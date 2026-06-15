Un ataque de Rusia incendia la histórica catedral de la Dormición de Kiev, lugar santo del cristianismo ortodoxo

El Gobierno de Rusia se ha desvinculado este lunes del incendio registrado en la catedral de la Dormición de Kiev durante su último "ataque masivo" contra la capital de Ucrania y otras ciudades del país y ha achacado el suceso al impacto de un misil lanzado por EEUU, después de que las autoridades ucranianas responsabilizaran directamente a Moscú de lo sucedido. "Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no planifican ni ejecutan ataques contra infraestructuras civiles", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, que ha apuntado que "informaciones confirmadas" señalan que el complejo del monasterio de las Cuevas de Kiev "fue alcanzado por un misil del sistema antiaéreo estadounidense Patriot". El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en redes sociales que el ataque ha causado "diversos niveles de daño" en 40 puntos de la capital, antes de subrayar que entre los heridos hay dos niños de cinco y seis años, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

"Una de las razones del mal funcionamiento de este sistema podría ser que países occidentales transfirieron al régimen de Kiev misiles caducados", ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales, después de que Ucrania denunciara cuatro muertos en Kiev y cinco en Járkov a causa de los ataques rusos y señalara que los bomberos trabajaban para extinguir las llamas en la histórica catedral de la Dormición. Previamente, la cartera había confirmado "un ataque masivo" con "armas de precisión y largo alcance" contra Kiev y las ciudades de Járkov y Dnipró, en lo que describe como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev". Así, señaló que el objetivo del ataque han sido "instalaciones de la industria de defensa" en las citadas ciudades, así como "bases aéreas militares y centros de material" en Ucrania. "Todos los objetos señalados han sido alcanzados", zanjó.

La respuesta de Kiev

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha recalcado que el hecho de que la catedral de la Dormición haya sido alcanzada supone "uno de los crímenes más graves cometidos por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha". "Es una iglesia cuya historia data del siglo XI", ha recordado, al tiempo que ha puntualizado que los equipos del Servicio Estatal de Emergencias han logrado apagar las llamas en el tejado del complejo. "Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7, que se reúnen ahora para su cumbre", escribió Zelenski, que pidió más presión sobre Rusia y ayuda adicional a Ucrania en materia de defensa aérea y en especial en materia de misiles antibalísticos. De los 34 misiles balísticos lanzados por Rusia esta madrugada, Ucrania solo pudo derribar 15.

En esta línea, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha destacado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "puso para siempre su nombre en la lista de los peores bárbaros de la historia" por el ataque contra el monasterio de las Cuevas de Kiev, "uno de los lugares más sagrados de la cristiandad". "Debe ser maldito durante siglos, y perderá esta guerra", ha remarcado. El ministro ha declarado después que este acto es "un mensaje" de Putin, al G7 y al Consejo Europeo, que celebran sendas cumbres esta semana. "Él apuesta por el terror en vez de por la diplomacia", afirmó en su cuenta de X Sibiga.

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La reacción de España

En España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado el ataque lanzado por el Ejército de Rusia en la madrugada de este lunes. "Una vez más hemos recibido noticias terribles por parte de Ucrania con respecto a la agresión injustificada de Rusia. Ha habido el bombardeo de una importante catedral cristiana en Kiev y lo condenamos con toda firmeza", ha afirmado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo. Albares también ha añadido que los bombardeos a los lugares de culto suponen "un crimen de guerra". En un mensaje en redes sociales, el ministro ha exigido "un alto el fuego que conduzca a una paz justa y duradera".