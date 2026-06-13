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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
EUROPA PRESS
Gabbard denuncia la existencia de biolaboratorios financiados y encubiertos por EEUU en Ucrania
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha denunciado este viernes que la administración Biden financió y ocultó de manera deliberada la existencia de laboratorios biológicos en Ucrania, los cuales albergan "patógenos peligrosos y altamente contagiosos" y corren el riesgo de verse comprometidos a causa de la guerra.
A través de un comunicado oficial, Gabbard ha afirmado que personas influyentes encubrieron intencionadamente la ubicación, historia y financiamiento de estos centros, descalificando a quienes, en un primer momento, intentaron revelar la información.
"Hasta ahora, se había ocultado deliberadamente al pueblo estadounidense la información sobre la existencia y financiación de estos laboratorios. Personas poderosas han encubierto intencionadamente la información relativa de estos biolaboratorios financiados por Estados Unidos, afirmando falsamente que no existen y acusando a cualquiera que diga lo contrario de ser un agente extranjero y un traidor a Estados Unidos", ha remarcado.
Von der Leyen y Costa celebran la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que la apertura del primer grupo de capítulos de adhesión de Ucrania y Moldavia supone un reconocimiento a "la determinación, el coraje y el arduo trabajo" demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante "inmensos desafíos".
Ambos dirigentes han celebrado este paso, acordado por los Veintisiete tras el levantamiento del veto de Hungría, y lo han descrito como "una señal de que la oferta de paz, estabilidad y oportunidades de la UE es inigualable".
"La ampliación es una decisión estratégica. Al acercar más a nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente", han sostenido.
También han constatado que, en un mundo "marcado por la creciente incertidumbre", "una Unión Europea más grande redunda" en el interés común, por lo que la ampliación del bloque comunitario "sigue siendo uno de los mayores éxitos de la UE" y la "mejor inversión en nuestro futuro común".
Los Veintisiete acuerdan abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE
Los Veintisiete Estados miembro de la UE han acordado este viernes abrir el primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y de Moldavia en el bloque comunitario, abriendo así de manera formal las negociaciones para que los dos países pasen a formar parte de la Unión Europea, después de que Hungría decidiera levantar un veto que ha mantenido por dos años.
En una reunión a nivel de embajadores mantenida en Bruselas, el Consejo de la UE ha acordado una posición común para la apertura del primer grupo de capítulos, denominados 'fundamentales', también definidos en Bruselas como "la columna vertebral del proceso de adhesión". La firma tendrá lugar en la capital comunitaria el próximo lunes en sendas conferencias intergubernamentales.
Putin acusa a Ucrania de querer "dividir" a los rusos con sus ataques de drones
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes que los crecientes ataques con drones ucranianos contra su territorio tienen como objetivo dividir a los rusos, "sembrar confusión" y dañar la economía.
Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques con drones contra los territorios ocupados y Rusia, en represalia por bombardeos rusos diarios.
"Su objetivo es crear una división en la sociedad rusa, sembrar confusión e infligir daños económicos, pero no lo conseguirán", dijo el presidente ruso durante una reunión en el Kremlin con soldados.
Putin abogó de nuevo por "fortalecer su sistema de defensa aérea".
Rubio mantiene su compromiso con fin del conflicto ucraniano en mensaje por Día de Rusia
El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, aseguró este viernes que su país sigue comprometido en el arreglo del conflicto ucraniano en su mensaje de felicitación con ocasión del Día de Rusia.
"En representación de Estados Unidos, felicito al pueblo ruso por el Día de Rusia. EE.UU. sigue comprometido en avanzar hacia una solución pacífica para la guerra Rusia-Ucrania", señala la misiva.
Añade que la Casa Blanca "sigue confiando en que una paz duradera" allanará el camino para un futuro más próspero para el pueblo ruso y una relación más constructiva entre los dos países.
Ucrania ataca Tatarstán y obliga a cancelar una celebración nacional rusa
Un ataque de Kiev tuvo como objetivo durante la noche una ciudad de Tatarstán, en el centro de Rusia y lejos de la frontera ucraniana, causando varios heridos y provocando la cancelación de celebraciones este viernes, según las autoridades locales.
Radmir Beliaev, alcalde de la ciudad industrial de Nizhnekamsk, situada en la república de Tatarstán a unos 1.600 kilómetros de la frontera ucraniana, informó en Telegram de un ataque con dron ucraniano contra un edificio residencial.
