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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El organismo mundial de ajedrez suspende a Rusia por su agresión a Ucrania
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha decidido "imponer la sanción de suspensión temporal de la afiliación [de Rusia]… con efecto inmediato" tras una impugnación legal presentada con éxito por Ucrania en la que acusaba al país agresor de usurpar el control de los organismos de ajedrez en cinco regiones ocupadas.
Rusia prohíbe la totalidad de las importaciones de productos cuarentenarios desde Armenia
Las autoridades rusas anunciaron este jueves la prohibición de la totalidad de las importaciones de productos cuarentenarios procedentes de Armenia, medida que se suma a otras prohibiciones anunciadas en las últimas semanas en medio de una crisis en las relaciones entre Ereván y Moscú.
Rusia comenzó a restringir la importación de productos de Armenia en mayo, a pocas semanas de elecciones parlamentarias en el país caucásico, que finalmente ganó el partido gubernamental Contrato Civil, partidario del acercamiento a la Unión Europea (UE).
Moscú exige a las autoridades armenias convocar cuanto antes un referéndum para que el pueblo del país caucásico elija entre la UE y la Unión Económica Eurasiática encabezada por Moscú.
Mientras, el primer ministro armenio rechaza la convocatoria de una consulta popular en un futuro próximo, porque Ereván no ha pedido oficialmente el ingreso en la UE y tampoco es país candidato para la entrada en el bloqueo comunitario.
Ucrania celebra su primer 'Día de las Fuerzas de Drones' para honrar su papel en la guerra
Ucrania celebra este jueves por primera vez en la historia el Día de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados, también conocidas como las "fuerzas de drones", después de que el presidente del país, Volodímir Zelenski, instituyera en la víspera este hito simbólico en el calendario para reconocer el papel esencial que están teniendo los drones en esta guerra.
"La guerra moderna ya no puede imaginarse sin drones, y los sistemas no tripulados de Ucrania operan con éxito a diferentes niveles: desde misiones en el frente a ataques contra infraestructuras importantes del enemigo cientos de kilómetros dentro de su territorio", escribió en X Zelenski con motivo de esta nueva fecha que empieza a celebrar Ucrania.
Países Bajos pide endurecer las sanciones de la UE contra la flota fantasma de Rusia
El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, llamó este jueves a endurecer las sanciones europeas contra Rusia y aumentar la presión sobre la "flota fantasma", la red de petroleros usados por Moscú para exportar crudo y esquivar restricciones, al denunciar que es una amenaza para Ucrania y la seguridad europea.
Durante una reunión de expertos del NB8++, que reúne a los países nórdicos y bálticos junto con otros socios europeos para coordinar posiciones en seguridad y política exterior, el ministro advirtió de que Europa "no puede permitir que la libertad de navegación en los mares del mundo sea utilizada de forma abusiva por embarcaciones de la flota fantasma".
En un discurso en Ámsterdam, el ministro aseguró que los cerca de 1.100 petroleros que integran esta red "refuerzan significativamente la capacidad de Rusia para continuar su guerra en Ucrania" y recordó que, según estimaciones del Centro Finlandés de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), generan unos 73.000 millones de euros anuales para el Kremlin.
La OPEP produjo en mayo casi diez millones de barriles diarios, con Rusia a la cabeza
La OPEP bombeó en mayo una media de 18,82 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, un 34 % menos respecto a la producción que tenía en febrero, antes de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Ese volumen de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sigue fuera del mercado pese a que la mayoría de socios de la región del golfo Pérsico afectados por la crisis han conseguido en mayo recuperar algo de su producción perdida.
Los diez 'petroestados' aliados de la OPEP, con Rusia a la cabeza, bombearon juntos 14,3 mbd en mayo, casi lo mismo que en abril, de forma que la producción total de la llamada alianza OPEP+ (OPEP y aliados) se situó en 33,13 mbd, frente a los 42,75 mbd producidos en febrero.
Europa aprovecha ausencia de Trump y éxitos de Ucrania para reanudar contactos con Rusia
Los países europeos reanudaron hoy los contactos con Rusia, aunque sea a nivel de embajadores, aprovechando la larga ausencia de EEUU debido a la guerra en Irán y los recientes éxitos del ejército ucraniano, que parece haber retomado la iniciativa con sus ataques contra la retaguardia rusa.
Rusia aceptó recibir este jueves a los embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido, pese a que rechaza una posible mediación de la Unión Europea (UE), a la que acusa de participar directamente en el conflicto al suministrar armamento a Kiev.
Además, el Kremlin ha promovido últimamente la narrativa de que la UE se está convirtiendo en un bloque militar, por lo que considera hostil cualquier acercamiento a los Veintisiete, como en el caso de Armenia.
Rusia pide a EEUU e Irán que muestren "contención" y "vuelvan a las negociaciones" para un acuerdo de paz
Las autoridades de Rusia han mostrado este jueves su "preocupación" por los últimos combates entre Estados Unidos e Irán y ha pedido a las partes "contención" y "volver a las negociaciones" para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
Bruselas confirma que la alúmina no está incluida en las últimas sanciones de UE a Moscú
La Comisión Europea (CE) confirmó este jueves que la alúmina, que se sigue exportando a Rusia y sirve para la producción de aluminio, importante metal para la industria militar, no está incluida en el vigesimoprimer paquete de sanciones de los Veintisiete contra Moscú, presentado esta semana.
Rusia confirma nuevas reuniones con los enviados de Trump para este mes de junio
El jefe del Fondo Ruso de Inversión, Kirill Dmitriev, ha adelantado este jueves que se reunirá este mes de junio con los enviados especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez estos ya conversaron por teléfono hace unos días con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Dmitriev ha dicho que no puede dar fechas concretas, pero que la "reunión habitual tendrá lugar en junio", según ha contado en una entrevista para el diario alemán 'Berliner Zeitung', de la que se hacen eco agencias de noticias rusas.
España adiestra a militares ucranianos por primera vez en el uso y mantenimiento de armas
Militares españoles han adiestrado a ucranianos en el uso y mantenimiento de armamento individual y colectivo en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania, en la que España ha formado ya a más de 9.100 soldados de ese país. Es la primera vez que se ha realizado este módulo de formación especializado de tres semanas de duración, que se ha llevado a cabo en la Base 'General Almirante', en Marines (Valencia), y en el que han participado 21 militares ucranianos, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
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