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Japón prueba una nueva y más barata versión de su cohete H3 para competir en el espacio

La primera minista de Japón, Sanae Takaichi

La primera minista de Japón, Sanae Takaichi / FRANCK ROBICHON / EFE

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EFE

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Tokio
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Japón lanzó este viernes con éxito una versión 'low-cost' de su cohete insignia H3, con una configuración más sencilla y sin propulsores de combustible sólido, que transportaba componentes de verificación y seis pequeños satélites.

El lanzamiento, pospuesto dos días por cuestiones meteorológicas, tuvo lugar a las 09:53 hora local (00:53 GMT) desde el Centro Espacial Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, sur de Japón, y estuvo a cargo de la agencia aeroespacial japonesa (JAXA).

El cohete transportaba componentes destinados a la verificación del rendimiento de la propia nave, así como otros seis satélites desarrollados por universidades y otras organizaciones, los cuales se fueron separando tras alcanzar la órbita programada, según informó la agencia local de noticias Jiji Press.

En esta ocasión, el H3 prescindió de propulsores de combustible sólido, operando con tres motores principales y una configuración más sencilla del modelo que podría reducir a la mitad los costes respecto a su predecesor, el H2A.

El lanzamiento sirvió para recuperar la confianza en el cohete insignia japonés, tras el fracaso de su última misión en diciembre de 2025, donde un fallo en la aeronave impidió poner en órbita el satélite que transportaba tras el despegue.

Aquel fracaso se sumó al registrado en marzo de 2023, durante el primer lanzamiento del H3, cuando uno de los motores del cohete no logró encenderse y la agencia aeroespacial tuvo que ordenar su autodestrucción en pleno vuelo, golpeando duramente a la industria aeroespacial japonesa.

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El cohete H3 está destinado a convertirse en el vehículo insignia de carga pesada de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y resulta clave para las aspiraciones del país asiático de potenciar su competitividad en el escenario global del sector aeroespacial.

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