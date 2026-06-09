Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Chipre denuncia que aviones de ministros de la UE fueron hostigados por turcochipriotas

El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, calificó este lunes de "injustificables" los hostigamientos que, asegura, sufrieron los aviones de los ministros de Defensa de Grecia, Francia y Países Bajos por parte de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), reconocida solo por Ankara. "El hecho de que se realicen contra Estados miembros de la Unión revela también un enfoque revisionista", dijo Jristodulidis al ser preguntado por las informaciones de medios chipriotas y griegos sobre ese supuesto hostigamiento el domingo, mediante interferencias de radio, a los aviones que llevaban a los ministros a una reunión en Nicosia.

Esas informaciones indican que primero fueron interferidas las comunicaciones del avión en el que viajaban las titulares de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, y de Países Bajos, Dilan Yeşilgöz, y luego al que transportaba al griego, Nikos Dendias. Los ministros de Defensa de la UE celebran desde este lunes una reunión en Chipre, país que ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El portavoz del presidente, Victor Papadopoulos, afirmó que las transmisiones de radio que afectaron a los aviones fueron emitidas desde la torre de control del aeropuerto de Tymbou, en la parte turcochipriota de la isla.

Jristodulidis dijo que el asunto se tratará en la reunión de ministros de Defensa y su portavoz señaló que se informará de lo sucedido al Consejo Europeo y a la alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas. Varios medios griegos han informado de que paralelamente a las interferencias, dos cazas turcos F-16 Fighting Falcon despegaron desde Tymbou y monitorearon la ruta de los aviones ministeriales manteniendo distancia y sin acercarse directamente a las aeronaves.

El Gobierno turco emitió un comunicado en el que señala que los cazas turcos despegaron de su base en el norte de Chipre como medida de precaución tras detectarse que cuatro aviones habían violado su espacio aéreo. Esos cazas, afirmó Ankara, no violaron el espacio aéreo de Chipre ni acosaron a los aviones mencionados.

La isla de Chipre se encuentra dividida desde 1974, cuando el Ejército turco invadió el norte en respuesta a un golpe de Estado impulsado por la entonces dictadura griega. Desde entonces permanece dividida entre la República de Chipre, de cultura griega y perteneciente a la UE, y la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Ankara. Las negociaciones para superar el conflicto y reunificar la isla están estancadas desde 2017.