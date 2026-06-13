Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Von der Leyen y Costa celebran la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que la apertura del primer grupo de capítulos de adhesión de Ucrania y Moldavia supone un reconocimiento a "la determinación, el coraje y el arduo trabajo" demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante "inmensos desafíos".

Ambos dirigentes han celebrado este paso, acordado por los Veintisiete tras el levantamiento del veto de Hungría, y lo han descrito como "una señal de que la oferta de paz, estabilidad y oportunidades de la UE es inigualable".

"La ampliación es una decisión estratégica. Al acercar más a nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente", han sostenido.

También han constatado que, en un mundo "marcado por la creciente incertidumbre", "una Unión Europea más grande redunda" en el interés común, por lo que la ampliación del bloque comunitario "sigue siendo uno de los mayores éxitos de la UE" y la "mejor inversión en nuestro futuro común".