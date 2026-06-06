Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

EEUU destruye cuatro drones y seis misiles iraníes en nueva de ataques en el Golfo pese al alto el fuego Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido este viernes seis misiles y cuatro drones de ataque unidireccional iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo, antes de bombardear estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región. "Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques marítimos", ha detallado el Ejército estadounidense en un comunicado difundido en redes.

El canciller iraní insta al presidente libanés a salvar a su país de su "verdadero enemigo", Israel El canciller iraní, Abás Araqchi, instó este sábado al presidente libanés, Joseph Aoun, quien la víspera había exigido a Teherán que dejara de "intervenir" en su país, a "salvar" a Líbano de su "verdadero enemigo", Israel. "Según las declaraciones de Aoun, se podría pensar que es Irán quien ha ocupado una quinta parte de Líbano, ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y bombardea su país a diario. Si Líbano hubiera sido moneda de cambio para Irán, habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Salve a Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente", escribió en X.

Trump celebra un "gran éxito" con Irán, pero no ofrece nuevos detalles sobre las negociaciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que su administración está teniendo un "gran éxito" con Irán, mientras respondía a las preguntas de los periodistas a bordo del Air Force One hace unos minutos. “No van a tener un arma nuclear. No están en condiciones de tener un arma nuclear”, dijo Trump en comentarios que ha repetido varias veces a lo largo de la guerra. Durante años, Irán ha rechazado las acusaciones de Washington y otros países de que está buscando un arma nuclear.

Una delegación de Hamás viaja a El Cairo para una nueva ronda de negociaciones sobre la tregua en Gaza El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha informado este viernes de que una delegación encabezada por Jalil al Jaya ha viajado a El Cairo, capital de Egipto, para llevar a cabo durante "varios días" una nueva ronda de negociaciones para el futuro de la Franja de Gaza. El grupo ha confirmado a través del diario 'Filastin' que su equipo negociador se reunirá con "responsables egipcios" y de otros países mediadores, si bien no ha precisado cuáles, con el objetivo de "completar la aplicación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego" alcanzado en octubre del pasado año. Asimismo, está previsto que durante los encuentros se examinen "mecanismos adecuados para entrar en la segunda fase del acuerdo" auspiciado por la Administración Trump.

El brent se abarata más del 2% y se cotiza en 93 dólares por barril El barril de petróleo brent para entrega en agosto, el crudo de referencia en Europa, cede más del 2 % y el barril desciende hasta el nivel de los 93 dólares, en una jornada sin avances en las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán. Tras el cierre de los mercados bursátiles en Europa, a las 18:30 (16:30 GMT), el barril de brent bajaba el 2,04 % y se cotizaba a 93,09 dólares. Mientras, el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), referente en Estados Unidos, retrocedía el 3 %, hasta 90,25 dólares por barril. El brent registra una sesión volátil, ya que durante esta madrugada ha llegado a subir hasta situarse cerca de los 96 dólares, pero también ha caído hasta un mínimo en los 93,06 dólares.

Crece la presión por una subida de los tipos a final de año, en contra de planes de Trump El rápido crecimiento del empleo en Estados Unidos, el temor a que la inflación se mantenga en niveles elevados y a una prolongación de la guerra en Oriente Medio aumentan la presión para una subida de los tipos de interés a finales de año, en un contexto en el que Kevin Warsh se estrena como presidente de la Reserva Federal (Fed), tras ser propuesto por el presidente, Donald Trump, para abaratar el coste del dinero. Una mayoría de los inversores (42,2 %) cree que la Fed aumentará los tipos de interés a una horquilla entre el 3,75 y el 4 % tras la reunión prevista para el 9 de diciembre, de acuerdo con datos de CME Group. Solo un 28,9 % cree que se mantendrán entre el 3,5 y el 3,75 %, donde están ahora.

Nuevas sanciones de EEUU atacan a la industria iraní de hidrocarburos La industria de desarrollo y exportación de hidrocarburos de Irán ha sido el objetivo de la nueva ronda de sanciones que ha anunciado este viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la República Islámica, en particular un conglomerado tapadera de una "red de individuos, entidades y buques responsables del envío de cientos de millones de dólares en gas licuado de petróleo (GLP) de origen iraní" escondido en forma de falsos cargamentos procedentes de Omán. Estados Unidos también ha emprendido acciones contra otro de sus objetivos económicos preferidos, las casas de cambio de divisas de Irán, en este caso la Mehrdad Geramian Nik and Partners Company y sus directivos, quienes "han movido cientos de millones de dólares en divisas en nombre de bancos iraníes sancionados". Sobre el conglomerado de hidrocarburos, han sido detenidos el ciudadano afgano Sarbaz Abdul Zada y el ciudadano turco Mohamad Shakol Mihandoust, también conocido como Haji Shakoor, quienes "operaban una red de empresas fachada en Emiratos Árabes Unidos (EAU) responsable de exportar millones de barriles de GLP iraní a usuarios finales en el sur y el este de Asia, a menudo haciéndolo pasar falsamente por GLP omaní".

Aoun acusa a Irán de usar Líbano como "moneda de cambio" en sus conversaciones con EEUU El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha acusado este viernes a las autoridades de Irán de utilizar su país como "moneda de cambio" en sus conversaciones con Estados Unidos, lo que ha considerado "inaceptable", y ha defendido las negociaciones con las autoridades israelíes frente a "soluciones militares", asegurando que estas "nunca" darán protecciones a las poblaciones del norte de Israel. "Están utilizando Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable", ha señalado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN, en la que ha recordado a Teherán que Líbano "no es su país" y que "no es su trabajo interferir" en él. El mandatario ha mostrado su "rechazo" a las pretendida protección de Irán sobre Líbano, alegando que "están matando" a los libaneses y "destruyendo" sus casas. "Hezbolá debe entender que no hay otra forma que sentarse a hablar, no hay otra forma de resolver este problema y salvar lo que queda, salvo a través de la negociación y la diplomacia (con Israel)", ha defendido.

Mueren seis personas en ataques del Ejército de Israel contra el sur del Líbano Al menos seis personas han muerto en nuevos ataques perpetrados este viernes por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, ante la falta de materialización del acuerdo alcanzado en la víspera por las autoridades israelíes y libanesas para aplicar un alto el fuego, pactado rechazado por el partido-milicia chií Hezbolá, que no participó en las conversaciones y al que se exige que sea el primero en cesar los disparos. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un ataque contra Qalauiya, mientras que otras dos personas han muerto en bombardeos contra Dueir.