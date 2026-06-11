Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaSagrada FamíliaBCESelectividadTiroteo BarcelonaPistoleroBebé maltratadoSuperlópez
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

Columnas de humo en Kfar Tebniet, en el sur de Líbano, a causa de ataques de Israel

Columnas de humo en Kfar Tebniet, en el sur de Líbano, a causa de ataques de Israel / Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España explora en contactos empresariales la solución sueca como alternativa a Francia para fabricar el caza europeo
  2. Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda
  3. La guerra de Irán se calienta: ataque de EEUU, misiles contra Baréin y Kuwait, drones en Ormuz y combates en el Líbano
  4. La OMS advierte que el brote de ébola avanza rápido en la República Democrática de Congo, mientras el mundo 'corre detrás
  5. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump apunta que está 'cerca' de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra
  6. Merz y Macron ponen fin al proyecto del caza europeo de sexta generación FCAS
  7. EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero
  8. Ucrania consigue frenar la iniciativa rusa de los últimos dos años gracias al 'muro de drones' y la mejora del reclutamiento

DIRECTO | Trump asegura que EEUU atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán

El Ejército iraní anuncia que cierra el estrecho de Ormuz "por completo"

EEUU lanza nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán

EEUU lanza nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán

El juez decreta prisión preventiva para el solicitante de asilo que apuñaló a un hombre en Belfast

Francia debate cómo abordar la lacra de la violencia sexual contra menores tras el asesinato de Lyhanna

Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que le chantajeó con información sobre su vida privada

Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que le chantajeó con información sobre su vida privada

La UE estrecha lazos comerciales, económicos, políticos y de seguridad con Corea del Sur, actor clave en el mercado de los semiconductores

La UE estrecha lazos comerciales, económicos, políticos y de seguridad con Corea del Sur, actor clave en el mercado de los semiconductores

La Cámara Baja de EEUU aprueba 70.000 millones de dólares para las agencias migratorias de Trump

La Cámara Baja de EEUU aprueba 70.000 millones de dólares para las agencias migratorias de Trump