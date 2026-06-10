La República Democrática del Congo eleva a casi 600 los casos confirmados de ébola, incluyendo 115 muertes

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 598 los casos confirmados en la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 115 muertes, y alertaron sobre "una transmisión continuada de la enfermedad en la comunidad".

En un comunicado difundido anoche en la red social X, el Ministerio congoleño de la Comunicación recordó "la importancia de notificar los síntomas lo antes posible, lavarse las manos con frecuencia, aceptar el aislamiento médico y respetar los procedimientos de entierro seguro".

Estos nuevos datos, que se corresponden con el registro hecho hasta este lunes, fueron publicados después de la confirmación de 48 nuevos contagios en las últimas 24 horas previas a la difusión del informe.

Según las autoridades, 297 pacientes están actualmente "hospitalizados o en aislamiento" y el número de personas curadas se elevó a 22 (tres más que en el último recuento), mientras las zonas de salud afectadas en tres provincias congoleñas se mantienen en 25 (de un total de 104).

Asimismo, un 56,3 % de los contactos han podido ya ser rastreados -un tasa menor al 64,4 % del último informe publicado el domingo, si bien oscila considerablemente en cada informe- y la tasa de letalidad se sitúa en un 19,2 %.

En su último boletín publicado también este martes por la noche, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC alertó de que "se teme una expansión geográfica brutal de la epidemia si no se ponen en marcha acciones de salud pública rápidamente".

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda y que se mantiene como el epicentro del brote con 563 casos, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte (32) y Kivu del Sur (3).

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.