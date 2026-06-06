Merz advierte contra una victoria ultra en las regionales de este año

El canciller alemán Friedrich Merz, cuya popularidad se ha desplomado tras un año en el poder, ha advertido este sábado de una victoria de la ultraderecha en dos elecciones regionales en septiembre, un potencial 'big bang' para el país, según él. "Hay mucho más en juego que el futuro de un gobierno" en las elecciones de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ha dicho el primer ministro en un discurso en el congreso de su partido en este último estado, en Linstow (noreste).

En estos dos estados de la antigua Alemania Oriental, Alternativa para Alemania (AfD) lidera actualmente las encuestas con amplia ventaja.

"La cuestión fundamental aquí es qué rumbo debe tomar Alemania" y si los "partidos moderados" aún son "capaces de resolver los problemas", añadió el líder conservador, cuyo bando lucha por alcanzar un acuerdo con sus aliados socialdemócratas sobre las reformas consideradas urgentes. Alemania, la mayor economía de Europa, experimenta un crecimiento lento y una población envejecida, y ahora ve cómo la AfD supera a los conservadores a nivel nacional.

Tanto es así que los rumores de un posible reemplazo han perjudicado aún más a Merz, el líder más impopular de la Alemania de posguerra. «Si no estamos a la altura, entonces se producirá precisamente ese gran estallido» que tendrá lugar en septiembre «de una forma distinta a la que algunos han imaginado», añadió. Citando al exministro del Partido Verde, Joschka Fischer, denunció un movimiento de extrema derecha que pretende «devolver a Alemania a la era pre-Adenauer» —Adenauer fue el primer canciller de la Alemania postnazi— y que «pone en tela de juicio todo lo que ha hecho grande y próspero a nuestro país».

Funcionarios de AfD

En los últimos días, los medios de comunicación han difundido un vídeo de funcionarios electos de la AfD en Gelsenkirchen (oeste de Alemania), una ciudad obrera de la región del Ruhr, obligando a personas identificadas como romaníes a limpiar la calle. «Los alemanes ya están hartos», declaró la líder del grupo, Enxhi Seli-Zacharias, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. El partido AfD, antiinmigración, prorruso y pro-Trump, ganó sus primeras elecciones regionales en 2024 en Turingia, otra región de la antigua Alemania Oriental.

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Sin embargo, Seli-Zacharias no forma parte del gobierno regional, ya que los demás partidos han mantenido hasta ahora un cordón sanitario para impedir su participación en el poder.