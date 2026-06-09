Guerra en Oriente Medio
EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero
Donald Trump había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes
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EFE
Washington
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Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.
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