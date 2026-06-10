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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El mediador de la UE con Rusia podría ser de Francia o Italia, pero no alemán, según medio
El mediador en las eventuales negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Rusia podría ser un representante de Francia o Italia, pero no de Alemania, afirmó este martes una fuente próxima a las autoridades rusas, citada por el diario Védomosti. Según la fuente, estas negociaciones podrían tener lugar solo después de que se declare un alto el fuego en Ucrania. A la vez, agregó que por el momento esa perspectiva parece lejana, ya que las conversaciones trilaterales en las que participaban Rusia, Ucrania y Estados Unidos para hallar una solución al conflicto llevan congeladas ya más de tres meses sin que se sepa cuándo podrían ser reanudadas. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió en el pasado a una figura como el excanciller alemán Gerhard Schröder como mediador en representación de la UE, una idea rechazada tanto por Ucrania como por las principales capitales europeas por su cercanía al Kremlin.
El mediador de la UE con Rusia podría ser de Francia o Italia
El mediador en las eventuales negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Rusia podría ser un representante de Francia o Italia, pero no de Alemania, afirmó este martes una fuente próxima a las autoridades rusas, citada por el diario Védomosti. Según la fuente, estas negociaciones podrían tener lugar solo después de que se declare un alto el fuego en Ucrania.
A la vez, agregó que por el momento esa perspectiva parece lejana, ya que las conversaciones trilaterales en las que participaban Rusia, Ucrania y Estados Unidos para hallar una solución al conflicto llevan congeladas ya más de tres meses sin que se sepa cuándo podrían ser reanudadas.
Zelenski considera "peligroso" que la Unión Europea ejerza de mediadora con Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este martes tras una cumbre con sus socios nórdicos y bálticos que Europa debe estar representada en la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, pero aclaró que considera "peligroso" que la Unión Europea (UE) ejerza de mediadora, ya que esto podría obligarle a renunciar a presionar a Rusia.
"Europa debe estar en cualquier tipo de negociación. Europa no puede simplemente mediar, en mi opinión, porque Europa está de nuestro lado. He compartido esto con nuestros socios. Es muy peligroso que simplemente medie. Porque, por ejemplo, si la UE media se planteará si imponer o no sanciones, porque como mediadores tienen que estar en el medio", declaró en una rueda de prensa con los líderes nórdicos y bálticos.
Zelenski dice que obtuvo los resultados que esperaba de sus cartas a Putin y Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes en una rueda de prensa con los líderes de sus socios nórdicos y bálticos celebrada en Tallin, la capital de Estonia, que consiguió de las cartas que envió recientemente a los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, respectivamente, los resultados que esperaba.
"Obtuve el resultado que necesitaba", dijo Zelenski sobre la carta abierta que le dirigió a Putin el 4 de junio conminándole a declarar un alto el fuego inmediato y a reunirse con él cuanto antes para hablar al más alto nivel de los términos en que puede terminar la guerra.
Putin afirmó que no le veía sentido a celebrar esa reunión hasta que los detalles de un acuerdo no se hayan negociado a nivel técnico, y reveló que un empresario ruso le visitó poco antes de la publicación de la carta de Zelenski y transmitió después al Kremlin el deseo de los ucranianos de celebrar una reunión de presidentes.
Rusia condena a largas penas de prisión a cinco ciudadanos ucranianos acusados de terrorismo en zonas ocupadas
Un tribunal ruso ha condenado este martes a largas penas, incluida cadena perpetua, a cinco ciudadanos ucranianos acusados de estar detrás de un atentado terrorista que acabó con la vida del jefe de las autoridades prorrusas de la ciudad ucraniana de Mijailivka, en la provincia de Zaporiyia, que se encuentra bajo ocupación rusa.
Un tribunal de distrito sur ha indicado que todos ellos han sido hallados culpables, por lo que Danil Smola pasará 17 años encarcelado, Dimitri Novikov, Alexander Liajovchenko y Alexei Kirichenko a 18 años respectivamente. A estos cuatros se suma Vladimir Teterev, condenado a cadena perpetua, según un comunicado al que ha tenido acceso la agencia rusa Interfax.