Según el alcalde, el ataque dejó cuatro heridos. "Por razones de seguridad, se ha decidido cancelar todos los actos públicos previstos para hoy", afirmó.
El 12 de junio es el Día de Rusia, una jornada festiva nacional. A raíz de este ataque, más de 20 personas fueron trasladadas a alojamientos temporales, según el alcalde.
La UE lleva al G7 agenda propia sobre China, Ucrania y la libertad de navegación en Ormuz Bruselas,
La Unión Europea (UE) acudirá la próxima semana a la cumbre del G7 en Évian, en el sur de Francia, con una agenda propia centrada en tres frentes: China, Ucrania y el estrecho de Ormuz.
La cumbre, que se celebra entre el lunes y el miércoles en la localidad francesa a orillas del lago Lemán y en la que la UE participa como miembro de facto, coincide con un momento de máxima tensión geopolítica y económica global.
Las prioridades comunitarias son exigir medidas concretas frente al exceso de capacidad industrial de China, reclamar a Washington que mantenga su apoyo a Ucrania para lograr una paz en la que los intereses europeos estén representados y comprometerse a garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz si se llega a un acuerdo con Irán.
Putin promete a los soldados rusos una red satelital mejor que el Starlink de Musk
El líder ruso, Vladímir Putin, dijo este viernes a los soldados rusos durante una ceremonia en el Kremlin con ocasión del día nacional que Rusia ya cuenta con una red satelital mejor que el Starlink de Ilon Musk para el control de drones de asalto.
"La estructura que está a cargo de esta agrupación de satélites no es en absoluto inferior a Stalink y tal vez incluso sea superior en algunos aspectos", dijo Putin. A lo que el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, añadió: "Quizás, mejor".
Putin subrayó que recientemente fueron puestos en órbita 16 aparatos, aunque admitió que dicha cifra "es absolutamente insuficiente" y que las autoridades trabajan en su ampliación.
"El problema es la magnitud. Esto requiere tiempo, pero ya se ha creado, funciona (...) Lo más importante es que el problema ha sido solucionado desde un punto de vista tecnológico e intelectual", señaló.
Según los expertos, el ejército ucraniano recuperó este año, especialmente en el frente sur, más territorio del que perdió gracias a que Musk privó a Rusia del empleo de la red Starlink.
Airbus y SkyFall crean alianza para reforzar la protección de cielos ucraniano y europeo
Airbus Defence and Space y la empresa ucraniana de tecnología y defensa SkyFall firmaron este viernes un acuerdo para poner en marcha una alianza para proteger mejor el espacio aéreo de Ucrania de misiles y drones rusos, pero también el cielo europeo en general mediante un escudo multicapa.
El acuerdo, firmado en la Feria Internacional Aeroespacial de Berlín, refuerza la protección del espacio aéreo ucraniano frente a ataques con drones y misiles, según un comunicado de Airbus, al tiempo que acelerará el ecosistema europeo de defensa.
Además, tiende un puente entre los sistemas de defensa tradicionales y la innovación de ciclo acelerado, ya que SkyFall combina el desarrollo rápido de prototipos con la producción en serie para suministrar sistemas aéreos no tripulados avanzados destinados a misiones de combate, logística y reconocimiento militar.
Soldados y civiles ucranianos honraron este viernes a un veterano del Ejército colombiano que participó en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa durante tres años y que cayó en el frente de la región sureña de Zaporiyia.
Docenas de compañeros de filas, así como amigos y vecinos, acudieron al funeral de Jhan Sebastián 'Onyx' Restrepo Mazo, de 32 años y nativo de la ciudad costera de Santa Marta, que servía en el 413.º Regimiento de Sistemas No Tripulados 'Raid', en Leópolis (oeste), donde había pedido ser enterrado. Su familia, incluidas su madre y su hermana, llegaron a Ucrania para despedirse.
Miles de soldados latinoamericanos, y colombianos en particular, están combatiendo en las filas del Ejército ucraniano. Aunque algunos se han visto atraídos por los salarios y por la oportunidad de ganar experiencia profesional, muchos subrayan que la lucha de Ucrania es justa y desarrollan fuertes vínculos con la población local y con los soldados ucranianos.
"Es un gran honor dar las gracias a su familia. Estamos inmensamente agradecidos al héroe que apoyó nuestra lucha por la independencia", dijo a EFE el alcalde Andrí Sadovi. "Estamos agradecidos a todos los colombianos que comprenden el valor de la libertad, igual que los ucranianos", añadió.
Por Rostyslav Averchuk, para EFE
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