y perpetuar el estado de guerra permanente".

La limpieza de minas en el Estrecho de Ormuz podría llevar "de semanas a meses", afirma un almirante estadounidense retirado a la BBC El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Truth Social que el Estrecho de Ormuz se reabrirá una vez que el "acuerdo" sea firmado el viernes, "con el propósito de retirar las minas". Irán cerró de facto el estrecho —la ruta marítima más transitada del mundo para el transporte de petróleo— después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. La retirada de minas en el Estrecho de Ormuz podría requerir "de semanas a meses", según declaró a la BBC el contraalmirante retirado de la Marina estadounidense Mark Montgomery.

Catar expresa su apoyo a los esfuerzos para reforzar la estabilidad regional Catar - El Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar expresó en un comunicado su "apoyo total a todos los esfuerzos e iniciativas destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales."