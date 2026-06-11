Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Más de 3.600 muertos Según datos del miércoles del Ministerio de Salud Pública libanés, la ofensiva israelí ha dejado hasta el momento 3.666 muertos y más de 11.321 heridos desde el 2 de marzo, mientras que los bombardeos continúan a diario pese a un alto el fuego acordado entre ambos países la semana pasada. La agencia libanesa informó el miércoles de que los aviones de guerra y drones israelíes lanzaron hasta ocho ataques en la localidad de Tayr Debba, en el sur del Líbano, donde todavía hay varias personas desaparecidas. El Ejército israelí también atacó otras localidades de los alrededores, entre ellas Qalila, Mansouri y Zibqin, así como la ciudad de Majdal Zoun, que sufrió un quinto ataque aéreo, de acuerdo con la ANN. La violencia continúa en marcha pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y después de que Irán anunciara el cese de los ataques el domingo y lunes contra Israel, en respuesta al bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut.

El Ejército israelí detecta lanzamientos desde Líbano y urge a comunidades a refugiarse El Ejército israelí detectó este jueves lanzamientos desde Líbano y emitió una alerta para urgir a comunidades del norte del país a buscar refugio. "Se insta a la población a refugiarse en zonas protegidas", apunta el Ejército en un breve comunicado publicado en redes sociales al detectar lanzamientos desde Líbano "hacia varias comunidades del norte de Israel". En otro texto, las fuerzas israelíes subrayaron que identificaron dos lanzamientos que cayeron en zonas del sur de Líbano donde "operan soldados israelíes", sin aportar más detalles. La Agencia de Noticias Libanesa (ANN) no informó por el momento de los citados lanzamientos. La advertencia del Ejército de Israel se produce en un contexto de escalada de violencia que persiste desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano, el pasado 2 de marzo.

Kuwait cierra su espacio aéreo por ataques de Irán contra bases de EEUU en su territorio La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait anunció este jueves el cierre temporal de su espacio aéreo a raíz de los ataques iraníes contra bases estadounidenses en su territorio, en represalia por los bombardeos de Washington sobre la República Islámica. La medida, que operó a partir de las 4:50 de la mañana en hora local (01:50 GMT), "se produce a causa de la exposición de Kuwait a las condenables agresiones iraníes y las posibles amenazas que esto podría conllevar para el tránsito aéreo civil en la región", explicó la Autoridad en un mensaje de X. Los vuelos se desviarán hacia "aeropuertos alternativos" de acuerdo con los procedimientos adecuados, agregó la institución. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado la madrugada de este jueves dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait, y Sheikh Issa, en Baréin, además de atacar la Quinta Flota de los Estados Unidos, también estacionada en Baréin. Además, el Ejército de la República Islámica también aseguró que volvía a cerrar el estrecho de Ormuz a cualquier tipo de tránsito, incluido el de buques comerciales. Estas acciones llegan después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a bombardear Irán por segunda noche consecutiva como respuesta, según el Ejército de EE.UU., a las "agresiones" de Teherán, en referencia a un ataque contra un helicóptero que no dejó heridos.

Argelia condena los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin El Gobierno de Argelia expresó este miércoles su "enérgica" condena a los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin, y manifestó su rechazo "categórico" a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de estas naciones "hermanas". El Ministerio de Exteriores de Argelia rechazó, en un comunicado, "la política de escalada en la región", que -sostuvo- "amenaza la paz" y "la seguridad internacionales", y llamó al respeto del principio de soberanía estatal e integridad territorial.

Tres tripulantes indios desaparecidos tras disparo de EEUU contra petrolero frente a Omán India anunció el miércoles que tres tripulantes indios estaban desaparecidos tras un ataque reivindicado por el ejército estadounidense contra un petrolero frente a las costas de Omán, que, según Washington, intentaba romper su bloqueo a Irán. "De los 24 tripulantes indios a bordo, hasta el momento se ha rescatado a 21 y, según los informes, tres siguen desaparecidos", declaró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores indio, en referencia al buque Settebello.

Trump dice que ha logrado sacar del estrecho de Ormuz 100 millones de barriles de crudo El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que un operativo "secreto" que ordenó activar en mayo ha permitido poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz. "El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de EE.UU. que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump elogia a Erdogan y descarta un enfrentamiento entre Israel y Turquía El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y descartó que se vaya a producir un enfrentamiento entre Israel y Turquía. "No creo que eso vaya a suceder con Turquía, al menos mientras yo sea presidente, porque él me respeta y yo lo respeto a él; pero, más allá de eso, tenemos una buena amistad", aseguró el mandatario ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un conflicto entre Israel y Turquía.

Irán critica a EEUU por su trato "humillante" en el Mundial mientras alaba a México Irán criticó este miércoles a Estados Unidos por lo que calificó como un trato humillante y discriminatorio contra algunas naciones participantes en el Mundial de 2026, mientras que alabó la hospitalidad de México como coanfitrión de la gran cita deportiva. "La Copa Mundial -que se celebrará a partir de mañana en sedes de EEUU, México y Canadá- está concebida como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones", dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

EEUU dispara a petrolero en Omán por segundo día consecutivo en medio de tensión con Irán El Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo por violar el bloqueo a Irán, según informó el Comando Central del país norteamericano (Centcom) este miércoles en medio de los renovados ataques entre Teherán y Estados Unidos. "A las 11:14 pm (del este EE.UU. o 03:14 GMT), fuerzas de EE.UU. inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo después de que otro buque violó el persistente bloqueo al intentar transportar petróleo desde Irán", indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.