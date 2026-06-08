Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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"No vamos a morir en silencio", dice Zelenski antes reunirse con Starmer, Macron y Merz El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo este domingo que su país no piensa "morir en silencio" ante la agresión rusa y que por el contrario seguirá "respondiendo a los ataques", poco antes de su entrevista con los mandatarios del Reino Unido, Francia y Alemania esta tarde en Londres. Zelenski llegó vestido con su indumentaria negra habitual y se fotografió a la puerta del número 10 de Downing Street junto al primer ministro británico Keir Starmer. La fachada del edificio había sido engalanada con las banderas de los cuatro países participantes en la reunión. Antes de su llegada, Zelenski concedió una entrevista a Sky News en la que, además de prometer que su país no se dejará "morir en silencio", dio a entender que el magnate ruso Roman Abramovich está haciendo de intermediario entre él y el presidente ruso Vladímir Putin.

Zelenski se reúne con aliados en Reino Unido tras ataque contra una instalación nuclear El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó el domingo a Reino Unido para mantener conversaciones sobre defensa con los dirigentes británico, francés y alemán, tras nuevos ataques rusos que mataron a cinco personas y golpearon una instalación nuclear en Ucrania. Zelenski indicó en redes sociales que se encontraba en Londres y que se reuniría con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz. Macron, Merz y Starmer mantendrán primero una reunión a tres antes de recibir a Zelenski, con el objetivo de "hacer balance de los trabajos emprendidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania", según la presidencia francesa. Kiev busca formas de que sus aliados occidentales ejerzan más presión sobre Rusia para que ponga fin a los combates, al tiempo que pide más suministros de munición para sus defensas antiaéreas ante los bombardeos diarios rusos. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia atacó el país con 236 drones el domingo de madrugada, de los que 215 fueron interceptados.

Ucrania afirma que el ataque con drones rusos contra Chernóbil dañó un edificio del OIEA Ucrania ha informado de que el dron ruso que impactó este domingo contra el depósito de combustible nuclear gastado cerca de la central nuclear de Chernóbil, sin provocar picos de radiación, también dañó un edificio utilizado por el personal del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). "La explosión destruyó parcialmente el edificio de recepción de contenedores. La onda expansiva también dañó edificios vecinos, incluido un edificio utilizado por representantes del OIEA", informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

Zelenski denuncia un nuevo ataque ruso a Chernobil con impacto en un almacén de residuos El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció este domingo un nuevo ataque ruso contra la zona alrededor de la central nuclear de Chernobil con un impacto de un dron en un depósito de residuos nucleares que, sin embargo, no produjo radiaciones anormales. "Los rusos volvieron a atacar hoy la zona restringida alrededor de la central nuclear de Chernobil. Un dron Shahed impactó contra un edificio del depósito temporal de residuos nucleares. Se trata de una infraestructura altamente crítica y de un ataque ruso extremadamente vil", dijo Zelenski en su cuenta de X.

La OPEP+ aprueba un nuevo incremento de 188.000 barriles diarios de su cuota de producción La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aprobó este domingo un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción, al aprobar un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) para julio, pese a que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de EEUU e Israel contra Irán dificulta subir las exportaciones de crudo. La decisión fue adoptada por los siete países que están revirtiendo gradualmente parte de los recortes voluntarios aplicados en 2023: Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Ucrania denuncia un ataque ruso en Chernóbil cerca de un depósito de combustible nuclear usado El Gobierno ucraniano ha denunciado que un ataque ruso con aviones no tripulados ha alcanzado esta pasada madrugada las inmediaciones de un depósito de combustible nuclear usado en la zona de exclusión de la central de Chernóbil sin que por ahora exista constancia de fuga radiactiva tras un incidente que la OIEA ha declarado de particular gravedad. El ataque ha tenido lugar sobre las 02.10 de esta madrugada y ha provocado un incendio en las instalaciones del Centro de Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado (CSSF, por sus siglas en inglés), un edificio de recepción de contenedores que ha registrado graves daños materiales según ha publicado la operadora estatal Energoatom.

Ministros de UE abordarán el desbloqueo de la ayuda a Kiev y la libertad de navegación Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) celebrarán este lunes una reunión informal en Nicosia para hablar fundamentalmente de los 6.600 millones de euros que siguen bloqueados para cofinanciar el envío de material militar a Ucrania, pero también de la libertad de navegación y de los riesgos que supone la flota fantasma rusa. Los ministros comunitarios se reúnen de manera informal cada seis meses en el país que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, en este caso Chipre, un marco que les permite tener discusiones más abiertas para acercar posiciones políticas pero del que no pueden salir decisiones formales.

Un grupo paramilitar ucraniano ataca infrestructura ferrovaria clave rusa en Donetsk y Lugansk El grupo paramilitar ucraniano, Atesh, ha atacado este domingo infraestructura clave de energía y transporte de Rusia con drones en los territorios ocupados de Donetsk y Lugansk, en el este del país, según ha informado la propia formación a través de redes sociales. Los ataques contra la logística rusa han comenzado esta madrugada cerca de la aldea de Rodakove, en la región de Lugansk, donde el daño a causa de los drones contra la infraestructura ferroviaria habría provocado el incendio de una estación eléctrica.

Zelenski se reúne hoy con los gobernantes de Alemania, Francia y Reino Unido para abordar la paz El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá el domingo con los gobernantes de Alemania, Francia y Reino Unido para discutir el camino hacia adelante en la guerra, en momentos que Rusia sufre retrocesos militares en Ucrania. Ucrania recapturó en mayo más territorio del que perdió ante las fuerzas rusas, por segundo mes consecutivo, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra.