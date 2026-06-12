Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Rusia prohíbe la totalidad de las importaciones de productos cuarentenarios desde Armenia

Las autoridades rusas anunciaron este jueves la prohibición de la totalidad de las importaciones de productos cuarentenarios procedentes de Armenia, medida que se suma a otras prohibiciones anunciadas en las últimas semanas en medio de una crisis en las relaciones entre Ereván y Moscú.

Rusia comenzó a restringir la importación de productos de Armenia en mayo, a pocas semanas de elecciones parlamentarias en el país caucásico, que finalmente ganó el partido gubernamental Contrato Civil, partidario del acercamiento a la Unión Europea (UE).

Moscú exige a las autoridades armenias convocar cuanto antes un referéndum para que el pueblo del país caucásico elija entre la UE y la Unión Económica Eurasiática encabezada por Moscú.

Mientras, el primer ministro armenio rechaza la convocatoria de una consulta popular en un futuro próximo, porque Ereván no ha pedido oficialmente el ingreso en la UE y tampoco es país candidato para la entrada en el bloqueo comunitario.