Un apuñalamiento en Belfast perpetrado por un sudanés eleva la tensión en Irlanda del Norte

El apuñalamiento de un hombre por parte de un ciudadano sudanés la noche del lunes en una calle de Belfast ha elevado la tensión entre la población de Irlanda del Norte y ha obligado a los líderes de los principales partidos de la provincia a condenar el ataque y llamar a la calma. Varias ciudades de Irlanda del Norte han sido escenario en los últimos años de protestas violentas organizadas después de incidentes atribuidos a la comunidad migrante de la provincia.

En un inusual comunicado conjunto, los dirigentes del Sinn Féin, Partido Democrático Unionista (DUP), Alianza, Partido Unionista del Ulster (UUP) y Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) se declararon "unidos" en la condena de este "horrible incidente", ocurrido en la noche del lunes en el norte de la capital de la provincia británica.

También el jefe del Gobierno británico, Keir Starmer, calificó el ataque de "repugnante" y prometió tolerancia cero con "escenas tan aborrecibles de violencia como esta en nuestras calles".

La Policía norirlandesa (PSNI) confirmó que un hombre de unos 40 años fue apuñalado hacia las 22.30 hora local y que está hospitalizado con "heridas importantes" en la cara, cuello y espalda. Un individuo de nacionalidad sudanesa de unos 30 años se encuentra detenido por supuesto intento de homicidio.

En redes sociales circula un vídeo que muestra al atacante sentado sobre un hombre tendido en el suelo sangrando mientras intenta degollarlo. También se puede ver la intervención de tres hombres, uno de los cuales logra reducir al agresor golpeándolo con un bate.

"Angustia y temor"

"No hay lugar en nuestra sociedad para este tipo de brutalidad", subrayaron los cinco grandes partidos norirlandeses. "Reconocemos --siguió la nota-- la angustia y el temor que este incidente causará en la comunidad local. Instamos a la gente a no compartir las imágenes o videos profundamente perturbadores, ya que su carácter gráfico solo serviría para volver a traumatizar a las personas involucradas".

Los cinco dirigentes políticos reiteraron su compromiso para garantizar que "la violencia y el odio, en cualquiera de sus formas" no generen división: "Pedimos calma y que se permita el espacio necesario para que la justicia siga su curso."

La líder del Sinn Féin y ministra principal norirlandesa, la nacionalista Michelle O'Neill, describió el ataque en su cuenta de X de "espeluznante" y destacó la "valentía" de los miembros de la comunidad local "que pusieron en riesgo su propia seguridad en un esfuerzo por detener" el ataque.

Su adjunta en el Ejecutivo de poder compartido, la unionista Emma Little-Pengelly defendió el derecho de la ciudadanía a "sentirse segura" y apeló a la calma ante "una situación claramente tensa y preocupante".

Refuerzo de la seguridad

Por su parte, la Policía anunció este martes que va a "reforzar su presencia" en las calles frente a los llamamientos a manifestaciones realizados por líderes de la extrema derecha en las redes sociales.

Según ha explicado el subcomisario adjunto del cuerpo, Ryan Henderson, el asaltante contaba con un permiso de residencia y por el momento se ha descartado el móvil terrorista.

Este nuevo apuñalamiento tiene lugar días después de una violenta manifestación en Southampton, en el sur de Inglaterra, en contra de la actuación policial en el asesinato, el pasado mes de diciembre, del estudiante Henry Nowak a manos de un joven sij en la que participaron figuras de la extrema derecha como el activista Tommy Robinson.

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