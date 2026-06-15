El viejo G7 se reúne en el nuevo desorden mundial: "Su principal problema es que no está China"

Ha habido que sudar mucho para preparar la 52 cumbre de las siete democracias industrializados que arranca este lunes y termina este miércoles en el balneario francés de Évian-les-Bains. Los principales problemas los puso Estados Unidos. La Casa Blanca pidió alterar el calendario inicial para que no coincidiera con las celebraciones del 80 cumpleaños de Donald Trump de este domingo. El presidente no pensaba perderse el macroevento deportivo de artes marciales mixtas, el UFC Freedom 250, para el que se ha erigido un escenario más alto que la propia Casa Blanca en su jardín sur.

Estas dos localizaciones simbolizan a la perfección el momento histórico por el que pasa el G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, además de la Unión Europea. El primero, Évian, una ciudad que representa la vieja Europa aristocrática, el mundo del pasado, un retiro famoso por su agua mineral y situado a orillas del lago Lemán frente a los Alpes. El segundo, el violento evento de artes marciales frente a la Casa Blanca, que muestra lo que es nuevo en Estados Unidos: la megalomanía y el toque disruptivo de un presidente americano que ha venido a romper cosas, incluidas las viejas estructuras como el grupo de países industrializados.

"El G7 empezó en los años 80 como una conversación entre ministros de Finanzas y luego se elevó a reuniones de los líderes de los países miembro, en un momento de fuerte inestabilidad en los mercados financieros y de falta de coordinación entre los principales actores. Nunca estuvo claro que aquello marcara una gran diferencia en términos materiales, pero sí importaba que hablaran entre ellos, que entendieran qué iba a hacer cada uno y que no trabajaran unos contra otros", dice a EL PERIÓDICO Robert Wolfe, profesor emérito de la Queen’s University, en Canadá. "Esa coordinación sigue siendo muy importante. El problema es que no va a suceder con Donald Trump en la Casa Blanca: es totalmente impredecible, actúa por capricho y Estados Unidos ya no sabe cuál es su papel en el mundo. No es culpa del G7; es consecuencia de lo que está ocurriendo en Washington. Y, sin Estados Unidos implicado, todo se vuelve mucho más difícil".

Se vio en la anterior cumbre, en la localidad turística de Kananaskis, en Canadá. El retorno de Donald Trump a la presidencia provocó una erosión en la cohesión interna del G7, que los analistas pasaron a describir como G6+1. Estados Unidos contra el mundo por sus políticas arancelarias unilaterales y por sus amenazas de anexión de Canadá. Por primera vez la cumbre concluyó sin la adopción de un comunicado conjunto de los líderes, incapaces de acordar una visión común sobre el comercio internacional, la seguridad colectiva y la transición energética. Trump se fue antes de tiempo debido a la guerra de los 12 días que había lanzado junto a Israel contra Irán. Esto impidió un encuentro programado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Todo desorden.

¿Un G7 con China?

La capacidad del G7 para dictar pautas financieras o comerciales globales se ha erosionado sustancialmente con el paso de los años. El PIB de los siete países que lo forman ha caído del 63% del PIB mundial en 1992 a solo el 29% en 2024. Menos de la mitad. El grupo ya no representa la mayoría de la actividad económica global, lo que limita la efectividad de sus decisiones si no se coordinan con otros polos de poder como el bloque BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

En la preparación de la cumbre de Évian, el presidente Emmanuel Macron propuso invitar informalmente por videoconferencia al presidente chino, Xi Jinping, para discutir los desequilibrios comerciales. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada tajantemente por Japón. No existe consenso interno sobre si el G7 puede intentar integrar a China en sus conversaciones.

Algunos ven el G7 precisamente como contrapeso a China. Canadá, por ejemplo, lideró dentro del grupo la Alianza para la Producción de Minerales Críticos ante el dominio del suministro de tierras raras por parte de China. Pekín lo ha usado como arma comercial ante la guerra de aranceles lanzada por Trump, amenazando con recortar las ventas de estos minerales clave para los productos tecnológicos. Y les ha funcionado: Trump retiró el grueso de los mal llamados aranceles recíprocos.

"El mundo es mucho más complejo y hay muchos más países que hoy cuentan en el orden internacional, pero el gran cambio es China", dice Robert Wolfe. "China tiene ahora un peso enorme en la economía mundial, y el problema es que Estados Unidos es incapaz de reconocer hasta qué punto es importante. China nunca ha sido invitada al G7, y ni siquiera está claro que aceptara ir si se la invitara; pero su ausencia está en el corazón del problema del G7: las economías del grupo siguen pesando mucho, pero sin China pueden hacer mucho menos. El mayor bloqueo en muchos asuntos económicos internacionales está entre Estados Unidos y China, y ambos se beneficiarían de una conversación regular, madura y estructurada como la que prepara el G7".

Macron, presidente rotatorio del G7, insiste en acercar posiciones con China sobre los desequilibrios del comercio global. Ante la imposibilidad de invitar a Xi a la cumbre, siquiera virtualmente, ha preparado una llamada previa, según varios funcionarios de países del G7, informa Politico.

El objetivo es implicar a China en la discusión sobre la economía global. París defiende un enfoque menos acusatorio contra el gigante asiático que el habitual en el G7. Sostiene que el problema no se limita a la sobreproducción china, sino que también incluye la falta de inversión en la Unión Europea y el exceso de consumo en Estados Unidos.

El G7 no está muerto, pero ya no puede actuar como una suerte de director de orquesta de las políticas comerciales y económicas globales como en el pasado. No puede gobernar el mundo, pero sirve para que las democracias industrializadas globales encuentren una posición común y traten de encauzarla hacia el resto de potencias.

China está fuera, India y Brasil ganan peso; Rusia fue expulsada tras la invasión a gran escala de Ucrania, y Estados Unidos, bajo Trump, es imprevisible.