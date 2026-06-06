Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto

Albares: "Apoyamos a Ucrania para que gane la guerra y, sobre todo, la paz"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este viernes que España y la Unión Europea apoyan a Ucrania, "para que gane la guerra y, sobre todo, la paz", al reiterar el respaldo a Kiev frente a la invasión rusa. En una entrevista con Radio France Internationale (RFI) y France 24 emitida este viernes, el ministro aseguró que el conflicto "se ha prolongado mucho más de lo previsto" y afirmó que Rusia "está en vías de perder esta guerra", al recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "esperaba una operación de corta duración". "Estamos en el quinto año de conflicto, podemos decir que Rusia está perdiendo esta guerra", según Albares, que subrayó que Europa "no puede aceptar una guerra de agresión ni una prima para el agresor". Preguntado en la entrevista grabada la víspera sobre posibles negociaciones con Moscú, el ministro advirtió: "La verdadera cuestión es ¿hablar de qué exactamente? Rusia no ha mostrado voluntad de sentarse en una mesa de negociación y los intentos previos no han logrado avances".