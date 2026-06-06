Édouard Philippe y Gabriel Attal: la silenciosa batalla por liderar el centroderecha de Francia

A menos de un año de las elecciones presidenciales de Francia, muchos ya miran con inquietud qué líderes se batirán por llegar al Palacio del Elíseo, pero especialmente los ojos están puestos en las caras más conocidas del bloque de centroderecha: Édouard Philippe y Gabriel Attal.

Emmanuel Macron no dispone de un claro sucesor, a pesar de que Philippe y Attal hayan sido ex primeros ministros durante su gobierno. Ambos han manifestado sus aspiraciones de presentarse como candidatos y cuentan con una base de votantes sólida para ello. Hijos del macronismo, la derecha moderada deberá escoger en 2027 entre dos perfiles muy distintos y con estrategias muy opuestas.

Por un lado, Édouard Philippe llegó al Palacio de Matignon como un gran desconocido para los franceses tras ser nombrado primer ministro por Macron en 2017. Durante su mandato impulsó reformas estructurales que llevaron al macronismo a su primera crisis: la de los chalecos amarillos. Años después, con la llegada del covid, su gestión en la primera ola del virus le ayudó a mejorar los índices de popularidad antes de abandonar el puesto y dedicarse a la política local. Su paso atrás le ha servido para consolidar su poder local. Philippe consiguió revalidar la alcaldía de Havre, en unos comicios que él mismo había planteado como una prueba de fuerza antes de un eventual salto presidencial.

Con una base de votantes sólida debido a su larga trayectoria política, Philippe presenta una imagen menos moderna que su rival, Gabriel Attal. Con menos presencia en redes sociales y una página web menos cuidada, de la que los medios franceses destacan que aún cuenta con información de las pasadas elecciones municipales, el ex primer ministro hace hincapié en su lucha contra el narcotráfico como su piedra angular para liderar los próximos comicios.

Su firme posicionamiento en materia de seguridad e inmigración le han permitido ampliar su base más allá del electorado macronista, acercándose también a sectores de la izquierda. Según el último sondeo de Elable, cuenta con un 32% de simpatizantes entre ese segmento de votantes, respecto a un 23% de Attal. Además de contar con el apoyo de pesos pesados, como la exministra de la era Sarkozy Nathalie Kosciusko-Morizet.

Juventud y redes sociales

Gabriel Attal, por su lado, anunció oficialmente su candidatura a la presidencia el 22 de mayo durante su visita a la región de Aveyron. Attal es el más joven, el más activo en redes sociales, y el que cuenta con una página web con un diseño más cuidado y actualizado, donde la educación y el trabajo forman parte de sus pilares fundamentales de su campaña: "El trabajo debe ser remunerado. El trabajo debe permitir vivir, no solo sobrevivir. Nuestra lucha: aumentar los salarios", se puede leer.

Su paso por Matignon fue breve, después de que Macron decidiera disolver la Asamblea Nacional. En su corto periodo como primer ministro, poco pudo hacer más allá de gestionar la crisis de los agricultores, quienes durante semanas bloquearon los principales accesos de la capital en contra del Mercosur.

Al igual que Philippe, Attal apuesta en su carrera hacia el Palacio del Elíseo por la política de terreno. En las últimas semanas ha realizado numerosos viajes y apariciones en los medios que le han ayudado a mejorar su popularidad, como su primer gran mitin de campaña que organizó hace una semana en París. Según las encuestas, esta reciente aparición le ayudó a reducir considerablemente su distancia con Philippe; su índice de aprobación ha subido 4 puntos respecto al mes anterior, alcanzando el 32% de opiniones positivas. Esto lo sitúa a tan solo un punto del alcalde de Le Havre, que también subió un punto, llegando al 33%. La brecha, sin embargo, se reduce entre los dos. Desde Elabe consideran que Philippe supera estructuralmente a Attal, alcanzando su punto máximo en junio de 2025 con una diferencia de 5 puntos.

Pese a la competencia entre Attal y Philippe, hay líneas rojas que no están dispuestos a pasar. Según reveló recientemente Le Parisien, ambos candidatos habrían firmado un acuerdo de no agresión durante una cena en París antes de las elecciones municipales llevadas a cabo el pasado mes de marzo.

Bruno Retailleau y Gérald Darmanin, nuevos en la ecuación

El pasado 19 de abril, Bruno Retailleau fue elegido por los miembros de Los Republicanos como candidato del partido para 2027, con el 73,8% de los votos. Esta es una candidatura más en el espacio difuso entre la derecha y el centro, donde candidatos declarados y potenciales compiten por un puesto.

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Una carrera a la que también pretende sumarse Gérald Darmanin, actual ministro de Justicia, quien mantiene sus intenciones con cierta ambigüedad tras haber fundado su propio partido en 2024. Según los últimos sondeos, el ránking en la derecha estaría liderado por Philippe con una intención de voto de un 32%, seguido de Attal con un 28%, Darmanin con un 26%, y por último, Retailleau con un 24%.