El Kennedy Center retira el nombre de Trump de su fachada

El nombre de Donald Trump ha sido completamente retirado de la fachada del prestigioso Kennedy Center de Washington, D.C., en cumplimiento de una orden judicial, según indicó su director ejecutivo en un documento presentado ante el tribunal el sábado. Matt Floca ha declarado que la institución cultural que dirige había "acatado" la orden judicial y había "retirado toda la señalización física del Kennedy Center" que llevaba el nombre del presidente estadounidense.

Sin embargo, no fue posible verificar esta información de inmediato, ya que una lona blanca aún ocultaba gran parte del edificio a primera hora de la tarde del sábado en Washington. Tras nombrar a sus colaboradores en el consejo de administración de la institución, Donald Trump había añadido, en diciembre, su nombre al de su predecesor demócrata, el asesinado John F. Kennedy, para rebautizarlo como "Trump Kennedy Center".

El 29 de mayo, un juez ordenó al consejo de administración que eliminara, en un plazo de dos semanas, toda referencia al presidente Trump o a cualquier otra persona que no fuera el presidente Kennedy, tanto del edificio como del sitio web de la institución y de sus marcas registradas. "La ley que creó el Centro Kennedy establece claramente que debe llevar el nombre del presidente Kennedy y no puede tener ningún otro nombre oficial" sin una decisión del Congreso, concluyó.

"Nadie está por encima de la ley"

Los trabajos para eliminar el nombre del actual presidente comenzaron después de que un juez federal rechazara el viernes una solicitud de última hora del consejo de administración del Centro Kennedy. Sin embargo, una tormenta eléctrica lo retrasó. Varias personas se congregaron el sábado cerca del edificio para tomar fotografías y celebrar el regreso al nombre original del edificio.

Regalo de cumpleaños

"Esta es una gran victoria, y me alegra que suceda este fin de semana, en su cumpleaños", dijo Elise Serbaroli, recordando que el actual presidente norteamericano celebra este domingo sul 80 cumpleaños. "Tenemos que plantar cara a los abusadores. Él sigue tomando decisiones desastrosas que solo sirven a sus intereses personales y no benefician a nadie", añadió la mujer de 42 años, residente de Washington.

También avistada a las afueras del Kennedy Center, Dawn Martin, de 65 años, opina que "nadie está por encima de la ley. Y menos aún el oligarca tiránico en que se ha convertido Trump". El Kennedy Center ya había retirado el nombre de Donald Trump de su página web el lunes. El cambio de nombre fue denunciado por la familia del presidente Kennedy y por la oposición demócrata, que cuestionó su legalidad. El mismo juez también suspendió el viernes, hasta nuevo aviso, el cierre del Kennedy Center por reformas, previsto para dentro de dos años, dictaminando que la junta directiva había incumplido su "deber de diligencia" al no considerar las repercusiones negativas.

No obstante, autorizó la continuación de las obras previstas, cuya "necesidad parece urgente", y especificó que no se opondría a una nueva orden de cierre si se emitiera tras una evaluación más exhaustiva de las desventajas y los beneficios.