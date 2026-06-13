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Guerra en Oriente Medio, en directo: Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU
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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
AFP
EEUU derriba drones iraníes dirigidos a Ormuz pese al optimismo por un acuerdo inminente
Estados Unidos informó este sábado que derribó varios drones de Irán que tenían como objetivo buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a pesar del optimismo mostrado unas horas antes por ambas partes respecto a un acuerdo de paz.
"Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", publicó en la red social X el Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom).
Este incidente se produce justo cuando Irán, Estados Unidos y Pakistán, que actúa como mediador, se muestran optimistas sobre la posibilidad, tras semanas de laboriosas negociaciones, de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.
Pakistán anuncia un "texto definitivo y consensuado" del acuerdo de paz entre EEUU e Irán
El final de la guerra entre Estados Unidos e Irán parece, este viernes, mucho más cerca, después de que el primer ministro de Pakistán, país mediador entre los dos contendientes, haya anunciado esta tarde que hay fumata blanca sobre "el texto final y consensuado del acuerdo de paz". Así lo ha asegurado Shehbaz Sharif en un mensaje en X en el que ha apuntado también que Islabamad "está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos". Las próximas horas serán claves para saber si el pacto acaba materializándose o, por el contrario, es una vuelta más del bucle en el que se halla inmerso este conflicto.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ya avanzó este jueves, tras dos días de intensos ataques cruzados, que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo "muy sólido" que podría firmarse este mismo fin de semana en Europa. Pero Irán desmitió a través de fuentes anónimas a medios y agencias estatales la existencia de la entente. El mismo guion que se ha repetido desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero. Desde entonces, Trump ha anunciado en al menos 39 ocasiones que el acuerdo con Irán está cerca.
Lee el artículo completo de Laura Puig.
Estados Unidos afirma que el borrador de acuerdo con Irán cumple sus "objetivos centrales"
El Gobierno de Estados Unidos declaró este viernes que el borrador de acuerdo que espera firmar con Irán en los próximos días cumple "los objetivos centrales" del presidente, Donald Trump.
Un alto funcionario de la Administración declaró a la prensa bajo condición de anonimato que el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y conduciría al "desmantelamiento del programa nuclear iraní".
Estados Unidos espera firmar el acuerdo con Irán en "los próximos días"
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera firmar un acuerdo con Irán en "los próximos días" para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.
"Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta", declaró a la prensa bajo condición de anonimato un alto cargo de la Administración, quien dijo que confía en un 85 % en que se firme el trato.
Guterres pide prudencia sobre acuerdo entre EEUU e Irán, pero confiesa sentirse "alentado"
El secretario general de la ONU, António Guterres, pide prudencia ante las informaciones que apuntan a que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría estar muy cerca, pero confiesa que son alentadoras.
Así lo explicó este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, después de que Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador, avanzara en un mensaje en X que "se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz".
Dujarric pidió respetar los tiempos "dada la delicadeza de la situación" y del hecho de que el pacto ya ha estado supuestamente "cerca de alcanzarse anteriormente".
"Nos parece alentador el tono general de lo que estamos escuchando", apuntó.
El primer ministro pakistaní aseguró que su país está "colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos" y apuntó que "la paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora".
Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha denunciado este viernes una "campaña de desinformación" contra las negociaciones para poner fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha confirmado la existencia de un "texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz" entre los dos países.
"En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz", ha indicado en sus redes sociales, donde se ha hecho eco de las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al afirmar que "la paz nunca ha estado tan cerca como ahora".
"Dejando de lado todo ese ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está trabajando ahora en estrecha colaboración con ambas partes para concretar los próximos pasos", ha agregado el jefe del Ejecutivo paquistaní en un escueto mensaje.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.
Irán se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas --con mediación de Pakistán-- tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.
EEUU podrían retirar un tercio de los aviones de combate que proporcionan a la OTAN para Europa
Estados Unidos prevé reducir de forma sustancial los aviones y buques de guerra que pone a disposición de las operaciones de la OTAN en Europa, según dos altos cargos europeos. La medida supone un nuevo paso en la estrategia de Washington para rebajar el grado de protección militar que ha garantizado a sus aliados europeos durante las últimas ocho décadas.
La decisión, comunicada a los socios de la Alianza a principios de junio mediante un documento escrito al que The New York Times ha tenido acceso parcial, podría mermar la capacidad operativa de la OTAN, especialmente en lo relativo a ataques de largo alcance y misiones de vigilancia. Los funcionarios europeos consultados, informados de los planes, hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos militares sensibles.
Araqchí asegura que un memorando de entendimiento con EEUU "nunca ha estado tan cerca"
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este viernes que un "memorando de entendimiento" con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca" y aseguró que los detalles del mismo se compartirán "en el momento oportuno".
"El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno", dijo Araqchí en un mensaje en X.
A pesar de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán habían alcanzado un "gran acuerdo" que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa, los medios estadounidenses e iraníes diferían del contenido del mismo.
Este viernes, el medio oficial IRNA afirmó que lo acordado con EE.UU. es solo "un memorando de entendimiento" que estaba "casi finalizado", tras lo que seguirían negociando el "acuerdo final" y enfatizó que Irán sigue firme en sus líneas rojas.
Israel pide gozar de independencia para afrontar a Irán en el futuro
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseveró este viernes que su país debe tener "la capacidad de actuar de forma independiente para impedir que Irán obtenga armas nucleares", el argumento con el que la nación ha justificado las dos últimas guerras.
Katz halagó en un comunicado las dos ofensivas en las que Israel ha atacado junto a Estados Unidos a la República Islámica, en junio de 2025 y más recientemente entre los pasados febrero y abril, pero apuntilló: "Israel debe asegurarse de que también en el futuro tengamos capacidad de actuar de forma independiente".
Por ello, el titular israelí de Defensa y el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, ordenaron al Ejército "que se prepare en consecuencia", según el texto.
El ministro se pronunció en estos términos cuando la posible firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que prolongaría el alto el fuego mientras las partes negocian los últimos puntos para alcanzar la paz, parece inminente.
"El presidente de Estados Unidos está negociando estos días un acuerdo con Irán desde la perspectiva de los intereses estadounidenses, entre los que se incluye el interés común con Israel -impedir que Irán obtenga armas nucleares-, y esperamos que se mantenga firme en este principio", señaló Katz.
Abogó también porque Trump defienda los intereses de Israel en materia de la fabricación de misiles balísticos iraníes y del apoyo que la República Islámica presta a milicias aliadas contra el país en la región.
El euro sube ante expectativas del fin de la guerra en Irán y el BCE suba más los tipos
El euro subió ante las expectativas de que termine la guerra en Irán y de que el Banco Central Europeo (BCE) elevará más sus tipos de interés.
El euro se apreció frente al dólar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara las amenazas de ataques a Irán y dijeran que se acercan a un acuerdo, pero Teherán rechazó que sea así.
Trump dijo que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ha firmado un plan para seguir negociando el programa nuclear iraní, pero Teherán aseguró que no ha decidido el acuerdo.
El aumento del optimismo en el mercado perjudica al dólar, que se ha apreciado por su carácter de moneda refugio desde el ataque de EEUU e Israel a Irán a finales de febrero.
Es poco probable que el dólar vaya a caer mucho más, incluso, si EEUU e Irán llegan a un acuerdo de paz, considera el analista de ING Chris Turner.
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