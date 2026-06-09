Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

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Columnas de humo en Kfar Tebniet, en el sur de Líbano, a causa de ataques de Israel

Columnas de humo en Kfar Tebniet, en el sur de Líbano, a causa de ataques de Israel / Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

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Montse Martínez

Eduardo López Alonso

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

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