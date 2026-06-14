Crónica desde Londres: El revolucionario evento que amenaza con desterrar las aplicaciones de citas

El Market Halls de Paddington está lleno hasta la bandera. Este enorme local de dos plantas en el centro de Londres ha sido el elegido para albergar una nueva edición de 'Date my Mate', un evento que está revolucionando el mundo de las citas en la capital británica y que amenaza con dejar a las aplicaciones en un segundo plano tras muchos años de hegemonía.

Emily Maynard y su equipo —un grupo de chicas jóvenes ataviadas con un llamativo mono rosa de la marca de vinos Nice, organizadora del evento— reciben a los invitados en un rincón del establecimiento, preparado para la ocasión. Todas las sillas tienen un folleto encima con la programación de la velada: siete personas describirán a sus amigos al público con una divertida presentación estilo PowerPoint, en la que destacarán sus virtudes con toques de humor para ayudarles a encontrar a su media naranja.

"Vimos conceptos similares en TikTok que se estaban haciendo en Estados Unidos y en Australia, pero no había nada de este estilo en Londres", explica Maynard poco antes del inicio del acto. "Así que decidimos organizar un evento el día de San Valentín, sin intención de repetirlo. El impacto que tuvo en las redes sociales fue enorme: los vídeos alcanzaron cerca de 500.000 visualizaciones y se compartieron más de 15.000 veces. Fue entonces cuando decidimos hacerlo de forma regular y ahora los organizamos un par de veces al mes en distintos puntos de la ciudad".

Presentación pública

Cerca de 50 personas de entre 20 y 35 años se van sentando poco a poco en las sillas colocadas frente al escenario, con una gran pantalla de proyector al fondo. La mayoría de ellas son chicas, las cuales suelen tener más disposición a participar en este tipo de eventos, según Maynard. Pero entre el público también hay algunos hombres. Entre ellos Jasper Dendulk, de 24 años, que ha venido a presentar a su amigo, Sasha Batchelor, de 25.

"Sasha tiene un piso en el oeste de Londres, así que si estáis buscando a alguien con propiedades, esta puede ser vuestra oportunidad", asegura Jasper entre risas. "Pero realmente tendréis trabajo como interioristas, porque en su casa podéis encontrar estos horribles cuadros de animales o estas cortinas rosas", añade, mientras va pasando una a una las fotos de los elementos más pintorescos de la vivienda de su amigo, para deleite del público. A su lado, su amigo se sonroja y se cubre el rostro con las manos.

"Vimos que hacían este evento en Instagram y nos pareció divertido, así que nos apuntamos", explica Sasha tras la presentación. En su caso, no sabía lo que su amigo le había preparado. "Ahora estoy compartiendo piso, así que supongo que Jasper habló con él para pedirle fotos de mis muebles. Antes de venir me temía lo peor, pero la verdad es que estoy gratamente sorprendido con su presentación. Ha sido divertida". Para Sasha, este tipo de eventos son una buena forma de complementar las aplicaciones de citas, las cuales pueden resultar aburridas después de mucho tiempo.

Charlar en persona

Tras dos presentaciones más, los organizadores hacen un descanso para que los asistentes puedan conversar entre ellos y conocerse más. Para facilitar las cosas, han repartido adhesivos con la palabra date (cita) para los solteros, mientras que los acompañantes que tienen pareja llevan otra pegatina con la palabra mate (amigo). "La posibilidad de conocer a gente no se limita únicamente a los protagonistas de las presentaciones, sino que muchas veces los acompañantes también tienen éxito", explica Maynard.

Leke Abolade observa las presentaciones entre el público. Un amigo tenía que acompañarle pero finalmente no ha podido venir, así que esta vez ha venido sólo como observador. "Creo que el concepto es muy bueno. Utilizar a un amigo para conocer gente me parece una buena idea porque te hace sentir menos incómodo que en una cita sólo con la otra persona. Tus amigos resaltan tus virtudes de una forma divertida y explican a la gente cómo te ven desde fuera". Para él, este tipo de eventos superan con creces a las aplicaciones de citas, las cuales dejó de usar hace dos años.

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Ya sea para participar en las presentaciones como para acudir únicamente como público, el objetivo de estos encuentros es que la gente tenga una excusa para charlar sin necesidad de estar horas hablando a través de una aplicación antes de quedar en persona. "Empujamos mucho a la gente a que hable con las personas que les han gustado y que no esperen a llegar a casa para escribirles por Instagram", explica Maynard. Para ella, estos eventos son una buena oportunidad no sólo para encontrar pareja, sino también para conocer gente nueva. "Se trata de quedar con gente en la vida real. Es un concepto que no debería ser extraño, pero a veces lo es".