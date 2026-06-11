Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaSagrada FamíliaBCESelectividadTiroteo BarcelonaPistoleroBebé maltratadoSuperlópez
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Ciudadanos de Lemberg, en Ucrania, consultan sus teléfonos móviles en un refugio durante un bombardeo ruso.

Ciudadanos de Lemberg, en Ucrania, consultan sus teléfonos móviles en un refugio durante un bombardeo ruso. / CHENEY ORR / DPA / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. España explora en contactos empresariales la solución sueca como alternativa a Francia para fabricar el caza europeo
  2. Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda
  3. La guerra de Irán se calienta: ataque de EEUU, misiles contra Baréin y Kuwait, drones en Ormuz y combates en el Líbano
  4. La OMS advierte que el brote de ébola avanza rápido en la República Democrática de Congo, mientras el mundo 'corre detrás
  5. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump apunta que está 'cerca' de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra
  6. Merz y Macron ponen fin al proyecto del caza europeo de sexta generación FCAS
  7. EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero
  8. Ucrania consigue frenar la iniciativa rusa de los últimos dos años gracias al 'muro de drones' y la mejora del reclutamiento

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

DIRECTO | Trump asegura que EEUU atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán

El Ejército iraní anuncia que cierra el estrecho de Ormuz "por completo"

EEUU lanza nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán

EEUU lanza nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán

El juez decreta prisión preventiva para el solicitante de asilo que apuñaló a un hombre en Belfast

Francia debate cómo abordar la lacra de la violencia sexual contra menores tras el asesinato de Lyhanna

Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que le chantajeó con información sobre su vida privada

Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que le chantajeó con información sobre su vida privada

La UE estrecha lazos comerciales, económicos, políticos y de seguridad con Corea del Sur, actor clave en el mercado de los semiconductores

La UE estrecha lazos comerciales, económicos, políticos y de seguridad con Corea del Sur, actor clave en el mercado de los semiconductores