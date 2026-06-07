La guerra de Irán se calienta: ataque de EEUU, misiles contra Baréin y Kuwait, drones en Ormuz y combates en el Líbano

Irán respondió este sábado a un ataque estadounidense con el lanzamiento de varios misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el Golfo, en nuevas hostilidades que amenazan la tregua vigente desde abril.

Semanas de complejas negociaciones, marcadas por amenazas y estallidos de violencia, no desembocaron en un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de hidrocarburos.

El Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) anunció la noche del sábado que sus fuerzas derribaron dos drones iraníes que buscaban atacar barcos en el estrecho. Previamente, el ese centro de mando había anunciado la destrucción dos instalaciones de radares en Irán. Según el comunicado, los drones representaban una "amenaza inminente" para los buques mercantes que transita por la estratégica vía comercial. "Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente derribaron dos drones de ataque unidireccionales iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz", ha informado el CENTCOM a través de sus redes sociales.

En respuesta, Irán atacó con misiles "bases enemigas en la región", afirmaron el sábado los Guardianes de la Revolución, la rama ideologizada del ejército de Irán. El USCENTCOM indicó que Irán había lanzado siete misiles balísticos contra Baréin y Kuwait, pero que seis habían sido interceptados y uno no había alcanzado su objetivo.

Baréin, que alberga el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, denunció el ataque -el segundo contra ambos países en tres días- como una "agresión descarada", mientras que Kuwait afirmó que supone "una peligrosa escalada".

"Nos despertó una enorme explosión", contó Reem, una madre egipcia de dos hijos, a la AFP en Kuwait. "Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos", añadió.

Negociación en punto muerto

Después de más de un mes de ataques que diezmaron la cúpula del poder iraní, el 8 de abril entró un vigor un frágil alto el fuego, respetado en gran parte pero salpicado de hostilidades esporádicas.

La cancillería iraní calificó los últimos ataques estadounidenses de "violación flagrante" de la tregua y condenó "el comportamiento hostil y provocador" de Estados Unidos.

Los esfuerzos diplomáticos se estancan una y otra vez, mientras el conflicto sacude los mercados mundiales y aumenta la presión política sobre Trump antes de las elecciones de mitad de mandato. "Las negociaciones están en un punto muerto y Trump debe romper este punto muerto", declaró Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, el viernes en una entrevista con CNN.

El consejero urgió el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en el extranjero, según ha recogido AFP.

Otro de los principales puntos de fricción en las negociaciones es el programa nuclear iraní. Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines solamente civiles.

Irán criticó el sábado un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el que se expresaba preocupación por la falta de acceso a las instalaciones nucleares iraníes.

El frente libanés

El Ejército israelí anunció la noche de este sábado la muerte de dos soldados que combatían en el sur del Líbano pese al alto el fuego acordado entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y la milicia libanesa Hizbulá a principios de semana.

Los dos soldados, Shahar Gamla y Ohad Yaari, murieron en incidentes separados, ha confirmado a EFE el Ejército israelí. El primero, subcomandante de compañía de 23 años en la Unidad Egoz de la Brigada de Comandos, sucumbió el sábado después de haber sido "gravemente herido" el jueves en territorio libanés por el "impacto de un objeto aéreo sospechoso", informó a EFE la fuente castrense.

El segundo, soldado de 21 años del Batallón Shaked de la Brigada Givati, murió en un incidente sobre el que el Ejército tiene abierta una investigación desde el viernes. Contando estas dos muertes, son al menos 30 los uniformados israelíes fallecidos desde el inicio de la contienda contra Hizbulá el pasado 2 de marzo.

Un superviviente de un bombardeo en Saksakieh, en el sur del Líbano, donde seis personas han muerto el 6 de junio. / EFE - STRINGER

Líbano indicó el sábado que un ataque israelí en el sur del país mató a tres de sus soldados. El ejército israelí dijo que está "revisando el incidente" e insistió en que su campaña libanesa apunta al movimiento proiraní Hezbolá.

El Ministerio de Salud libanés dijo que dos mujeres murieron y 22 personas fueron heridas en un bombardeo israelí en la localidad sureña de Saksakiyeh.

Es requisito de Teherán para avanzar en las negociaciones el fin de los combates en Líbano, arrastrado a la guerra cuando Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí Jamenei.

El ejército libanés indicó que su jefe, Rodolphe Haykal, estaba de camino a Pakistán, donde se reunirá con su homólogo, Asim Munir, una figura clave en los esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán. Tras una tregua a mediados de abril que ninguna de las partes respetó, representantes israelíes y libaneses alcanzaron un nuevo acuerdo esta semana en Washington que tampoco frenó las hostilidades.

El pacto, rechazado por Hezbolá, supedita el alto el fuego al "cese total" de los disparos del movimiento chiita y prevé que el ejército israelí mantenga sus operaciones en el sur del Líbano.

Allí, las fuerzas israelíes afirmaron el sábado por la noche haber atacado "unas 150" posiciones de Hezbolá en 48 horas.

El presidente libanés Joseph Aoun denunció los "ataques israelíes incesantes, que quedan impunes" a pesar del alto el fuego.

Los ataques israelíes contra el Líbano han causado más de 3.560 muertos desde el inicio del conflicto, según el último balance de las autoridades.