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Guerra en Oriente Medio

EE.UU. eleva a "crítico" el nivel de amenaza por presunto espionaje de Israel

Steve Witkoff, negociador de la Casa Blanca para la guerra de Irán, supuestamente espiado por Israel

Steve Witkoff, negociador de la Casa Blanca para la guerra de Irán, supuestamente espiado por Israel

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EFE

Nueva York
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El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha elevado en las últimas semanas el nivel de amenaza de contrainteligencia respecto a Israel de "alto" a "crítico", el máximo escalafón, ante la creciente preocupación de que los servicios de inteligencia israelíes estén espiando de manera "hiperagresiva" a altos funcionarios estadounidenses, informó este sábado el diario The New York Times.

Según documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) citados por el New York Times y NBC News, la alerta responde a un incremento en los esfuerzos de Israel por interceptar las deliberaciones internas del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El objetivo principal sería obtener información de primera mano sobre la estrategia de Washington en las negociaciones de paz con Irán.

Esto ocurre en un momento en el que ha surgido tensión entre ambas naciones, dado que Trump busca un acuerdo de paz, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta mermar aún más las capacidades de Irán, debilitar o derrocar a su gobierno teocrático y atacar a Hezbolá, el grupo aliado de Teherán en el Líbano.

Teléfonos pinchados

Entre los funcionarios presuntamente vigilados mediante escuchas y hackeos telefónicos se encuentran Steve Witkoff, principal negociador de paz de la Casa Blanca, y Elbridge A. Colby, el jefe de política del Pentágono.

Los informes detallan que el espionaje israelí se ha visto facilitado debido a que algunos altos cargos estadounidenses utilizan aviones privados y teléfonos personales para atender asuntos de seguridad nacional.

No obstante, portavoces de la Casa Blanca calificaron la historia de "falsa" al Times.

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Por su parte, la embajada de Israel en Washington desmintió rotundamente las acusaciones al rotativo neoyorquino, al asegurar que su país "no recopila inteligencia sobre entidades estadounidenses" y que sus esfuerzos se dirigen exclusivamente a sus enemigos, no a sus aliados.

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