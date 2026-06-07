Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Un grupo paramilitar ucraniano ataca infrestructura ferrovaria clave rusa en Donetsk y Lugansk El grupo paramilitar ucraniano, Atesh, ha atacado este domingo infraestructura clave de energía y transporte de Rusia con drones en los territorios ocupados de Donetsk y Lugansk, en el este del país, según ha informado la propia formación a través de redes sociales. Los ataques contra la logística rusa han comenzado esta madrugada cerca de la aldea de Rodakove, en la región de Lugansk, donde el daño a causa de los drones contra la infraestructura ferroviaria habría provocado el incendio de una estación eléctrica.

Zelenski se reúne hoy con los gobernantes de Alemania, Francia y Reino Unido para abordar la paz El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá el domingo con los gobernantes de Alemania, Francia y Reino Unido para discutir el camino hacia adelante en la guerra, en momentos que Rusia sufre retrocesos militares en Ucrania. Ucrania recapturó en mayo más territorio del que perdió ante las fuerzas rusas, por segundo mes consecutivo, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra.

Ataques rusos matan a dos personas en Ucrania Ataques rusos en el sudeste y centro de Ucrania dejaron dos muertos, informaron el domingo autoridades y rescatistas, antes de un encuentro entre los gobernantes ucraniano, francés, alemán y británico. En la ciudad sudoriental de Zaporiyia, las fuerzas rusas "bombardearon un suburbio de la capital regional con un dron (...). Murió un hombre de 56 años, conductor de minibus", publicaron en Telegram los servicios ucranianos de rescate. En otro ataque en la región central de Dnipropetrovsk, un hombre de 59 años murió cuando las fuerzas rusas lanzaron drones y bombas aéreas sobre dos distritos, indicó en Telegram el jefe militar regional, Oleksandr Ganzha.

Zelenski reporta exitosos ataques ucranianos contra arsenales y depósitos en Rusia El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reportó este sábado exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de St. Petersburgo y Krasnodar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta. "Esta guerra tiene que terminar pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión", dijo Zelenski en su cuenta de X.

Rusia intercepta 86 drones cerca de San Petersburgo, donde avanza foro económico MLas fuerzas rusas han interceptado 86 drones en la región cercana a San Petersburgo, donde se está celebrando un importante foro económico, anunció el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko. "Se han derribado 86 drones sobre la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan", escribió en Telegram. "San Petersburgo ha sido blanco de un ataque a gran escala llevado a cabo por drones militares", indicó por su parte el gobernador de la ciudad, Aleksandr Beglov. "Pido a los habitantes que se queden en sus casas y no salgan", agregó.

Al menos un muerto y un herido tras ataques recientes con drones de Rusia en la frontera con Ucrania Al menos un civil ha muerto y otro ha resultado herido este viernes tras una serie de ataques con drones en la región de Bélgorod, en el suroeste de Rusia y en la frontera con Ucrania, según han confirmado los servicios de emergencias locales. El incidente más grave se ha registrado en la ciudad de Shebekino, donde un dron ha impactado de forma directa contra un automóvil que circulaba por la carretera, provocando así la muerte instantánea del conductor "debido a la gravedad de las heridas sufridas".

Rusia intercepta 25 drones cerca de San Petersburgo, donde avanza el foro económico Las fuerzas rusas interceptaron en la madrugada de este sábado 25 drones en las cercanías de San Petersburgo, ciudad donde se celebra un importante foro económico, anunció el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko. "Veinticinco drones fueron derribados sobre la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan", escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram. El miércoles, durante la inauguración del Foro de San Petersburgo, conocido como el "Davos ruso", drones ucranianos impactaron una instalación petrolera y un emplazamiento militar cercano.

Zelenski acusa a Putin de elegir de nuevo la guerra al desestimar su oferta negociadora El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó este viernes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de volver a "elegir la guerra" al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas en un tercer país y poner así fin a la guerra. "Desafortunadamente, el lado ruso elige una vez más la guerra", escribió Zelenski en su cuenta de X, al aludir a la respuesta de Putin a su oferta negociadora. Putin aseguró que no veía "sentido" a la idea del líder ucraniano sobre unas negociaciones directas entre Rusia y Ucrania.

Trump sobre los contactos entre Zelenski y Putin: "Dejen que ellos negocien" El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró positivo que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, hayan intercambiado mensajes y mostró su convicción de que las negociaciones entre Moscú y Kiev acabarán prosperando. "Dejen que ellos negocien. Yo soy quien los llevó a esta posición y creo que eso va a funcionar", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la propuesta lanzada por Zelenski para mantener conversaciones directas con Putin, que éste rechazó. "Creo que estamos cerca de que Rusia y Ucrania pongan fin a una guerra que nunca debió haber ocurrido. Creo que eso se va a resolver", añadió el mandatario.