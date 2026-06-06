Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere ahogado PeñiscolaElecciones Real MadridJonathan AndicPrimavera SoundSueldo congeladoCatalunya teletrabajoDirecto Papa León XIVERCPatera EspañaTributo Metropolitano
instagramlinkedin

Almacén calcinado

Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda

El fuego calcinó totalmente la nave de almacén, de 20.000 metros cuadrados, y destruyó unas 11.000 motocicletas que se estaban preparando para entregar, así como material de repuesto

Estado en que quedó la fábrica de Montesa-Honda en Santa Perpetua de la Moguda tras el incendio.

Estado en que quedó la fábrica de Montesa-Honda en Santa Perpetua de la Moguda tras el incendio. / Albert Segura Lorrio / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Albert Segura / ACN

Santa Perpètua de la Mogoda
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los trabajadores de la planta de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente en las instalaciones de Santa Perpètua de Mogoda, en el Vallès Occidental. El viernes un incendio calcinó totalmente la nave de almacén, de 20.000 metros cuadrados, y destruyó unas 11.000 motocicletas que se estaban preparando para entregar, así como material de repuesto. Según detalló a ACN el responsable de riesgos, Antonio Martín, aunque las llamas no afectaron a otras naves de la planta, la empresa comunicó que el recinto está totalmente cerrado, al menos, hasta el lunes. Sí que se permitirá a algunos empleados que puedan teletrabajar acceder a ellos para recoger material, como por ejemplo ordenadores.

Martín ha explicado que en estos momentos no tienen noticias oficiales de la empresa, si bien deben recibir una comunicación interna entre este sábado y el domingo. "Pronto podremos abordar la situación, sólo sabemos que el lunes solo estará la empresa con vallas y que el almacén está totalmente calcinado", ha dicho.

El trabajo en este sector de la planta es totalmente imposible, pero en otros espacios, como oficinas, se ha dado permiso para acceder este fin de semana a recoger el material necesario para hacer compatible el teletrabajo. Con todo, Martín asegura que el incendio ha sido un impacto duro: "Estábamos en pleno crecimiento, teníamos proyectos a futuro, y también afectará a Montesa, porque el servicio logístico lo prestábamos nosotros", ha añadido.

Apoyo del Govern

Este mismo sábado, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha dicho que el Govern estará "al lado" de la multinacional "para restablecerse y reactivar la actividad económica". Lo ha afirmado después de visitar el espacio afectado por el fuego con el presidente de la compañía, Xavier Rafecas, y el responsable de Honda Logistics, Jesús Gallardo.

La empresa celebró que no haya habido daños personales, y informó de que ahora valorarán todos los daños materiales con "la intención de salir adelante". La empresa ha destacado, también, que los planes de emergencia funcionaron para desalojar a todo el mundo a tiempo.

Noticias relacionadas y más

En la empresa afectada trabajaban unas 90 personas, 30 de las cuales estaban en el puesto de trabajo en el momento del incendio. En total, la empresa emplea a unos 400 empleados en el conjunto de la planta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
  2. La OMS advierte que el brote de ébola avanza rápido en la República Democrática de Congo, mientras el mundo 'corre detrás
  3. Colapsa el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort
  4. Ucrania consigue frenar la iniciativa rusa de los últimos dos años gracias al 'muro de drones' y la mejora del reclutamiento
  5. Estados Unidos redobla su apuesta por los drones: decenas de fabricantes compiten por el pastel de 54.000 millones de dólares del Pentágono
  6. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski propone a Putin una reunión 'cara a cara
  8. Netanyahu lleva al límite a Trump y erosiona la relación de Estados Unidos con Israel

Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda

Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda

Rebelión popular en Albania contra los megaproyectos turísticos de Trump

Rebelión popular en Albania contra los megaproyectos turísticos de Trump

El secretario de Defensa de EEUU compara el desembarco de Normandía con la "invasión" de emigrantes a España

El secretario de Defensa de EEUU compara el desembarco de Normandía con la "invasión" de emigrantes a España

Nueve muertos en los últimos ataques de Israel contra Gaza

Nueve muertos en los últimos ataques de Israel contra Gaza

Estados Unidos blinda la entrada de viajeros de zonas afectadas por el ébola y Europa refuerza la vigilancia epidémica

Estados Unidos blinda la entrada de viajeros de zonas afectadas por el ébola y Europa refuerza la vigilancia epidémica

¿Por qué las elecciones en Armenia son importantes para Putin y para la UE?

¿Por qué las elecciones en Armenia son importantes para Putin y para la UE?

Merz advierte contra una victoria ultra en las regionales de este año

Merz advierte contra una victoria ultra en las regionales de este año

Putin refuerza su seguridad ante los cada vez más osados ataques de Ucrania

Putin refuerza su seguridad ante los cada vez más osados ataques de Ucrania