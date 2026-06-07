Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Irán lanza misiles contra Baréin y Kuwait tras un nuevo ataque de EEUU Irán respondió este sábado a un ataque estadounidense con el lanzamiento de varios misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el Golfo, en nuevas hostilidades que amenazan la tregua vigente desde abril. Semanas de complejas negociaciones, marcadas por amenazas y estallidos de violencia, no desembocaron en un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de hidrocarburos. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció la noche del sábado que sus fuerzas derribaron dos drones iraníes que buscaban atacar marcos en el estrecho. Previamente, el Centcom anunció la destrucción dos instalaciones de radares en Irán.

EEUU ataca radares en la costa de Irán Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido este viernes seis misiles y cuatro drones de ataque unidireccional iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo, antes de bombardear estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región. "Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques marítimos", ha detallado el Ejército estadounidense en un comunicado difundido en redes. De acuerdo con el mismo informe, el único de los misiles iraníes que no ha sido interceptado por las fuerzas estadounidenses no habría alcanzado su objetivo y, hasta el momento, no se han reportado daños a personal estadounidense. "Las afirmaciones iraníes sobre daños a la sede de la Quinta Flota de EEUU en Bahréin son falsas", han insistido.

Irán denuncia una "violación flagrante del alto el fuego" tras nuevos ataques de EEUU Irán denunció este sábado ataques nocturnos estadounidenses contra instalaciones de radar y de vigilancia costera en el Golfo y los calificó de "violación flagrante del alto el fuego" en vigor desde el 8 de abril. Se trata de "una agresión militar contra la soberanía nacional y la integridad territorial de la república islámica de Irán", afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en el que condena "el comportamiento hostil y provocador del régimen estadounidense".

Irán acusa a EEUU de "trato discriminatorio" por negar visados para el Mundial Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "trato discriminatorio" después de que varios miembros de la delegación del país no obtuvieran visados para viajar al Mundial de fútbol (11 de junio-19 de julio). "¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", escribió en la red social X la embajada de Irán en Turquía, donde se encuentra la selección iraní, considerando que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".

Estados Unidos destruye cuatro drones y seis misiles iraníes en una nueva oleada de ataques en el Golfo pese al alto el fuego Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) destruyeron este viernes seis misiles y cuatro drones de ataque unidireccional iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo, antes de bombardear estaciones de radares de vigilancia costera en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región. “Irán lanzó siete misiles balísticos contra Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques marítimos”, ha detallado el Ejército estadounidense en un comunicado difundido en redes.

El ejército libanés anuncia la muerte de varios militares en un ataque israelí El ejército libanés anunció el sábado la muerte de varios de sus miembros en un ataque israelí en el sur del país, pese al alto el fuego teóricamente vigente entre Israel y el Hezbolá proiraní. “Varios militares, entre ellos un oficial”, murieron “en un brutal ataque israelí que tuvo como objetivo uno de sus vehículos en la carretera que une Al Khaldiya con Nabatiye”, precisó el ejército en un comunicado.

Irán niega que use El Líbano como moneda de cambio en la negociación con EE.UU. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, negó este sábado que Irán use El Líbano como "moneda de cambio" en las negociaciones de paz con Estados Unidos, después de que así lo afirmase el presidente libanés, Joseph Aoun. "Si el Líbano fuera una moneda de cambio para Irán, ya habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo", dijo en X el jefe de la diplomacia iraní.

EEUU destruye cuatro drones y seis misiles iraníes en nueva de ataques en el Golfo pese al alto el fuego Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido este viernes seis misiles y cuatro drones de ataque unidireccional iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo, antes de bombardear estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región. "Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques marítimos", ha detallado el Ejército estadounidense en un comunicado difundido en redes.

El canciller iraní insta al presidente libanés a salvar a su país de su "verdadero enemigo", Israel El canciller iraní, Abás Araqchi, instó este sábado al presidente libanés, Joseph Aoun, quien la víspera había exigido a Teherán que dejara de "intervenir" en su país, a "salvar" a Líbano de su "verdadero enemigo", Israel. "Según las declaraciones de Aoun, se podría pensar que es Irán quien ha ocupado una quinta parte de Líbano, ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y bombardea su país a diario. Si Líbano hubiera sido moneda de cambio para Irán, habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Salve a Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente", escribió en X.