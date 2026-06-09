Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Vance dice que EEUU seguirá negociando con Irán aunque Israel no esté de acuerdo El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo "Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos", señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán.

Irán asegura que continúan los trabajos en pro de un acuerdo con EEUU: "Aún no hemos llegado al texto definitivo" El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha sostenido este lunes que continúan los trabajos para lograr un acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica que ponga fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado mes de febrero, tras precisar que "aún" no se ha llegado "al texto definitivo". "Aún no hemos llegado al texto definitivo", ha indicado Iravani en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim, que agrega que, de acuerdo con el diplomático, los trabajos encaminados a lograr un acuerdo entre ambas partes continúan. A ese respecto, el embajador ha afirmado que tanto Estados Unidos como Irán están "presentando e intercambiando puntos de vista y opiniones para llegar al texto definitivo" a través de Pakistán, país destacado en la región por su rol de mediador entre Washington y Teherán de cara a un posible acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo.

Los hutíes dispararán a todo buque israelí que navegue en el mar Rojo Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este lunes el lanzamiento de varios misiles contra "objetivos sensibles" en Israel y han anunciado un "bloqueo total" al paso de embarcaciones israelíes en el mar Rojo, en lo que describen como una respuesta a las acciones de Israel en la región de Oriente Próximo. El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un comunicado que "las Fuerzas Armadas yemeníes han lanzado una batería de misiles contra objetivos sensibles del enemigo israelí en la región de Jafa", antes de asegurar que "los misiles alcanzaron sus objetivos con precisión".

Al menos tres palestinos mueren en el bombardeo a un campo de refugiados en Gaza Al menos tres palestinos, entre ellos un niño, han muerto este lunes a causa de un bombardeo del Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia, en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha alcanzado a un grupo de civiles en el campamento, antes de apuntar que el bombardeo ha dejado además varios heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

El Parlamento hutí dice que los ataques a Israel son "disuasión" para acabar con la guerra El Parlamento de los rebeldes hutíes del Yemen ha afirmado este lunes que los ataques del movimiento chií contra Israel son a modo de "disuasión" para poner fin a la guerra en Oriente Medio y a la "impunidad" del Estado judío, que mantiene frentes abiertos en el Líbano, la Franja de Gaza e Irán. El lanzamiento de misiles desde territorio de los hutíes, que controlan amplias zonas del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, tiene como objetivo, según el Parlamento insurgente, poner fin "a la agresión, la arrogancia y la impunidad que el enemigo israelí ha intentado imponer".

Israel rechaza las condiciones de Irán y "seguirá actuando" en Líbano contra Hezbolá Israel rechaza las condiciones de Irán y "seguirá actuando" en Líbano contra el movimiento islamista libanés Hezbolá, aliado de Teherán, declaró el lunes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, después de ataques cruzados entre Israel e Irán, los primeros desde el alto al fuego de abril. "Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza", afirmó Katz en un comunicado difundido por su oficina.

Se incendia un carguero en aguas de Omán Un carguero ha sufrido este lunes un incendio en aguas de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, y su tripulación ha tenido que ser evacuada, según informó este lunes el organismo británico de monitoreo de la navegación UKMTO. Aunque el UKMTO no precisa las causas del incendio, lo califica de "actividad sospechosa", y precisa que sucedió a 15 millas náuticas del puerto de Masirah, en la costa del país bañada por el mar Arábigo, al sur del estrecho de Ormuz. La evacuación de los tripulantes se hizo coordinadamente entre las autoridades de Omán y de India, lo que da una idea de que el carguero es tal vez de pabellón indio. El comunicado añade que el incendio no ha producido "impacto ambiental".

Trump exige a Irán e Israel que "dejen de dispararse" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes al primer ministro israelí Binyamín Netanyahu, informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, tras los primeros intercambios de fuego entre Israel e Irán desde el alto el fuego del 8 de abril. "Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", dijo Trump más temprano este lunes en su red Truth Social. Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán, la región se encendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, en Líbano, el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles. El ejército israelí lanzó entonces ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

Netanyahu amenaza con responder "con contundencia" si Irán vuelve a atacar Israel El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó la tarde del lunes con responder "con contundencia" a Irán si la República Islámica "comete el error" de atacar territorio israelí de nuevo, en su primer mensaje público tras el fuego cruzado con el país persa. En un comunicado por vídeo, Netanyahu aseguró que, en este momento, el fuego está "contenido", alegando que la respuesta de Israel a los misiles iraníes de la noche del domingo disuadió a Teherán de volver a atacar.