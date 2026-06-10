Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Helicóptero de EEUU Estos lanzamientos por parte de la República Islámica llegan poco después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos anunciara ataques "con munición de precisión" contra distintos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, alegando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se estrellara cerca de ese mismo estratégico paso, un incidente calificado de "derribo" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Mensaje en redes Por su parte, el Ministerio del Interior bahreiní ha alertado en un mensaje en redes de la activación de las sirenas en su territorio, al tiempo que ha urgido a los ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse a lugares seguros. En esa línea, por la misma vía, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait ha señalado que sus sistemas de defensa aérea "están respondiendo en estos momentos" a "objetivos aéreos hostiles", después de que Teherán anunciara también ataques contra la base aérea de Ali Al Salem. Por otra parte, la Guardia Revolucionaria iraní, que ha asegurado haber alcanzado "21 objetivos en bases aéreas y navales de la región" así como derribado un dron en el sur de Irán, ha sumado a su oleada de ataques el lanzamiento de misiles contra hangares de aviones caza F-35 en una base estadounidense ubicada en Jordania.

Irán anuncia ataques con drones contra bases de EEUU en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que ha calificado de "represalia" por las agresiones perpetradas en las últimas horas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica. Concretamente, los mismos han sido lanzados contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán. Tales ataques, ha argumentado la fuerza castrense del país asiático, forman parte de una operación para hacer frente a las "atrocidades" y el "acoso" del Ejército "terrorista" estadounidense "contra los habitantes del sur del país".

El brent baja casi un 3 % pese a la escalada de tensiones entre EEUU e Irán en Ormuz El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este martes casi un 3 % pese a la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre ambas potencias. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, disminuyó un 2,97 % -o 2,80 dólares- hasta situarse en 91,45 dólares el barril en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres en comparación con el último cierre, cuando el barril marcó los 94,25 dólares.

Irán acusa a EEUU de "blanquear" sus ataques contra territorio iraní en su proyecto de resolución ante el OIEA El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que el proyecto de resolución presentado por Washington ante la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), máximo órgano de gobierno de la agencia nuclear de la ONU, pretende "blanquear la responsabilidad de los agresores y criminales", en alusión a los ataques estadounidenses contra territorio iraní. "Los ataques del régimen sionista y de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán detuvieron las actividades de verificación e hicieron que los inspectores de la agencia abandonaran Irán por razones de seguridad. Ahora, Estados Unidos quiere convertir las secuelas de su ataque ilegal en un expediente contra Irán", ha indicado el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, en redes sociales.

El ministro de Exteriores de Irán afirma que las fuerzas extranjeras en las inmediaciones del país afrontan un "riesgo constante" El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha asegurado que el Ejército del país se encuentra en "alerta constante" ante cualquier violación de su territorio y ha advertido de que las fuerzas extranjeras desplegadas cerca de Irán deberían abandonar la zona. "Las fuerzas extranjeras situadas en las proximidades de nuestro territorio están expuestas a un riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o a la posibilidad de verse atrapadas en un fuego cruzado", escribió Araghchi en un mensaje publicado en X. Araghchi señaló además que Irán "prefiere el lenguaje de la diplomacia", aunque advirtió de que también puede "hablar otros idiomas".

Portugal prevé revisar uso base de Lajes por EEUU tras fin de conflicto en Oriente Medio El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, admitió que podrán revisar el acuerdo que regula el uso de la base aérea militar de Lajes, ubicada en el archipiélago de las Azores, por parte de Estados Unidos, pero solo después de que se resuelva la crisis en Oriente Medio. El ministro realizó estas declaraciones en una entrevista publicada este martes por el canal luso RTP y la cadena Antena 1, en la que recordó que han pasado 30 años desde que se impulsó el tratado y "es natural" realizar cambios, considerando que el mundo ahora es "diferente".

El tránsito de crudo a través de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo, dice EEUU El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, afirmó este martes que el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo iraní, aunque advirtió de que la normalización completa de los flujos comerciales requerirá tiempo. Durante una conferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington, Wright señaló que el movimiento de buques en la zona estratégica está creciendo "de forma significativa" pese a los más de tres meses de enfrentamiento entre Washington y Teherán.

Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que habrá represalias contra Irán por haber derribado anoche un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, a pesar de que el ataque no dejó víctimas. "Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", declaró el republicano en su red Truth Social.