Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

El Ejército de Israel ataca "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán El Ejército de Israel informó este lunes del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, horas después de que Teherán lanzara misiles contra Israel como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano. "La Fuerza Aérea israelí atacó objetivos militares (...) en el oeste y centro de Irán", apuntó el Ejército israelí en un mensaje publicado en su perfil de Telegram, sin añadir más detalles. Por su parte, la agencia de noticias iraní Fars informó en sus redes sociales de explosiones en zonas de las ciudades iraníes de Teherán, Isfahán y Tabriz. La ofensiva israelí llega tras el lanzamiento este domingo por parte de Irán de varias oleadas de misiles contra Israel, informó la televisión estatal iraní, que ponen en riesgo las negociaciones impulsadas por EEUU para frenar la guerra en Oriente Medio. "Irán ha lanzado misiles contra Israel", informó IRIB (siglas en inglés de la televisión estatal). El medio oficial mostró imágenes de misiles sobrevolando el cielo en la occidental provincia iraní de Kermanshah y de personas celebrando la nueva ofensiva en las calles.

Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio El Ejército israelí interceptó en la mañana de este lunes un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio, que hizo saltar las alertas de los teléfonos móviles en el centro del país. El lanzamiento se produce una hora y media después de que Israel avisara de que atacó "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, en respuesta al ataque de la República Islámica como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano. Poco después de la alerta, que sonó en Jerusalén, en Tel Aviv y otras zonas del centro de Israel, el Ejército informó de que se podían abandonar los refugios al haber pasado la amenaza y confirmó a EFE que el misil había sido interceptado. Irán lanzó en la noche del domingo un total de once misiles contra Israel tras el ataque israelí contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo. Israel aseguró que se trató de una operación contra un cuartel del grupo chií Hizbulá.

Trump dice que los ataques de Irán a Israel "no ayudarán a las negociaciones" El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a Fox News que los ataques de Irán a Israel este domingo "no ayudarán a las negociaciones" para acabar con la guerra, aunque también le pidió a Teherán "volver a la mesa" de diálogo y "llegar a un acuerdo" tras los misiles lanzados.

Irán considera que Israel cruzó "todas las líneas rojas" y debe detener sus ataques en Líbano Irán consideró este domingo que Israel "cruzó todas las líneas rojas" con sus últimos ataques en los suburbios del sur de Beirut y pidió que detenga su campaña en el Líbano. "El Ejército de Israel debe parar sus ataques en el sur del Líbano y en los suburbios, y si extiende los ataques en la región o responde a la acción de Irán, enfrentará hostilidades más devastadoras y lamentables, dijo en la televisión el general Alí Abdollahi, comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes. El alto jerarca militar no mencionó directamente las dos andanadas de misiles iraníes que Israel refirió haber interceptado el domingo por la noche.

Ejército iraní dice que si Israel responde a los ataques recibirá "respuesta devastadora” El Ejército iraní advirtió este domingo a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se "enfrentará a una respuesta devastadora". "Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios", dijo el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por medios iraníes.

Una represalia tras los ataques de Israel a Beirut El Mando de Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-- ha emplazado también a Israel a cesar todos los ataques en el sur de Líbano y en Dahiye, los barrios del sur de Beirut. "Si hay más ataques en esa zona o si responde a las acciones de Irán, habrá golpes más fuertes, aplastantes y que lamentarán y se lanzarán ataques devastadores contra el régimen y sus seguidores", ha advertido. Así, el Ejército iraní denuncia los "crecientes actos de agresión" contra "el pueblo oprimido de Líbano" y reprocha que han tenido lugar "con el visto bueno y el apoyo de los criminales Estados Unidos y el silencio de las organizaciones internacionales". Además denununcia el uso de armas prohibidas y en concreto de bombas de fósforo, "para cometer crímenes de guerra". "A pesar de las advertencias previas de la República Islámica de Irán, el régimen sionista asesino de niños ha cruzado todas las líneas rojas y ha intensificado sus ataques en el sur de Líbano. Ha atacado el distrito de Dahiye de Beirut", ha destacado. "Habíamos avisado de que si había más crímenes en Beirut Dahiye atacaríamos objetivos en los territorios ocupados", ha remachado.

Una advertencia Tras saltar la noticia de los ataques de Irán a Israel, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha publicado en redes sociales una imagen en la que se pueden ver las banderas de Irán y de Líbano juntas. Por su parte, el asesor militar del líder supremo de Irán Mojtaba Jamenei, el general Mohsen Rezaei, ha explicado que el ataque "es una advertencia para que cesen en su villanía". "Hoy los agresores han recibido su respuesta (...). Cada nueva acción tendrá una respuesta más aplastante y costes más altos", ha advertido. Por su parte, el ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha publicado un escuento mensaje pidiendo una respuesta militar. "¡Hoy Teherán debe arder!", ha espetado.

Mensaje de alerta a los móviles Tras el aviso, el Mando del Frente Interior del Ejército israelí ha emitido alertas que han llegado a los teléfonos móviles de las personas que estén en las zonas afectadas, explica el comunicado militar. "Se ha pedido responsabilidad a la población y actuar conforme a las instrucciones. Salvan vidas. Debes entrar en las zonas de protección tras recibir el aviso y quedarte allí hasta nueva orden", advierte el mensaje. Solo se puede salir de estas zonas "tras recibir instrucciones explícitas" en ese sentido. "Debes seguir actuando conforme a las instrucciones del Mando del Frente Interior", concluye.

Irán lanza varios proyectiles sobre territorio de Israel Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia territorio del Estado de Israel en aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa. Medios iraníes han informado de que "unos cuatro" proyectiles han sido lanzados sobre territorio israelí, concretamente sobre la zona norte del país, según las alertas emitidas por las autoridades israelíes. "Las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- han identificado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están activados para interceptar la amenaza", ha informado el Ejército en un comunicado.