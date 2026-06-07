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Trabajaba en un hotel en Grecia

Un palestino detenido en Creta por planear posible atentado admite su pertenencia a Hamás

Las fuerzas de seguridad sospechan que preparaba un atentado probablemente contra un crucero

Policía de Grecia

Policía de Grecia / POLICÍA DE GRECIA - Archivo

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EFE

Nicosia
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Un palestino detenido el sábado en la isla griega de Creta por su presunta implicación en actividades terroristas, declaró a los investigadores que es miembro de Hamás y que mantuvo vínculos con sospechosos arrestados en Chipre por planear ataques contra intereses de Israel, informaron fuentes policiales citadas este domingo por medios griegos y chipriotas.

El detenido, de 37 años, originario de Gaza y empleado legalmente en Grecia como trabajador en un hotel, fue arrestado en Agios Nikolaos, en el noreste de Creta, donde se alojaba. En un interrogatorio de doce horas admitió haber adquirido por internet materiales que podrían utilizarse para fabricar explosivos, aunque aseguró que aún no había llegado a construir ningún artefacto, según la televisión pública griega ERT.

Durante el registro de su vivienda en el barrio ateniense de Patisia, la policía incautó material informático, móviles y un ordenador. Según los investigadores, el sospechoso habría recibido formación en la fabricación de explosivos durante un viaje a Malasia, donde se habría entrenado en un campo vinculado a Hamás.

El detenido es residente en la Franja de Gaza junto a su esposa y sus tres hijos, y las fuerzas de seguridad sospechan que preparaba un atentado en nombre de Hamás, probablemente contra un crucero. Fuentes policiales griegas y chipriotas aseguran que existe una conexión entre este detenido y cuatro sospechosos arrestados en Chipre en los últimos días tras el análisis de dispositivos electrónicos.

Además de los dos arrestados inicialmente el pasado 23 de mayo, de 32 y 38 años, las fuerzas de seguridad chipriotas detuvieron la semana pasada a otros dos hombres, de 54 y 57 años, presuntamente cómplices, que llevan años residiendo en el país y que al parecer han obtenido la ciudadanía chipriota.

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Según la prensa chipriota, los dos detenidos el 23 de mayo también cuentan con formación en la fabricación de explosivos y en los registros practicados en dos inmuebles en la ciudad de Lárnaca se hallaron materiales para su fabricación, entre ellos nitrato de amonio.

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