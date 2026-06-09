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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Últimos ataques
Los últimos ataques dejaron al menos 23 muertos en ciudades como Kiev y Dnipró y obligaron a miles de vecinos a refugiarse en el metro. La última sesión del órgano fue convocada tras la denuncia de Rumanía por un incidente en su país con un dron ruso que dejó dos heridos en su país. Esta era la primera vez que un dron ruso violaba el espacio aéreo rumano. "En el conjunto de la región sigue aumentando la preocupación por el riesgo de una escalada mayor", afirmó al respecto DiCarlo. Antes de Rumanía, otros países como Polonia o Estonia denunciaron la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia. Además, también avisó de los "graves riesgos" en torno a la central nuclear de Zaporiyia tras nuevos ataques a la planta térmica que la alimenta y del riesgo de un accidente nuclear. Citando al secretario general, António Guterres, alertó que esta "fase peligrosa" no hace más que "perfilar una nueva escalada". Por eso, como el diplomático portugués, DiCarlo hizo un llamamiento a "un alto el fuego inmediato, total e incondicional" y a retomar la vía diplomática para encontrar un final de la guerra.
La guerra en Ucrania entra en su fase más letal y amenaza con escalada regional, según ONU
La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, denunció este lunes que la guerra en Ucrania entró en su fase "más mortífera" y alertó de la amenaza de que se produzca una escalada regional. "La guerra en Ucrania es hoy más mortífera que en cualquier otro momento desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022", declaró DiCarlo en una sesión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Kiev con el respaldo de los países europeos del órgano. La subsecretaria general lamentó que cada año se han registrado "más víctimas civiles que el anterior" y apuntó que "no hay señales de que la situación vaya a mejorar". DiCarlo aseguró que en los últimos meses se han visto "algunos de los mayores ataques aéreos de la guerra", entre ellos el bombardeo registrado el pasado 1 de junio, después de la última sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en suelo ucraniano.
Cuatro muertos en un ataque ruso cerca de la ciudad ucraniana de Járkov
Ataques rusos contra la región de Járkov, en el este de Ucrania, causaron cuatro muertos y una quincena de heridos, anunciaron este martes las autoridades locales. En la localidad de Chuhuiv, un "ataque enemigo" mató a tres mujeres de 22, 56 y 70 años, así como a un hombre de 56, indicó el gobernador militar de la región, Oleg Siniegubov. En la propia capital regional Járkov, los bombardeos dejaron al menos 15 lesionados, agregó esa fuente. Los bombardeos rusos causan casi a diario muertos y heridos en zonas residenciales de Ucrania. Kiev responde atacando regularmente objetivos en la zona ocupada, pero también en territorio ruso. Desde la invasión a gran escala de Ucrania que Moscú inició en febrero de 2022, al menos 15.850 civiles han muerto y 44.800 han resultado heridos en ese país, según el último recuento de la ONU realizado en abril.
Ucrania afirma que en mayo recuperó terreno ante Rusia
Ucrania recuperó el mes pasado casi 100 kilómetros cuadrados más de los que perdió en la guerra contra Rusia, según ha asegurado en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Facebook el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, confirmando así el cambio de dinámica en el frente apuntado antes por fuentes no oficiales. Es la primera vez desde finales de 2023 que el balance de territorio ganado en el campo de batalla es desfavorable a Rusia. El general ucraniano ha dicho asimismo que sus tropas han recuperado desde que empezó 2026 unos 600 kilómetros de territorio que estaba en manos del Ejército ruso, aunque no especificó qué superficie ha perdido Ucrania en ese mismo periodo.
Moldavia denuncia la caída de un dron en su territorio cerca de la frontera con Ucrania
El Ministerio de Defensa de Moldavia ha denunciado la caída de un dron cerca de la frontera con Ucrania poco después de que los sistemas de vigilancia detectaran el aparato no tripulado entrando en el espacio aéreo moldavo sobre la medianoche tras una oleada de ataques rusos sobre Ucrania. "Tras la intervención de las unidades especializadas, se confirmó el hallazgo de fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado en terrenos agrícolas cercanos a la localidad de Lopatna. Los vestigios encontrados en el lugar indican que previamente se produjo una explosión", ha indicado la cartera de Defensa en un comunicado.