El nuevo Gobierno prorruso de Bulgaria dejará de enviar ayuda militar a Ucrania
El Gobierno búlgaro, liderado por el prorruso y eurocrítico Rumen Radev, ha anunciado este martes que dejará de enviar ayuda militar a Ucrania para que se defienda de la invasión de Rusia, argumentando que la única salida a la guerra es la negociación.
"La guerra en Ucrania no se resolverá en el campo de batalla. Vemos una guerra de posiciones y, por mucho armamento que se acumule, lo único que se consigue es la pérdida de vidas humanas. Es hora de sentarse a la mesa de negociaciones", ha declarado a los medios al respecto el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov.
Beatriz Ríos
La UE anuncia nuevas sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania
La Comisión Europea ha anunciado este martes el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia por su invasión militar de Ucrania. Las nuevas medidas afectan a terceros países que contribuyen a mantener la maquinaria bélica del Kremlin y proponen prohibir la entrada de excombatientes rusos al territorio comunitario. Nuestra corresponsal en Bruselas, Beatriz Ríos, lo explica en este artículo.
Zelenski lamenta que Ucrania no haya recibido tanta ayuda de Estados Unidos como Israel
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha lamentado que Ucrania no haya recibido tanta ayuda militar de Estados Unidos como Israel y otros aliados del Golfo Pérsico. "Es una lástima", ha remarcado en una entrevista con The Guardian en la que también asegura que entiende que la guerra en Irán haya desplazado la atención de Donald Trump.
Aunque el presidente estadounidense ha recortado la ayuda a Kiev, Zelenski ha agradecido el "firme apoyo" de Washington a su país y los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra desencadenada por Rusia hace más de cuatro años. "Siempre le dije al presidente Trump que Putin miente. Juega con usted, con la Casa Blanca", afirma en la entrevista con el medio británico.
Muere una civil en la región fronteriza de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano
Una civil rusa murió tras el impacto de un dron ucraniano FPV (de corto alcance) contra un edificio de viviendas en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron hoy las autoridades locales.
"Tras la inspección del lugar de los hechos y la realización de los peritajes forenses se estableció que en la localidad de Malínovka murió una civil a consecuencia de ataque de un dron FPV contra un edificio de viviendas", señalaron en MAX, la red de mensajería rusa. Según las autoridades locales, el ataque tuvo lugar la víspera en el distrito de Bélgorod de la región homónima.
Esta región fronteriza, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana. El número de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ronda las 80 personas.
Zelenski cree que la guerra en Ucrania está cambiando a su favor y que Rusia está aislada
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que Rusia está aislada en Europa y que la guerra en su país parece estar cambiando lentamente a su favor, debido a la pérdida de iniciativa por parte del Kremlin.
"No podemos decir que Rusia esté perdiendo esta guerra, pero sí podemos decir que está perdiendo la iniciativa día tras día", subrayó Zelenski en una entrevista con el periódico británico The Guardian publicada este martes.
En la última semana, drones ucranianos de largo alcance han atacado San Petersburgo, donde se han incendiado terminales de crudo, mientras que hubo ataques similares en Crimea ocupada.
Zelenski afirmó que el objetivo de estos ataques de largo alcance es que los residentes "sientan" lo que significa la guerra.
"La victoria en esta guerra se logrará cuando la sociedad rusa reconozca que la guerra es terrible, que es una tragedia no para alguien en algún lugar, sino para ellos mismos. Y creo que este es el impulso que necesitamos", puntualizó.
Según Zelenski, el Kremlin está perdiendo más de 30.000 soldados al mes, de los que unos 23.000 han muerto y los otros están gravemente heridos, pero insinúa que la cifra puede ser mayor.
"En definitiva, es un número muy elevado. Significa que no están ganando la guerra", señaló.
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