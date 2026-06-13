EEUU empuja a Anthropic a un veto global de sus modelos de IA más avanzados

La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha anunciado este viernes la suspensión del acceso a sus modelos más avanzados, 'Claude Fable 5' y 'Mythos 5', en cumplimiento de una directiva del Gobierno de Estados Unidos que restringe su uso a ciudadanos extranjeros –tanto dentro como fuera del país– por motivos de "seguridad nacional".

A través de un comunicado oficial, la compañía estadounidense ha explicado que la orden ejecutiva no detalla los motivos específicos de la restricción, finalmente extendida a todos sus usuarios, aunque deducen que las autoridades creen haber descubierto un método para eludir los límites de seguridad del programa.

"Hoy recibimos la directiva del gobierno. La carta no especificaba los motivos de su preocupación por la seguridad nacional. Entendemos que el gobierno cree haber descubierto un método para eludir, o desbloquear, Fable 5", han informado.

Anthropic denuncia falta de transparencia

Anthropic ha defendido que el modelo ya contaba con estrictas salvaguardas para reducir el riesgo de uso indebido en tareas de ciberseguridad, y ha criticado que la Casa Blanca solo les notificase las presuntas vulnerabilidades del sistema de manera verbal. Asimismo, desde la empresa comandada por Darío Amodei apuntan a que estas brechas de seguridad parecen "relativamente sencillas" y son igualmente detectables por modelos públicos menos avanzados.

"Como hemos manifestado públicamente, creemos que el Gobierno debería tener la facultad de bloquear despliegues inseguros, mediante un proceso legal transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos. Esta acción no se ajusta a dichos principios", han denunciado.

En el comunicado, Anthropic también defiende que las pruebas previas al lanzamiento del modelo, que contaron con la participación de la administración estadounidense y otras instituciones y empresas internacionales, demostraron durante "miles de horas" que las medidas de seguridad del modelo eran "sustancialmente más efectivas que las de cualquier modelo implementado anteriormente".

'Fable' y 'Mythos', los modelos más avanzados

El veto gubernamental se produce apenas dos días después de que Anthropic lanzara 'Claude Fable 5' como el primer modelo disponible de la clase 'Mythos', una tecnología de alta capacidad distribuida exclusivamente de forma restringida para organizaciones asociadas al programa 'Project Glasswing'. Entre los nombres que conforman esta selecta lista figuran gigantes como Apple, Google, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), NVIDIA, Meta o Samsung.

Para evitar usos maliciosos, la empresa había implementado un sistema de contención que limita de forma automática las respuestas ante consultas sensibles sobre ciberseguridad, biología o química. En lugar de procesar información potencialmente peligrosa, el sistema redirige de forma interna este tipo de solicitudes hacia Opus, un modelo de IA de menor capacidad. La medida no estuvo exenta de polémica, pues muchos usuarios denunciaron una redirección indiscriminada ante consultas inocuas.

Con este protocolo, la compañía buscaba ofrecer asistencia general en dichas materias pero bloqueando la entrega de datos críticos que pudieran ser instrumentalizados para ejecutar ciberataques a gran escala o desarrollar armas biológicas.

Cabe recordar que las discordancias entre ambos lados por motivos similares se remontan al pasado febrero, cuando el Pentágono designó a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro" a raíz de su negativa por contribuir a la vigilancia masiva de ciudadanos y a la creación de armas autónomas.

La prensa apunta a un chivatazo de Amazon

Según ha publicado el 'The Wall Street Journal', Amazon estaría detrás de las investigaciones que habrían culminado con la detección de vulnerabilidades en los modelos de Anthropic. Tal como recoge el medio estadounidense, "usaron una serie de instrucciones para conseguir que el modelo de Anthropic les diera información sobre algunas vulnerabilidades de seguridad".

El hallazgo de esta brecha de seguridad se ha producido apenas una semana después de que desde Anthropic instasen a "ralentizar el desarrollo de esta tecnología para disponer de más tiempo para afrontar sus enormes implicaciones". Lo hicieron a través de una publicación en su blog en la que reconocían que esta tecnología ya participa activamente en su propio desarrollo, acortando el camino hacia la automejora recursiva (RSI, por sus siglas en inglés).

La salida a bolsa en el horizonte

La suspensión de 'Fable' y 'Mythos' se produce a escasas semanas de la salida a bolsa prevista tanto para Anthropic como para su principal competidor, OpenAI. A través de varias rondas de financiación, la compañía de Darío Amodei ha aumentado su valoración hasta rozar el billón de dólares, cifra que la convierte en la 'startup' de inteligencia artificial más valiosa del mundo.

Noticias relacionadas

Pese a no conocerse aún la fecha exacta de su entrada en Wall Street, las repetidas filtraciones por parte de varios medios llevaron a Anthropic y OpenAI a confirmar la presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de su solicitud para una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés), cuyos detalles son confidenciales. Las proyecciones apuntan a que este debut, que sigue a la reciente salida a bolsa de SpaceX, se producirá durante la segunda mitad de este año, concretamente en el tramo que comprende los meses de septiembre a noviembre.