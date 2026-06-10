Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Zelenski dice que obtuvo los resultados que esperaba de sus cartas a Putin y Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes en una rueda de prensa con los líderes de sus socios nórdicos y bálticos celebrada en Tallin, la capital de Estonia, que consiguió de las cartas que envió recientemente a los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, respectivamente, los resultados que esperaba.

"Obtuve el resultado que necesitaba", dijo Zelenski sobre la carta abierta que le dirigió a Putin el 4 de junio conminándole a declarar un alto el fuego inmediato y a reunirse con él cuanto antes para hablar al más alto nivel de los términos en que puede terminar la guerra.

Putin afirmó que no le veía sentido a celebrar esa reunión hasta que los detalles de un acuerdo no se hayan negociado a nivel técnico, y reveló que un empresario ruso le visitó poco antes de la publicación de la carta de Zelenski y transmitió después al Kremlin el deseo de los ucranianos de celebrar una reunión de presidentes.