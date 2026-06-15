Guerra en Oriente Próximo
España saluda el acuerdo de paz entre EEUU e Irán y agradece el esfuerzo de los mediadores
El ministro Albares destaca que el "diálogo y la negociación" pueden resolver "asuntos pendientes", así como garantizar el alto el fuego, "también en Líbano"
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, saludó este lunes el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual permite la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
Albares, a través de su perfil de la red social X, también agradeció "los esfuerzos de los mediadores", al tiempo que aseguró que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".
El responsable de Exteriores también destacó que el "diálogo y la negociación" pueden resolver "asuntos pendientes", así como garantizar el alto el fuego, "también en Líbano".
Las declaraciones de Albares se produjeron después de que este domingo Estados Unidos e Irán anunciaran un pacto para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.
Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.
El pacto, que el presidente estadounidense, Donald Trump, había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, ha llegado tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.
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