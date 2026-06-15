Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Albares saluda el acuerdo de paz entre EEUU e Irán y agradece el esfuerzo de los mediadores El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha saludado este lunes el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual permite la libre navegación por el estrecho de Ormuz. Albares, a través de su perfil de la red social X, también ha agradecido "los esfuerzos de los mediadores", al tiempo que ha asegurado que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial". El responsable de Exteriores también ha destacado que el "diálogo y la negociación" pueden resolver "asuntos pendientes", así como garantizar el alto el fuego, también en Líbano".

El jefe de la ONU condena ataques israelíes en "momento crucial" para esfuerzos de paz El jefe de la ONU, Antonio Guterres, condenó el domingo los ataques israelíes en Líbano ocurridos más temprano, que amenazaban los planes de Estados Unidos para que Washington y Teherán firmen un acuerdo marco de paz este mismo día. "Los ataques tuvieron lugar a pesar del alto el fuego y en un momento en que se espera que Estados Unidos y la República Islámica de Irán alcancen un acuerdo que allanará el camino hacia una solución pacífica de este conflicto", señaló Guterres en un comunicado.

El máximo organismo de seguridad nacional de Irán advierte de una respuesta "inminente" al ataque israelí en Beirut El máximo organismo de seguridad nacional de Irán advirtió que una respuesta era "inminente" tras un ataque israelí contra Hezbolá, aliado de Teherán, en los suburbios del sur de Beirut. “La respuesta de los combatientes del Islam es inminente”, afirma el Consejo Supremo de Seguridad Nacional en un comunicado publicado el día X. “El Líbano es nuestra vida y la violación de las líneas rojas de la República Islámica no será tolerada”.

Trump dijo a Axios que se firmará un acuerdo “en unas horas”, después de haber sido retrasado por Israel El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo a Axios que la firma de un acuerdo con Irán tendría lugar “en unas horas”, después de que el proceso, según él, se viera retrasado por los bombardeos de Israel sobre Beirut. “Eso lo ha cambiado todo. Ha retrasado la firma unas horas. Debería haber ocurrido ahora mismo. Ahora está previsto dentro de unas horas”, declaró el republicano durante una llamada telefónica, según precisa Axios, sin ocultar su frustración hacia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Un funcionario iraní afirma que habrá una "fuerte respuesta" a los ataques de Israel contra Beirut El jefe del comité de seguridad nacional del parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha amenazado con una "respuesta contundente" contra Israel tras los ataques israelíes perpetrados hoy en Beirut. “El crimen cometido hoy por el régimen sionista en Dahieh, Beirut, demuestra una vez más la debilidad y la falta de credibilidad de Estados Unidos, ya que ni siquiera es capaz de controlar a este régimen ilegítimo. “Se avecina una fuerte respuesta.”

El máximo órgano de seguridad de Irán respalda la "vía del diálogo", según el presidente iraní El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el domingo que la máxima autoridad de seguridad del país respalda la "vía del diálogo", después de que los sectores más radicales criticaran al equipo negociador de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos. "El Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha llegado a la conclusión de que debe mantenerse la vía del diálogo", declaró Pezeshkian en una reunión con los medios de comunicación, según el sitio web de la Presidencia.

Trump está "convencido" de que el acuerdo con Irán se cerrará hoy, según Waltz El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este domingo que el presidente Donald Trump está "convencido" de que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra se firmará hoy. "El presidente tiene toda la intención de que (el acuerdo) se produzca. Dejaré los detalles concretos y el calendario a la Casa Blanca", apuntó Waltz en una entrevista en el programa 'This Week' de ABC News.

Irán advierte de que responderá a los ataques israelíes en Líbano El Ejército iraní afirmó este domingo que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano, que están poniendo en peligro además la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington. "Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta", dijo el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales. El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, ya advirtió antes de que los nuevos ataques israelíes contra el barrio Dahye de Beirut hacían "imposible hablar de seguir adelante", poniendo en duda el esperado acuerdo.

Trump reprocha a Israel el ataque a Beirut: "no debería haber ocurrido" A la espera de la rúbrica de un posible acuerdo para acabar con el conflicto con Irán, Trump ha pedido a Israel y a los persas que rebajen la tensión tras el ataque en Beirut, que, según él, no debería haberse producido. "Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que estaba respondiendo fue muy pequeño e insignificante; nadie resultó herido ni murió, y no debería alterar este importante proceso", escribió en Truth Social.