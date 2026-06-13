"El odio es la única amenaza", claman miles de manifestantes en Belfast tras los disturbios antiinmigrantes

Miles de personas se congregaron este sábado en Belfast para afirmar que “el odio es la única amenaza en las calles” y denunciar los disturbios antiinmigrantes que tuvieron lugar tras un ataque con cuchillo, por el que fue acusado formalmente un sudanés, constató la AFP.

“Estoy conmocionada, realmente conmocionada”, declaró a la AFP Hilary Hunter, de 63 años, durante esta protesta celebrada frente al ayuntamiento de la capital norirlandesa y convocada por la asociación Unite Against Racism. Según afirmó, los últimos días “nos devuelven a las horas oscuras”, en referencia a los actos violentos entre republicanos, mayoritariamente católicos, y unionistas protestantes hasta 1998.

Los disturbios estallaron el martes por la noche en barrios mayoritariamente unionistas, después de la difusión del video de un ataque con cuchillo contra un hombre ocurrido el lunes en Belfast. Posteriormente, el miércoles, se produjeron enfrentamientos con la policía. Los alborotadores, a menudo jóvenes enmascarados, atacaron sobre todo viviendas de personas pertenecientes a minorías étnicas.

Durante la manifestación del sábado se escucharon vítores y aplausos cuando un orador rindió homenaje a la víctima del ataque, Stephen Ogilvy, quien perdió un ojo. Su familia, que pidió respeto por su vida privada, indicó el miércoles que se encontraba en “estado estable”.

“Belfast se opone al racismo”, “Combatamos el racismo, construyamos la solidaridad” o “el odio es la única amenaza para nuestras calles” fueron algunos de los mensajes que se podían leer en numerosas pancartas.

“Ustedes son el Belfast que yo represento”, dijo la alcaldesa, Róis-Máire Donnelly, quien también afirmó haber recibido amenazas de muerte. Por su parte, el concejal Seamas de Faoite, del SDLP, un partido nacionalista, dijo estar “consternado” tanto por el ataque con cuchillo como por la violencia posterior.

El sospechoso del ataque con cuchillo, Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, fue acusado el miércoles de intento de asesinato y compareció ante un juez. Además, permanece en detención hasta su próxima comparecencia, prevista para el 8 de julio.

Noticias relacionadas

Irlanda del Norte ya fue escenario de manifestaciones antiinmigrantes en 2025 y 2024, al igual que otras regiones del Reino Unido.