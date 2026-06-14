En Directo
Al minuto
Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Negociadores qataríes viajan a Irán para ayudar a ultimar el acuerdo
Negociadores qataríes, en coordinación con Estados Unidos, han volado este domingo por la mañana a Teherán para ayudar a facilitar la finalización del acuerdo, según informa la CNN, que cita a una fuente conocedora de la situación.
Trump se reunirá con socios de Oriente Medio al margen del G7 en Francia
El presidente Donald Trump se reunirá con socios de Estados Unidos en Oriente Medio durante la cumbre de líderes del Grupo de los Siete en Francia, lo que subraya el papel desproporcionado que sigue desempeñando la guerra en Irán mientras los aliados europeos lidian con las consecuencias económicas globales.
El presidente mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de Francia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India, según la Casa Blanca. India y los países de Oriente Medio no forman parte del G7.
Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, que podría firmarse tan pronto como este domingo al margen de la cumbre.
Altos funcionarios de la administración habían informado previamente a los periodistas sobre el próximo viaje bajo condición de anonimato. La administración Trump cree que cuenta con un acuerdo sólido, dijo uno de los funcionarios estadounidenses, que añadió que hay muchas medidas que otros países miembros del G7 pueden adoptar una vez que el pacto con Irán avance.
Se espera que el presidente se centre en el desarrollo económico y la seguridad, la resiliencia de las cadenas de suministro, la inteligencia artificial, la simplificación regulatoria y la abundancia energética, señalaron los funcionarios.
La reunión en Évian-les-Bains, del 15 al 17 de junio, llega en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y muchos de sus principales socios económicos y de seguridad.
Irán informa de un ataque informático contra cuatro de sus bancos
El Consejo de Coordinación Bancaria iraní ha informado este sábado de un ataque informático "limitado" contra cuatro bancos del país y ha asegurado que no ha habido ningún acceso no autorizado a información de estas entidades.
"La investigación técnica apunta a que este problema fue causado por un ataque informático limitado a estos cuatro bancos y afortunadamente no ha habido acceso no autorizado a datos de los clientes y no ha habido filtración de información", ha destacado el Consejo, citado por la televisión pública iraní, IRIB.
Trump anuncia que el acuerdo con Irán se firmará este domingo y que reabrirá el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.
"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", expresó en su red Truth Social.
Al menos 3.756 muertos y más de 11.600 heridos en ataques israelíes en Líbano desde marzo
Al menos 3.756 personas han muerto y más de 11.600 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano el pasado 2 de marzo, pese a los intentos de desescalada y un frágil alto el fuego que ha sido sistemáticamente violado, informaron este sábado las autoridades sanitarias libanesas.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 13 de junio es de 3.756 mártires y 11632 heridos".
Trump tendrá reuniones bilaterales en Francia con Macron, Al Sisi y Modi, pero no Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de Francia, Egipto, la India, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebrará en la localidad francesa de Évian, pero no tiene prevista una con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este sábado la Casa Blanca.
Trump partirá hacia Francia en la madrugada del lunes, una vez finalice el domingo la velada de combates de artes marciales mixtas de la liga UFC organizada en los jardines de la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del mandatario.
Pakistán y Catar dialogan tras anunciar un acuerdo de paz entre EEUU e Irán en 24 horas
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dialogaron por teléfono este sábado sobre los recientes avances en Oriente Medio, justo después de que Islamabad anunciara que Estados Unidos e Irán están a punto de sellar un acuerdo de paz y que puede firmarse en 24 horas.
"Le expresé mi profundo agradecimiento por el firme apoyo de Qatar a los esfuerzos de paz de Pakistán durante la crisis del Golfo. Intercambiamos opiniones sobre los últimos avances del histórico acuerdo de paz", afirmó Sharif en su cuenta de la red social X.
Trump comparte en redes el mensaje de Pakistán de que el pacto puede firmarse en 24 horas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado en su red social Truth el mensaje publicado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la guerra de Irán.
Trump publicó una captura de pantalla del mensaje de Sharif, aunque no agregó ningún comentario de su parte.
Israel ha atacado más de 70 objetivos de Hizbulá en el Líbano en el último día
El Ejército de Israel ha bombardeado más de 70 infraestructuras del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano, cuando EE.UU. e Irán negocian un memorando de entendimiento que podría incluir un cese de las hostilidades en el país levantino.
"En las últimas 24 horas, se atacaron más de 70 infraestructuras terroristas de Hizbulá, incluyendo lanzaderas y estructuras utilizadas por Hizbulá", recoge el comunicado castrense emitido este sábado.
El Ejército dijo haber matado también a milicianos del grupo chií en las posiciones en las que operan las tropas en el sur libanés.
El comunicado se produce horas después de que las fuerzas armadas ordenaran la evacuación de una veintena de localidades en la zona de Nabatieh, en el sur del país levantino, como respuesta a un lanzamiento de proyectiles de Hizbulá que logró cruzar a territorio israelí (y fue interceptado) a primera hora de este sábado.
Según la cadena libanesa Al Mayadeen, Israel ya estaba bombardeando zonas del sur libanés, como barrios de Nabatieh, antes de emitir esas órdenes de evacuación a la población.
Pakistán apunta que el acuerdo entre EEUU e Irán se finalizará "probablemente" en 24 horas
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado este sábado que "probablemente" el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se "finalizará" en las próximas 24 horas mediante una "firma electrónica" del documento negociado; un acuerdo provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.
"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas en las que Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana", ha explicado Sharif en redes sociales.
El primer ministro aprovecha además para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán "por su compromiso con las negociaciones" y para destacar la postura de los países "hermanos" de la región "por su apoyo".
"Confiamos en que este histórico acuerdo de paz siente unas bases firmes para una paz duradera", ha apuntado en un mensaje en el que además menciona por este orden al presidente estadounidense, Donald Trump; al vicepresidente JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al negociador Steve Witkoff; al presidente iraní, Masud Pezeshkian, y al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.
- Elon Musk se convierte en el primer billonario de la historia: ya acumula más riqueza que el 46% de la población mundial
- Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica
- El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
- La prensa internacional se deshace en elogios sobre el acto del Papa en la Sagrada Familia
- Cazas suecos interceptan dos incursiones de aviones de combate rusos sobre el mar Báltico
- Pakistán anuncia un 'texto definitivo y consensuado' del acuerdo de paz entre EEUU e Irán
- Michael Sandel, filósofo y profesor de Harvard: 'Trump y Putin están haciendo ver a los europeos que necesitan estar más unidos”
- Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse