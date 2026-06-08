Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaPapa BarcelonaTeletrabajoFlorentino PérezLey transparenciaLeire DíezLos MorancosElecciones Real MadridTiroteo BarcelonaSelectividadMejor nota selectividad
instagramlinkedin

Fuego cruzado

Israel desoye a Trump preocupado por el nuevo ímpetu militar de Irán: "Tienen sensación de victoria"

Teherán ha pasado de una posición defensiva, en la que lanzaba misiles solo si era atacado, a una disuasoria, en la que ataca a Israel en defensa del Líbano

"Hay una clara sensación de confianza, de victoria y de logros en el nuevo liderazgo iraní. Eso lo hace más dispuesto a asumir riesgos que antes evitaba", dice Raz Zimmt, director del Programa sobre Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel

Jericó, 8 de junio de 2026. Dos hombres examinan un cohete caído y semienterrado en las afueras de Jericó tras ataques iraníes y de rebeldes hutíes respaldados por Irán

Jericó, 8 de junio de 2026. Dos hombres examinan un cohete caído y semienterrado en las afueras de Jericó tras ataques iraníes y de rebeldes hutíes respaldados por Irán / AHMAD GHARABLI / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La guerra que lanzaron Donald Trump y Binyamín Netanyahu contra el régimen de los ayatolás el pasado mes de febrero se ha convertido en un galimatías estratégico que enreda a Irán, Israel, Estados Unidos y el Líbano.

El presidente estadounidense se muestra incapaz de deshacer el embrollo que él mismo ha creado. Ve cómo su aliado en la guerra ignora sus consignas de detener los bombardeos contra el Líbano para dar una oportunidad a la negociación con Irán. El premier israelí se enfrenta, a su vez, a una nueva realidad militar: Irán da muestras de estar envalentonado, y ahora ya no solo devuelve los golpes cuando es atacado, sino que toma la iniciativa para imponer represalias a Israel cuando este ataca a terceros, en este caso a sus aliados de Hezbolá en el Líbano.

Es un cambio en el equilibrio de poder que no favorece los intereses israelíes en la región. Por eso, Tel Aviv intenta dinamitar las conversaciones de paz: quiere seguir atacando a Irán hasta que se desmorone el Estado y deje de disputarle la hegemonía regional.

"Hay una clara sensación de confianza, de victoria y de logros en el nuevo liderazgo iraní. Eso lo hace más dispuesto a asumir riesgos que antes evitaba: por ejemplo, lanzar misiles contra Israel por el ataque de ayer sobre Beirut", valora en conversación con EL PERIÓDICO el doctor Raz Zimmt, director del Programa sobre Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel (Universidad de Tel Aviv, Israel).

Este lunes, Irán ha lanzado varios misiles contra Israel después de que Tel Aviv rompiera el alto el fuego acordado hace cuatro días con nuevos ataques a Hezbolá en la capital libanesa, algo que explícitamente Trump había pedido a Netanyahu que no hiciera. Israel, por su parte, ha respondido rompiendo el precario alto el fuego con Irán del pasado 8 de abril y bombardeando varios objetivos en el país, incluida la capital, Teherán.

Tras una nueva petición de Washington, ambos han decidido suspender el fuego cruzado.

This picture taken from a position in the Upper Galilee region in northern Israel shows an Israeli Iron Dome missile streaking across the sky to intercept incoming projectiles on June 8, 2026. Hezbollah drew Lebanon into the Middle East war on March 2 with rocket fire at Israel to avenge the killing days earlier of Iran's supreme leader in US-Israeli strikes. Israel responded with heavy strikes and a ground invasion. Iran insists a halt to the broader Middle East conflict must include a ceasefire in Lebanon, and on June 7 fired missiles at Israel in response to Israeli strikes on Beirut's southern suburbs earlier in the day. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) /. SEE CAPTION FOR MORE INFORMATION / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have

Alta Galilea, norte de Israel, 8 de junio de 2026. Un misil del sistema israelí Cúpula de Hierro cruza el cielo para interceptar proyectiles entrantes en plena escalada regional entre Israel, Irán y Hezbolá. / JALAA MAREY / AFP

Pero este nuevo ímpetu estratégico de Teherán preocupa en Tel Aviv. Hasta ahora, Irán no atacaba directamente si no había sido atacado antes, salvo a través de sus proxies. Con la iniciativa de este lunes, la ecuación cambia. Y si el resultado de la guerra es este, habrá sido un fracaso, critica la oposición israelí al Gobierno de Netanyahu.

En los bombardeos de junio del año pasado, resultaron dañadas las instalaciones nucleares iraníes. En los de febrero de este año se ha destruido gran parte de la flota y la aviación y los sistemas de defensa antiaérea, pero la capacidad misilística del país persa sigue en pie y sus lanchas rápidas son capaces de mantener el cierre del estrecho de Ormuz.

Por supuesto, Irán también ha sido debilitado, sobre todo en sus milicias proxies en la región. "En lugar de que los proxies ayuden a Irán y libren la guerra por ellos, como preveía la doctrina iraní de defensa avanzada, esta vez es Irán el que ha tenido que acudir en apoyo de su principal aliado regional, Hezbolá, porque ha sido muy debilitado", dice Raz Zimmt. "Y lo mismo se aplica a Israel. No parece que Israel pueda lograr por sí solo objetivos significativos en varios días de combate contra Irán, objetivos que tampoco consiguió alcanzar junto a Estados Unidos durante 40 días de hostilidades".

¿Un ataque terrestre de EEUU e Israel contra Irán?

Cuando Estados Unidos decidió acceder a la propuesta israelí de emprender una guerra a gran escala contra Irán, el pasado 28 de febrero, se asumía que el mando dependía del Pentágono, y que sería Trump quien decidiría cuándo terminaba la guerra conjunta. Sin embargo, Netanyahu ha desobedecido continuamente a Trump, hasta el punto de que este le ha llamado al orden de modos poco habituales. "Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", dijo el presidente estadounidense al primer ministro israelí en una llamada telefónica el pasado 2 de junio, según el relato de altos cargos de la Administración al medio Axios.

"Cuando hubo negociaciones entre Hamás e Israel, Israel mató al líder de Hamás. En medio de otra ronda de conversaciones, Israel atacó a Qatar. Ahora, Israel ataca a Irán mientras hay unas negociaciones. Parece que Israel va a seguir adelante para conseguir sus objetivos y teniendo en cuenta sus objetivos nacionales, sin tener en cuenta lo que quiera Estados Unidos o la región", apunta Osama bin Javaid en Al Jazeera.

TEHERÁN, 08/06/2026.- El Ejército iraní anuncio este lunes el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano. &quot;Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas&quot;, informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por medios iraníes. EFE/ Agencia de noticias IRNA - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -. - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Teherán, 8 de junio de 2026. El Ejército iraní anuncia el fin de sus operaciones militares contra Israel, pero advierte de que volverá a atacar si Israel reanuda las hostilidades contra Líbano. / AGENCIA DE NOTICIAS IRNA / EFE

Desde la perspectiva israelí, el mejor escenario no es la paz que está intentando alcanzar Estados Unidos con Irán, sino el debilitamiento del régimen de los ayatolás.

"La prioridad número uno para Israel es ocuparse del programa nuclear iraní. Hoy parece muy improbable que Irán y Estados Unidos puedan alcanzar un acuerdo satisfactorio que resuelva todos los asuntos que Israel considera importantes: no solo el uranio enriquecido al 60% o al 20%, sino también las instalaciones subterráneas, el uranio enriquecido a porcentajes más bajos y las centrifugadoras avanzadas", aporta Raz Zimmt. "Está claro que Irán no aceptará concesiones reales sobre esos puntos. Por eso, desde el punto de vista israelí, el mejor escenario sería reanudar la guerra, pero esta vez con el objetivo de reducir, mediante medios militares y operacionales, el margen de maniobra nuclear de Irán tanto como sea posible. Implicaría algún tipo de operación especial con fuerzas terrestres, no exenta de riesgos. Las evaluaciones en Israel durante las últimas semanas sostienen que, si esa operación se lleva a cabo, podría tener un impacto muy significativo sobre el programa nuclear iraní".

Se trataría de un asalto terrestre a las instalaciones nucleares de Isfahán o Fordo. No conseguirían destruir por completo el programa nuclear iraní, pero sí, sostienen en Israel, neutralizar partes importantes de sus capacidades nucleares mediante una operación militar conjunta con Estados Unidos.

Líbano, ¿carta negociadora?

En medio de todo este galimatías estratégico queda el Líbano, que es a su vez un país profundamente complejo.

Por un lado, el Gobierno libanés defiende el alto el fuego y la negociación con Israel auspiciada por Estados Unidos; por el otro, la milicia islamista chií Hezbolá asegura que defenderá el Líbano y expulsará a Israel de la zona recientemente ocupada del sur del país.

Noticias relacionadas y más

"No es vuestro país, es nuestro país. Irán está usando al Líbano como una carta negociadora", ha dicho Joseph Aoun, el presidente libanés. "Escuchando al presidente Aoun, uno pensaría que es Irán el que está ocupando el Líbano. Si Irán estuviera usando el Líbano como carta negociadora, habría alcanzado un acuerdo tiempo atrás. Salve al Líbano de su enemigo real, señor presidente", ha respondido Abás Araghchi, el ministro de Exteriores iraní.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La OMS advierte que el brote de ébola avanza rápido en la República Democrática de Congo, mientras el mundo 'corre detrás
  2. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
  3. Ucrania consigue frenar la iniciativa rusa de los últimos dos años gracias al 'muro de drones' y la mejora del reclutamiento
  4. Estados Unidos redobla su apuesta por los drones: decenas de fabricantes compiten por el pastel de 54.000 millones de dólares del Pentágono
  5. Encuestas de las elecciones en Estados Unidos 2026: así están los sondeos sobre Trump y las 'midterm
  6. Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda
  7. La guerra de Irán se calienta: ataque de EEUU, misiles contra Baréin y Kuwait, drones en Ormuz y combates en el Líbano
  8. El apoyo a Israel hunde a Alemania en una humillante derrota ante la ONU

Israel desoye a Trump preocupado por el nuevo ímpetu militar de Irán: "Tienen sensación de victoria"

Israel desoye a Trump preocupado por el nuevo ímpetu militar de Irán: "Tienen sensación de victoria"

Irán e Israel confirman el fin de los ataques tras una noche de fuego cruzado

Irán e Israel confirman el fin de los ataques tras una noche de fuego cruzado

Merz y Macron ponen fin al proyecto del caza europeo de sexta generación FCAS

Merz y Macron ponen fin al proyecto del caza europeo de sexta generación FCAS

DIRECTO | Irán e Israel dan por terminados los ataques cruzados tras horas de intensos bombardeos

Keiko Fujimori aventaja por centésimas a Roberto Sánchez en el escrutinio de las elecciones en Perú

Keiko Fujimori aventaja por centésimas a Roberto Sánchez en el escrutinio de las elecciones en Perú

Empate técnico en Perú: 5 claves de unas elecciones que reproducen la división y arrojan un futuro incierto al país sudamericano

Chipre acusa a Turquía de causar "interferencias" a vuelos con ministros de Defensa de la UE

Chipre acusa a Turquía de causar "interferencias" a vuelos con ministros de Defensa de la UE

DIRECTO | Al menos un muerto y un herido tras ataques recientes con drones de Rusia en la frontera con Ucrania

DIRECTO | Al menos un muerto y un herido tras ataques recientes con drones de Rusia en la frontera con Ucrania