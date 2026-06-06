Estados Unidos blinda la entrada de viajeros de zonas afectadas por el ébola y Europa refuerza la vigilancia epidémica

Estados Unidos mantiene desde este sábado una respuesta fronteriza más restrictiva que la Unión Europea ante el brote de ébola Bundibugyo declarado en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, con restricciones temporales de entrada, redirección de pasajeros a aeropuertos concretos y cribado sanitario reforzado para viajeros procedentes de África, según fuentes de los Centros de Control y Prevención de enfermedades (CDC) estadounidenses.

Europa, en cambio, continúa este fin de semana en su línea declarada por reforzar la vigilancia epidemiológica, la coordinación entre Estados miembros y la preparación sanitaria, mientras mantiene que el riesgo para la población europea es "muy bajo".

Según la última actualización oficial de los CDC de EEUU, los ministerios de Salud de República Democrática del Congo y Uganda han comunicado ya 452 casos confirmados y 82 muertes confirmadas en la RDC, con datos a 4 de junio, y 19 casos confirmados y dos fallecimientos confirmados en Uganda, con datos a 5 de junio. Los CDC advierten de que la situación "evoluciona con rapidez" y de que los recuentos pueden cambiar.

La actualización supone un salto notable respecto al último informe de situación publicado por el Ministerio de Sanidad de España, fechado ayer viernes a las 14.30 horas, que recogía todavía 381 casos confirmados y 64 fallecimientos confirmados en la RDC, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud congoleño con datos del 4 de junio. Ese mismo informe situaba entonces a Uganda en 16 casos confirmados y un fallecimiento, según los datos oficiales del Ministerio de Salud ugandés.

En EEUU, los CDC y el Departamento de Seguridad Nacional ya anunciaron el pasado 18 de mayo "medidas reforzadas para evitar la entrada del virus en el país". Estas medidas no solo siguen vigentes este sábado, sino que incluyen más restricciones de entrada, cribado sanitario reforzado y redirección de pasajeros procedentes de RDC, Uganda y Sudán del Sur a cuatro aeropuertos designados: Washington-Dulles, Atlanta Hartsfield-Jackson, George Bush Intercontinental de Houston y John F. Kennedy de Nueva York.

Sudán del Sur

La Administración estadounidense incluye a Sudán del Sur en este dispositivo pese a que, hasta ahora, no ha notificado casos, por su frontera compartida con países afectados. Los CDC insisten, no obstante, en que no se han confirmado casos de ébola en EEUU asociados a este brote y en que el riesgo para la población general estadounidense sigue siendo bajo.

La situación es distinta en Europa. La Comisión Europea (CE) publicó ayer viernes una actualización sobre la respuesta comunitaria en la que señala que considera "muy bajo" el riesgo de infección para las personas que viven en la UE y el Espacio Económico Europeo, debido a que "la transmisión requiere contacto directo con fluidos corporales de una persona sintomática y a la baja probabilidad de importación y transmisión secundaria en Europa".

Bruselas mantiene una estrategia basada en la coordinación con la OMS, Africa CDC y los Estados miembros a través del Comité de Seguridad Sanitaria, con "medidas de preparación, vigilancia, diagnóstico, bioseguridad, comunicación de riesgo y recomendaciones sobre cribado de salida en los países afectados". La CE también destacó que el ECDC ha activado la EU Health Task Force y ha desplegado un experto en la sede de Africa CDC para apoyar la coordinación y la planificación operativa.

La preparación en España

El Gobierno de España también mantiene un seguimiento diario de la alerta a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Sanidad considera baja la probabilidad de exposición e infección para personas españolas que viajen o residan en las zonas afectadas, aunque identifica como grupo de mayor riesgo al personal sanitario y a quienes trabajan en primera línea de la respuesta. En caso de detectarse casos importados en España, el Ministerio considera "muy baja" la probabilidad de transmisión secundaria por la capacidad diagnóstica, la detección precoz y la red de hospitales preparada para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

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La OMS y Africa CDC lanzaron ayer viernes un plan continental de preparación y respuesta frente al brote, dotado con 518 millones de dólares para el periodo de junio a noviembre de 2026. El objetivo es apoyar a los países africanos en la preparación, detección rápida y respuesta al brote, mediante vigilancia, laboratorios, prevención y control de infecciones, atención clínica, participación comunitaria, logística y continuidad de servicios esenciales.