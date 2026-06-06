Pulso global
El secretario de Defensa de EEUU compara el desembarco de Normandía con la "invasión" de emigrantes a España
"Lamentablemente, hoy están siendo asaltadas otras playas europeas por otras ideologías peligrosas, en España, Italia, Grecia y Bulgaria", ha proclamado Peter Hegseth, en el 82º aniversario de la 'operación Overlord'
Europa Press
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, ha participado este sábado en un acto por el 82º aniversario del desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y ha comparado el mismo con la "invasión" de inmigrantes que llegan por mar a las costas de España y otros países europeos. "Lamentablemente, hoy están siendo asaltadas otras playas europeas por otras ideologías peligrosas. En España, Italia y Grecia y Bulgaria llegan las embarcaciones y los hombres", ha planteado Hegseth.
"¿Cuándo harán algo ante esta invasión las capitales europeas? ¿O ya es demasiado tarde?", se ha preguntado durante el acto en el Cementerio Estadounidense de Colleville-sur-Mer, muy cerca de la playa de Omaha. Así, Hegseth ha apelado a los aliados occidentales de Estados Unidos a apoyar a Washington y defender así la paz y la libertad. "La paz solo se consigue mediante la fuerza y la fuerza está a ambos lados del Atlántico, fortificados por la disposición, las capacidades militares comunes y una férrea voluntad política", ha destacado.
Mundo más seguro
Hegseth ha argumentado que "nuestro mundo es más seguro y más próspero cuando Estados Unidos de América y nuestros aliados son fuertes, libres y defienden sin titubear nuestras tradiciones y libertad occidentales". "Estados Unidos lidera", ha apuntado, pero "los aliados con capacidad deben estar ahí con nosotros, hombro con hombro, en la brecha, cuando sea importante". "Estamos con nuestros aliados y esperamos que nuestros aliados con capacidad y presteza estén con nosotros", ha remachado antes de reprochar que "gran parte de Occidente" se ha "acomodado" desde la Segunda Guerra Mundial.
"Nos hemos olvidado de que la libertad no es gratis. Nos hemos olvidado de que la paz no solo se desea. Se consigue con voluntad, honor y fuerza. Los hombres que desembarcaron en estas playas lo sabían", ha argumentado.
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