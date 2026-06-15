Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GaspiTráficoIncendiosCalorCucurellaLisenda PascualBad BunnyCooperativaMédicosAhogadosRedes criminales
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / SAUL LOEB / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elon Musk se convierte en el primer billonario de la historia: ya acumula más riqueza que el 46% de la población mundial
  2. Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica
  3. El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
  4. La prensa internacional se deshace en elogios sobre el acto del Papa en la Sagrada Familia
  5. Cazas suecos interceptan dos incursiones de aviones de combate rusos sobre el mar Báltico
  6. Pakistán anuncia un 'texto definitivo y consensuado' del acuerdo de paz entre EEUU e Irán
  7. Michael Sandel, filósofo y profesor de Harvard: 'Trump y Putin están haciendo ver a los europeos que necesitan estar más unidos”
  8. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse

DIRECTO | Irán advierte de una respuesta "inminente" al ataque israelí contra suburbio de Beirut

El viejo G7 se reúne en el nuevo desorden mundial: "Su principal problema es que no está China"

Irán y Estados Unidos sellan el acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos sellan el acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz

Vandalismo y enfrentamientos con la policía en una protesta contra el G7 en Ginebra

Vandalismo y enfrentamientos con la policía en una protesta contra el G7 en Ginebra

Al menos doce muertos en un accidente de avión en Estados Unidos

Al menos doce muertos en un accidente de avión en Estados Unidos

Seis muertos tras chocar dos helicópteros en Río de Janeiro

Seis muertos tras chocar dos helicópteros en Río de Janeiro

Vandalismo y enfrentamientos con la policía en una protesta contra el G7 en Ginebra

Vandalismo y enfrentamientos con la policía en una protesta contra el G7 en Ginebra

Fracasa el referéndum impulsado por la ultraderecha en Suiza contra la "inmigración descontrolada"

Fracasa el referéndum impulsado por la ultraderecha en Suiza contra la "inmigración descontrolada"