El Ejército de Nigeria libera a cientos de secuestrados por yihadistas

El Ejército de Nigeria rescató en una operación a unas 360 personas, mayoritariamente mujeres y niños, que habían sido secuestradas en un ataque yihadista el pasado marzo en el noreste del país, en el estado de Borno, confirmaron las Fuerzas Armadas este domingo. "Los civiles rescatados formaban parte de los residentes secuestrados durante un ataque terrorista perpetrado contra la comunidad de Ngoshe (en la zona de Gwoza) el 3 de marzo de 2026", confirmó a medios locales el mayor general Abdulsalam Abubakar, comandante de la Operación Hadin Kai, que combate el yihadismo en el noreste nigeriano.

El rescate fue llevado a cabo este sábado junto con las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército en diferentes frentes de las montañas de Mandara, una cordillera que se extiende en la frontera entre Nigeria y Camerún y usan como escondrijo los terroristas. "Sin embargo, la Operación sufrió un trágico revés, ya que dos bebés fallecieron durante la misión de rescate debido al terreno accidentado y difícil que se encontró al trasladar a las víctimas a un lugar seguro", añadió.

Todas las personas rescatadas fueron sometidas a una evaluación médica y aquellas que requerían atención urgente fueron estabilizadas por el personal médico de la brigada y trasladas al Hospital General de Gwoza. "A las víctimas también se les proporcionó comida y agua antes de ser llevadas a un centro de acogida seguro, a la espera de su entrega a las autoridades competentes y de su reunificación con sus familias", precisó el mayor general.

El citado ataque causó al menos 15 muertes y fue perpetrado en la noche del 3 al 4 de marzo por miembros del grupo yihadista Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), que atentaron contra una base militar y un campamento de desplazados internos.

Ataques de Boko Haram

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP. Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

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Asimismo, en el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años. Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país