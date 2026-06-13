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Cinco muertos en el accidente de un avión de transporte militar en India

Varios medios indios difundieron imágenes del lugar del siniestro, en las que se veía una densa columna de humo negro y el aparato partido en varios pedazos.

Imagen de archivo de un desfile de la Fuerza Aérea india

Imagen de archivo de un desfile de la Fuerza Aérea india / Europa Press / David Talu

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AFP

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Un avión de transporte militar indio se estrelló este sábado cuando aterrizaba en una base de la fuerza aérea en el noreste del país, causando cinco muertos, informó el ejército en un comunicado.

"La Fuerza Aérea india lamenta profundamente la muerte de cinco soldados en el accidente de un avión AN?32 en Jorhat", señala un comunicado, sin dar detalles sobre la identidad de las víctimas.

"Se ordenó una investigación para determinar las causas del accidente", añade la nota.

Varios medios indios difundieron imágenes del lugar del siniestro, en las que se veía una densa columna de humo negro y el aparato partido en varios pedazos.

En 2019, otro Antonov AN-32 que despegó se la base de Jorhat se estrelló cerca de la frontera con China, dejando un balance de 13 muertos.

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La Fuerza Aérea india tiene alrededor de un centenar de estos viejos bimotores de fabricación rusa, que siguen cumpliendo misiones de transporte.

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