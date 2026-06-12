Guerra en Oriente Medio, en directo: Trump asegura haber alcanzado un acuerdo de paz con Irán que podría firmarse este fin de semana

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Trump promete que cualquier acuerdo con Irán incluirá la eliminación del uranio enriquecido, según Israel Según un mensaje publicado en X por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Donald Trump había prometido que cualquier acuerdo final incluiría la eliminación del uranio enriquecido de Irán.

Trump afirma que el acuerdo acabará "de inmediato" con el bloqueo de Ormuz Trump también ha asegurado que la firma del acuerdo de paz con Irán acabará "de inmediato" con el bloqueo militar estadounidense del estrecho de Ormuz. Teherán no ha confirmado su aprobación de memorando de entendimiento entre ambos países.

Trump asegura que Irán ha aprobado un acuerdo "muy sólido" que podría firmarse "el fin de semana en Europa" Trump asegura que el líder supremo de Irán ha dado su visto bueno a un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto. "Es un memorando de entendimiento muy sólido", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, informa The New York Times. "Es un poco abstracto". El presidente estadounidense ha asegurado que el pacto podría firmarse "quizás durante el fin de semana, en Europa". Los documentos están "prácticamente listos" y "deberían estar terminados en los próximos días", ha señalado. De ser así, él no asistiría al acto, pues este domingo cumple 80 años y celebra su aniversario con un combate de artes marciales en la Casa Blanca. En su lugar, irían el vicepresidente J.D. Vance; Steve Witkoff, el enviado especial a Oriente Medio; y Jared Kushner, yerno del presidente y su enviado especial para la paz.

Catar afirma haber hablado de un acuerdo con Trump Donald Trump ha hablado sobre un hipotético acuerdo de paz con el emir de Catar, al que ha trasladado que "los acuerdos alcanzados (con Irán) contaban con la aprobación de todas las partes implicadas", informa la oficina del líder del régimen absolutista. El comunicado asegura que ambos mandatarios discutieron de "los acontecimientos relacionados con los esfuerzos diplomáticos para la distensión en la región" y que Catar apoyará "todo lo que consolide la seguridad y la estabilidad regional e internacional, y potencie las oportunidades de paz y cooperación entre los países de la región".

Trump insiste en que hay un acuerdo Trump ha insistido desde el Despacho Oval de la Casa Blanca en que hay un "acuerdo" con Irán y que la "firma" se produciría en breve. Teherán ha negado haber aprobado "ningún borrador de acuerdo ni memorándum inicial con Estados Unidos", ha explicado una fuente informada a la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria.

Israel planea ocupar Jenin por primera vez en 30 años El ejército de Israel "planea establecer" una base militar permanente en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, informa el medio israelí Haaretz. Ahí está el campo de refugiados que la ONU creó en 1953. De hacerlo, será la primera vez desde los Acuerdos de Oslo de 1993 que las tropas israelíes construyen un puesto en una zona bajo control de la Autoridad Palestina. Fuentes consultadas por el diario apuntan a que esa maniobra podría tener como objetivo proteger los asentamientos israelíes ilegales y los colonos de la zona.

El Banco Mundial advierte que la guerra ralentizará el crecimiento El último informe del Banco Mundial, publicado este jueves, advierte que la guerra en Oriente Medio ralentizará el crecimiento económico mundial, que registrará su ritmo más lento desde la pandemia de COVID-19. El conflicto desatado por Israel y Estados Unidos en Irán y sus efectos (aumento de la inflación y de los precios de la energía) han hecho que la institución rebaje su previsión de crecimiento mundial para 2026 del 2,9% de enero a un 2,5%.

Pakistán habría certificado a Trump tener un acuerdo con Irán "Tenemos un acuerdo". Con estas palabras, Pakistán habría informado a la administración Trump de que habría logrado consensuar un pacto con Irán, según ha explicado un alto funcionario estadounidense a The New York Times. No obstante, el medio recalca que no ha podido confirmar esta versión con los iraníes y que "no está claro qué se ha acordado, si es que se ha acordado algo".

Irán niega haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos Teherán ha negado haber aprobado "ningún borrador de acuerdo ni memorándum inicial con Estados Unidos", ha explicado una fuente informada a la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria. Así, el régimen desmiente de nuevo la afirmación del presidente Trump, de la que no ha dado más detalles.