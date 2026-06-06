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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia intercepta 86 drones cerca de San Petersburgo, donde avanza foro económico
MLas fuerzas rusas han interceptado 86 drones en la región cercana a San Petersburgo, donde se está celebrando un importante foro económico, anunció el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko. "Se han derribado 86 drones sobre la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan", escribió en Telegram. "San Petersburgo ha sido blanco de un ataque a gran escala llevado a cabo por drones militares", indicó por su parte el gobernador de la ciudad, Aleksandr Beglov. "Pido a los habitantes que se queden en sus casas y no salgan", agregó.
Al menos un muerto y un herido tras ataques recientes con drones de Rusia en la frontera con Ucrania
Al menos un civil ha muerto y otro ha resultado herido este viernes tras una serie de ataques con drones en la región de Bélgorod, en el suroeste de Rusia y en la frontera con Ucrania, según han confirmado los servicios de emergencias locales.
El incidente más grave se ha registrado en la ciudad de Shebekino, donde un dron ha impactado de forma directa contra un automóvil que circulaba por la carretera, provocando así la muerte instantánea del conductor "debido a la gravedad de las heridas sufridas".
Rusia intercepta 25 drones cerca de San Petersburgo, donde avanza el foro económico
Las fuerzas rusas interceptaron en la madrugada de este sábado 25 drones en las cercanías de San Petersburgo, ciudad donde se celebra un importante foro económico, anunció el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko.
"Veinticinco drones fueron derribados sobre la región de Leningrado. Las operaciones de combate continúan", escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.
El miércoles, durante la inauguración del Foro de San Petersburgo, conocido como el "Davos ruso", drones ucranianos impactaron una instalación petrolera y un emplazamiento militar cercano.
Zelenski acusa a Putin de elegir de nuevo la guerra al desestimar su oferta negociadora
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó este viernes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de volver a "elegir la guerra" al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas en un tercer país y poner así fin a la guerra. "Desafortunadamente, el lado ruso elige una vez más la guerra", escribió Zelenski en su cuenta de X, al aludir a la respuesta de Putin a su oferta negociadora. Putin aseguró que no veía "sentido" a la idea del líder ucraniano sobre unas negociaciones directas entre Rusia y Ucrania.
Trump sobre los contactos entre Zelenski y Putin: "Dejen que ellos negocien"
El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró positivo que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, hayan intercambiado mensajes y mostró su convicción de que las negociaciones entre Moscú y Kiev acabarán prosperando. "Dejen que ellos negocien. Yo soy quien los llevó a esta posición y creo que eso va a funcionar", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la propuesta lanzada por Zelenski para mantener conversaciones directas con Putin, que éste rechazó. "Creo que estamos cerca de que Rusia y Ucrania pongan fin a una guerra que nunca debió haber ocurrido. Creo que eso se va a resolver", añadió el mandatario.
Zelenski afea a Putin que escoja la guerra tras una respuesta "débil" a su propuesta para un cara a cara
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que haya vuelto a "optar por la guerra" después de que haya rechazado el encuentro cara a cara propuesto por el ucraniano para poner fin a la guerra. "Es una respuesta débil", ha considerado Kiev. "Por desgracia, la parte rusa vuelve a optar por la guerra; todos han escuchado hoy la respuesta. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra. Creo que mucha gente en todo el mundo se ha sentido decepcionada por esa respuesta", ha declarado Zelenski en su discurso vespertino, en el que ha denunciado que Putin "no quiere cambiar nada y no quiere admitir que esta guerra solo le beneficia a él y a quienes se están enriqueciendo a su costa".
Putin recibió al excanciller alemán Gerhard Schröder en el Kremlin, según su asesor
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió esta semana en el Kremlin al excanciller alemán Gerhard Schröder, según confirmó hoy un asesor presidencial. "Fue una buena reunión, amistosa. Fue un cara a cara", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local. Ushakov precisó que la reunión tuvo lugar en el Kremlin y no en San Petersburgo, donde Putin participó el jueves y viernes en el Foro Económico Internacional. Hace un mes Putin propuso a Schröder, que fue consejero en su momento de corporaciones estatales rusas como Rosneft, como posible negociador europeo. Al respecto, el jueves, en su encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, Putin aseguró que Rusia no tiene "prisa" en reanudar el diálogo con la Unión Europea (UE), interrumpido con el comienzo de la guerra en Ucrania.
Albares: "Apoyamos a Ucrania para que gane la guerra y, sobre todo, la paz"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este viernes que España y la Unión Europea apoyan a Ucrania, "para que gane la guerra y, sobre todo, la paz", al reiterar el respaldo a Kiev frente a la invasión rusa. En una entrevista con Radio France Internationale (RFI) y France 24 emitida este viernes, el ministro aseguró que el conflicto "se ha prolongado mucho más de lo previsto" y afirmó que Rusia "está en vías de perder esta guerra", al recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "esperaba una operación de corta duración". "Estamos en el quinto año de conflicto, podemos decir que Rusia está perdiendo esta guerra", según Albares, que subrayó que Europa "no puede aceptar una guerra de agresión ni una prima para el agresor". Preguntado en la entrevista grabada la víspera sobre posibles negociaciones con Moscú, el ministro advirtió: "La verdadera cuestión es ¿hablar de qué exactamente? Rusia no ha mostrado voluntad de sentarse en una mesa de negociación y los intentos previos no han logrado avances".
Guterres defiende que las negociaciones directas entre Zelenski y Putin son "esenciales"
El secretario general de la ONU, António Guterres, defiende que las negociaciones directas que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra son "esenciales". Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que fue preguntado por la oferta de Zelenski después de que Putin considerara que no tiene sentido reunirse con su homólogo. "En cualquier contexto y en cualquier conflicto, las negociaciones directas, basadas en los fundamentos adecuados y en condiciones de igualdad, son fundamentales para resolver el conflicto", declaró Dujarric. Zelenski propuso un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra en una carta abierta que publicó este jueves en sus redes sociales.
El OIEA pide "contención" y respeto al alto el fuego para reparar las líneas de Zaporiyia tras ataques
El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha hecho un llamamiento a la "contención militar" y "al pleno respeto del alto el fuego" en la central de Zaporiyia para que los técnicos puedan reparar las líneas eléctricas afectadas tras los recientes ataques sobre la zona en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. "Aunque el incidente está actualmente bajo investigación, la parte ucraniana ha informado al OIEA de que sigue comprometida con el alto el fuego mediado por el OIEA que acordaron Ucrania y Rusia tras semanas de complejas negociaciones", ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de Naciones Unidas en redes sociales.
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