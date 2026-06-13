Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaAcuerdo pazElon MuskAndicBarcelonaTres XemeneiesMadre bebé maltratadoZapatero
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

El ataque de Rusia sobre Ucrania, en imágenes.

El ataque de Rusia sobre Ucrania, en imágenes. / SERGEY DOLZHENKO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
  2. España explora en contactos empresariales la solución sueca como alternativa a Francia para fabricar el caza europeo
  3. La prensa internacional se deshace en elogios sobre el acto del Papa en la Sagrada Familia
  4. Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump asegura haber alcanzado un acuerdo de paz con Irán que podría firmarse este fin de semana
  5. Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital en Toulouse
  6. ¿Qué está pasando en Belfast? Claves de la ola de violencia contra los inmigrantes en Irlanda del Norte
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
  8. Disturbios y violencia contra inmigrantes en Belfast tras un apuñalamiento perpetrado por un solicitante de asilo sudanés

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

DIRECTO | Trump asegura haber alcanzado un acuerdo de paz con Irán pero Teherán lo desmiente

México en vez de Miami: los cubanos huyen hacia el sur tras el regreso de Trump

México en vez de Miami: los cubanos huyen hacia el sur tras el regreso de Trump

Jóvenes y profesionales cualificados: el nuevo rostro del éxodo migratorio cubano que lastra la economía de la isla

Jóvenes y profesionales cualificados: el nuevo rostro del éxodo migratorio cubano que lastra la economía de la isla

Al menos un muerto y once heridos en un tiroteo en Texas

Al menos un muerto y once heridos en un tiroteo en Texas

Macron y Carney celebran la alianza de Canadá y la UE frente a Trump: "Compartimos una visión común del mundo"

Macron y Carney celebran la alianza de Canadá y la UE frente a Trump: "Compartimos una visión común del mundo"

Francia impulsa la solución de los dos Estados para Israel y Palestina y considera que "este año podría ser decisivo"

Francia impulsa la solución de los dos Estados para Israel y Palestina y considera que "este año podría ser decisivo"

La UE debate el lunes abrir negociaciones formales para la adhesión de Ucrania

La UE debate el lunes abrir negociaciones formales para la adhesión de Ucrania