El G7 saluda el acuerdo de paz con Irán y Trump proclama en Francia: "El estrecho de Ormuz estará completamente abierto el viernes"

“La cumbre del G7 se celebra en un momento crucial”, avanzó Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, nada más aterrizar en Évian, a orillas del lago Lemán (Ginebra), donde este lunes arrancaba la cumbre del G7 marcada por el acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra de Oriente Medio.

“Las decisiones que tomemos aquí enviarán una clara señal sobre nuestra voluntad de actuar, cooperar y defender los principios que sustentan la estabilidad global”, insistió Costa ante la prensa. Una opinión compartida por el anfitrión de este encuentro, el presidente francés Emmanuel Macron, que aplaudió el “esfuerzo diplomático” de las últimas horas, aunque se mostró cauto a la hora de evaluar las consecuencias de este pacto que deberá oficializarse este viernes en Ginebra. "El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, apoyo para Líbano, la apertura duradera de Ormuz y desde luego la conclusión de un pacto sobre las actividades nucleares y balísticas de Irán", afirmó.

Este pacto debería permitir la reapertura urgente del estrecho de Ormuz y con ello la reanudación del tráfico marítimo, además del impacto directo “en el precio del petróleo en las próximas semanas”, informó Macron. Aunque deberá desarrollarse “sin restricciones ni peajes” para garantizar la estabilidad regional y la economía mundial, insistieron los líderes.

Las miradas, sin embargo, estaban realmente puestas en Donald Trump, quien fue el último en llegar a la cumbre para encontrarse en primer lugar con Emmanuel Macron. Évian era el lugar escogido por el presidente estadounidense para romper su silencio tras firmar el acuerdo electrónicamente. “El viernes, el estrecho de Ormuz estará completamente abierto, anunció Donald. “Estamos trabajando muy bien con Irán, que ya no está gobernado por las mismas personas. (...) Irán jamás tendrá una bomba nuclear”, añadió el presidente estadounidense.

Trump aprovechó para dejar claro ante Macron que no necesita “mucha ayuda” para reabrir el estrecho, aunque ha valorado de forma positiva el envío de varios buques militares. Unas declaraciones que desdicen en parte a las del presidente francés, quien horas antes afirmó que su gobierno se prepara para desplegar el portaaviones Charles de Gaulle en los próximos “dos o tres días para garantizar la reapertura pacífica del Estrecho de Ormuz”. Además de enviar expertos en desactivación de explosivos, presumiblemente para participar en la remoción de minas del Estrecho de Ormuz.

Los desequilibrios globales, entre otros temas

La guerra de Ucrania también figura entre los principales temas de este encuentro. Sobre esto, Donald Trump confirmó que el pasado domingo “mantuvo conversaciones muy productivas con el presidente Zelensky y el presidente Putin”. Según Donald Trump, los líderes ruso y ucraniano están “dispuestos” a estas posibles negociaciones bajo los auspicios de la administración estadounidense. “Cada semana mueren 25.000 personas, la mayoría soldados. Esto no debería estar ocurriendo”, afirmó, explicando que ahora que la situación en Oriente Medio se había calmado, podría “trabajar en este asunto”.

La macroeconomía constituye otro de los grandes ejes de preocupación del encuentro. En este marco, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ofreció una rueda de prensa durante la jornada, en la que mostró su preocupación por los “desequilibrios globales”.

“Todos nos enfrentamos a problemas de sobrecapacidad y control de las exportaciones de minerales críticos. Juntos, contamos con la envergadura y las alianzas necesarias para abordarlos”, explicó.

Más allá de sus siete integrantes

Con este encuentro, Francia ha buscado ampliar el alcance del G7 más allá de sus siete integrantes: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegará el martes para participar en una sesión dedicada a la guerra en Ucrania, mientras que los líderes árabes lo harán para continuar con el debate sobre Irán. Además, está prevista la asistencia de los líderes de Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur.

No solo política, la tecnología y la inteligencia artificial también ocuparán un espacio en la agenda de esta cumbre. El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman; el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei; y Arthur Mensch, fundador de la europea Mistral AI, participarán en un almuerzo de trabajo centrado en la protección de los menores en el entorno digital.

Évian, acostumbrada a ser el centro del mundo

Évian es una pequeña ciudad termal de apenas 9.000 habitantes, acostumbrada, sin embargo, a ocupar un lugar destacado en la escena internacional. El 18 de marzo de 1962, la ciudad dio nombre a unas negociaciones muy conocidas: los Acuerdos de Évian. Tras tensas conversaciones entre Francia y el Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA), el texto marcó el inicio del alto el fuego y, en los meses siguientes, la independencia de Argelia.

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Cuatro décadas más tarde, en 2003, Évian volvió a convertirse en el centro de la política internacional al acoger el G8, antiguo nombre del G7 antes de la suspensión de Rusia en 2014. Este año, una vez más, la localidad ha sido escogida para organizar la reunión, en gran medida por su ubicación estratégica a orillas del lago Lemán.