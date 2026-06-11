Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Macron invita a cumbre G7 a 4 países árabes y Zelenski para tratar guerras Irán y Ucrania Los líderes de Egipto, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos participarán el próximo martes en una sesión de trabajo de la cumbre del G7 de Evian para abordar la situación en Oriente Medio, el impacto de la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz y las negociaciones con Irán, anunció hoy el presidente francés, Emmanuel Macron. Macron confirmó además que también asistirá, como se esperaba, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Durante un encuentro en el Elíseo con representantes de la sociedad civil que han participado en grupos de trabajo sobre diferentes temas que serán abordados en la cumbre de Evian, del lunes al miércoles próximos, Macron detalló el programa día a día y explicó que esos cuatro países estarán asociados a una reunión de los líderes del G7 dedicada a analizar las consecuencias regionales e internacionales de la guerra en Oriente Próximo.

Zelenski y los países árabes, invitados al G7 para hablar de las guerras El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, participará el martes en una sesión de la cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia, anunció el presidente francés Emmanuel Macron este miércoles. "Es muy importante para nosotros porque hay que recrear la convergencia en el G7, en apoyo a Ucrania en los diferentes aspectos evidentemente de la guerra", incluida la necesidad de "negociaciones", dijo Macron durante un acto en el Elíseo.

Putin promulga ley que permite incautación bienes de emigrantes críticos con autoridades El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este miércoles una ley que permite la incautación de bienes y cuentas bancarias de ciudadanos rusos que se encuentran en el extranjero, pero cometen "delitos contra los intereses" del país. Estos delitos incluyen insultos al jefe de Estado y los funcionarios, así como críticas sobre la actuación del Ejército ruso. También se castigará la petición de sanciones contra Rusia o la comparación pública de la URSS con la Alemania nazi.

España ensaya en Eslovaquia la 'franja disuasoria' de la OTAN para blindar el flanco oriental ante los drones rusos España ha liderado en Eslovaquia el ensayo de una "franja disuasoria" altamente tecnificada con drones, vehículos robotizados y sistemas de detección y neutralización de amenazas aéreas para blindar el flanco oriental de la OTAN frente al creciente número de incursiones procedentes de Rusia en el espacio aéreo de sus Estados miembro. En el centro de entrenamiento militar de Lest, a unos 300 kilómetros de la frontera con Ucrania, soldados españoles han ensayado el uso de drones kamikaze, vehículos no tripulados y sistemas de guerra electrónica con el objetivo de acortar los plazos de adquisición de nuevos equipos y llevarlos a los ejércitos de la OTAN en un plazo de 24 meses.

Putin promulga ley que permite incautación bienes de emigrantes críticos con autoridades El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este miércoles una ley que permite la incautación de bienes y cuentas bancarias de ciudadanos rusos que se encuentran en el extranjero, pero cometen "delitos contra los intereses" del país. Estos delitos incluyen insultos al jefe de Estado y los funcionarios, así como críticas sobre la actuación del Ejército ruso. También se castigará la petición de sanciones contra Rusia o la comparación pública de la URSS con la Alemania nazi.

Ucrania dice haber paralizado con sus ataques la actividad del puerto de Mariúpol El Primer Cuerpo 'Azov' de la Guardia Nacional ucraniana ha logrado, en operaciones conjuntas con las fuerzas de drones y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), destruir infraestructuras esenciales del puerto de la ciudad ocupada de Mariúpol, que según un comunicado de Azov ha dejado de funcionar debido a los ataques ucranianos. "Subestaciones eléctricas, equipamiento de radar, infraestructuras para hacer reparaciones, la torre de control y depósitos de combustible y lubricantes han sido golpeados", dice la nota de Azov, que señala, asimismo, que un buque de carga seca utilizado por Rusia para burlar sanciones a sus exportaciones también ha sido alcanzado en ese puerto del mar de Azov.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que los embajadores del Reino Unido, Alemania y Francia han pedido reanudar los contactos con los diplomáticos rusos. "Los embajadores de esos países piden una reunión con mi viceministro de Exteriores (…) No soy muy optimista, pero les escucharemos", señaló a la prensa local.

El presidente finlandés, Alexander Stubb asegura que es hora de que Europa entable conversaciones con Putin sobre Ucrania El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este miércoles que ha llegado el momento de que Europa entable conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de poner fin a la guerra de Ucrania, aunque descartó la posibilidad de que sea él quien lidere ese diálogo con el Kremlin. "Nos encontramos en una situación en la que Ucrania goza de una posición de fortaleza militar, política y económica. Por ello, creo que ya es hora de que Europa dé un paso adelante y entable conversaciones diplomáticas con los dirigentes de Rusia, más concretamente con el presidente Putin", dijo Stubb en rueda de prensa con el presidente de Kenia, William Ruto.