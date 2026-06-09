Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaTráfico BarcelonaSelectividadCristina BlancoBarcelonaProfesoresNASAEspiritualismo
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Medio

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

Donald Trump había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero.

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero. / Elvira Urquijo A. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España explora en contactos empresariales la solución sueca como alternativa a Francia para fabricar el caza europeo
  2. La OMS advierte que el brote de ébola avanza rápido en la República Democrática de Congo, mientras el mundo 'corre detrás
  3. Ucrania consigue frenar la iniciativa rusa de los últimos dos años gracias al 'muro de drones' y la mejora del reclutamiento
  4. Estados Unidos redobla su apuesta por los drones: decenas de fabricantes compiten por el pastel de 54.000 millones de dólares del Pentágono
  5. Encuestas de las elecciones en Estados Unidos 2026: así están los sondeos sobre Trump y las 'midterm
  6. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
  7. Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda
  8. La guerra de Irán se calienta: ataque de EEUU, misiles contra Baréin y Kuwait, drones en Ormuz y combates en el Líbano

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

Israel escala sus ataques contra Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano, a pesar de las advertencias de Irán

La Comisión Europea obliga a Meta a dar acceso a WhatsApp a sus proveedores de IA rivales

La Comisión Europea obliga a Meta a dar acceso a WhatsApp a sus proveedores de IA rivales

Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense

Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense

DIRECTO | Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero estadounidense

Ascienden a 41 los fallecidos por el sismo de 7,8 en Filipinas y 4 millones de niños se quedan sin escuela

Ascienden a 41 los fallecidos por el sismo de 7,8 en Filipinas y 4 millones de niños se quedan sin escuela

Albania planta cara a los megaproyectos de lujo de la familia Trump con la 'revuelta de los flamencos'

Albania planta cara a los megaproyectos de lujo de la familia Trump con la 'revuelta de los flamencos'

El ganador de las elecciones de Perú se decidirá en las 1.500 actas electorales impugnadas

El ganador de las elecciones de Perú se decidirá en las 1.500 actas electorales impugnadas