Letonia quiere recurrir a Ucrania para derribar los drones rusos
El nuevo primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, ha declarado este lunes, pocas horas después de que aviones de la OTAN derribaran un dron desviado sobre el este del país báltico, que las soluciones ucranianas para combatir drones son una mejor forma de afrontar estos incidentes que derribarlos con costosos misiles lanzados desde modernos cazas. Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, en la capital estonia, Tallinn, Kulbergs explicó que ambos mandatarios habían hablado sobre el incidente ocurrido este lunes en Letonia, cuando un caza francés Rafale derribó en el marco de la Policía Aérea del Báltico en el espacio aéreo letón un dron extranjero desviado por la guerra electromagnética rusa.
La UE estudia cómo invertir la ayuda militar a Ucrania y prepara más sanciones a Rusia
La Unión Europea (UE) ha empezado a debatir cómo invertir los 6.600 millones de euros de ayuda militar para Ucrania que el anterior gobierno húngaro bloqueaba, mientras prepara una nueva ronda de sanciones contra Rusia centrada en su industria de guerra. Los ministros de Defensa de la UE celebraron este lunes una reunión informal en Nicosia en la que, pese a no poder tomar decisiones oficiales, intercambiaron posturas sobre los próximos pasos en su apoyo a Ucrania, además de debatir cómo contribuir a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz o sobre la futura estrategia de seguridad comunitaria.
Chipre denuncia que aviones de ministros de la UE fueron hostigados por turcochipriotas
El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, calificó este lunes de "injustificables" los hostigamientos que, asegura, sufrieron los aviones de los ministros de Defensa de Grecia, Francia y Países Bajos por parte de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), reconocida solo por Ankara. "El hecho de que se realicen contra Estados miembros de la Unión revela también un enfoque revisionista", dijo Jristodulidis al ser preguntado por las informaciones de medios chipriotas y griegos sobre ese supuesto hostigamiento el domingo, mediante interferencias de radio, a los aviones que llevaban a los ministros a una reunión en Nicosia.
Esas informaciones indican que primero fueron interferidas las comunicaciones del avión en el que viajaban las titulares de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, y de Países Bajos, Dilan Yeşilgöz, y luego al que transportaba al griego, Nikos Dendias. Los ministros de Defensa de la UE celebran desde este lunes una reunión en Chipre, país que ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El portavoz del presidente, Victor Papadopoulos, afirmó que las transmisiones de radio que afectaron a los aviones fueron emitidas desde la torre de control del aeropuerto de Tymbou, en la parte turcochipriota de la isla.
Jristodulidis dijo que el asunto se tratará en la reunión de ministros de Defensa y su portavoz señaló que se informará de lo sucedido al Consejo Europeo y a la alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas. Varios medios griegos han informado de que paralelamente a las interferencias, dos cazas turcos F-16 Fighting Falcon despegaron desde Tymbou y monitorearon la ruta de los aviones ministeriales manteniendo distancia y sin acercarse directamente a las aeronaves.
El Gobierno turco emitió un comunicado en el que señala que los cazas turcos despegaron de su base en el norte de Chipre como medida de precaución tras detectarse que cuatro aviones habían violado su espacio aéreo. Esos cazas, afirmó Ankara, no violaron el espacio aéreo de Chipre ni acosaron a los aviones mencionados.
La isla de Chipre se encuentra dividida desde 1974, cuando el Ejército turco invadió el norte en respuesta a un golpe de Estado impulsado por la entonces dictadura griega. Desde entonces permanece dividida entre la República de Chipre, de cultura griega y perteneciente a la UE, y la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Ankara. Las negociaciones para superar el conflicto y reunificar la isla están estancadas desde 2017.
Rusia derriba siete drones ucranianos en las inmediaciones de Moscú
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianian, informó este lunes de que siete drones fueron derribados en las inmediaciones de la capital rusa durante la jornada de hoy. Según escribió Sobianin en redes sociales, en los lugares de la caída de los fragmentos de los drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia. La situación llevó al cierre temporal de uno de los aeropuertos capitalinos. Previamente, el Ministerio de Defensa ruso informó de la neutralización de más de 300 drones ucranianos durante la noche pasada.
Rusia acusa a EEUU de "carecer de interés" para cumplir lo acordado en los contactos de Alaska sobre Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado este lunes al Gobierno de Estados Unidos de "carecer de interés" suficiente para cumplir con lo pactado en los contactos que tuvieron lugar en Alaska a mediados de 2025 sobre la invasión de Ucrania.
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