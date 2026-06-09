La Comisión Europea obliga a Meta a dar acceso a WhatsApp a sus proveedores de IA rivales

La multinacional estadounidense Meta tendrá que devolver en los próximos cinco días el acceso gratuito, aunque temporal, a WhatsApp a compañías rivales en el desarrollo de asistentes impulsados con inteligencia artificial, ha anunciado la Comisión Europea este martes, en el marco de una investigación por abuso de posición dominante.

"Hasta enero de este año, Meta permitía que la IA interactuara con los usuarios de WhatsApp, al igual que lo hace con otras empresas", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión al cargo de Competencia, Teresa Ribera. En la práctica, los usuarios podían interactuar con cualquier asistente de IA, como ChatGPT o Perplexity.

En octubre, la multinacional cambió su política expulsando a sus competidores de la plataforma de mensajería. Dos meses después, la Comisión lanzó una investigación al entender que esta política podía suponer un abuso de posición dominante. Meta restableció el acceso, pero a cambio de una tarifa.

"El problema es que esa tarifa es tan alta que, en la práctica, no resulta económicamente viable para la competencia", ha explicado Ribera. "El resultado, en la práctica, es que el bloqueo en el acceso a WhatsApp se mantiene", ha añadido, denunciando además que Meta no ha justificado de manera convincente la razón detrás de esta política.

Ribera ha argumentado que Meta se aprovecha del dominio de WhatsApp en beneficio del desarrollo e implantación de su propia herramienta de IA, frente a la de sus rivales. "Es un momento crítico", ha dicho la vicepresidenta, "no podemos permitir que las grandes empresas digitales dominantes aprovechen su dominio histórico para dictar quién en Europa puede competir y quién puede innovar en IA".

Medidas cautelares y excepcionales

Con su decisión de este martes, el Ejecutivo obliga a través de medidas cautelares a la multinacional a restablecer el acceso para sus competidores de manera totalmente gratuita hasta que finalicen las pesquisas, como tarde, en 2029. La Comisión considera que estas medidas son necesarias para evitar que la estrategia de Meta "cause un perjuicio grave e irreparable a la competencia en este mercado en expansión".

Ribera ha reconocido que la Comisión no toma este tipo de medidas a la ligera. La última vez que Bruselas impuso cautelares fue en 2019. "Cuando el daño puede producirse rápidamente y existe el riesgo de que las empresas se vean obligadas a abandonar el mercado, debemos actuar", ha asegurado la española.

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La UE, a la cola en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, busca la manera de no dejarse nominar. "Hemos aprendido la lección", ha dicho Ribera, que ha denunciado que la falta de acción de las autoridades en ciertos mercados tecnológicos ha hecho la competencia imposible. "Eso es precisamente lo que queremos evitar. No podemos permitir que esto ocurra en el ámbito de la IA", ha añadido, "hay demasiado en juego".