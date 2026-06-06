Drones, guerrillas, narcos y terroristas

Los drones de uso militar dotados de inteligencia artificial han transformado la forma de hacer las guerras. Algunos expertos comparan su irrupción con la revolución que supuso la invención de la pólvora en el siglo X. La gran mayoría de ejércitos del mundo ya disponen de estos vehículos aéreos no tripulados (VANT), pero también han caído en manos de guerrilleros, terroristas y narcotraficantes, principalmente en América Latina y África. El bajo precio de algunos de estos dispositivos, sobre todo los civiles armados con explosivos, su fácil manejo y su efectividad los ha convertido en una amenaza cada vez mayor para la seguridad de los Estados. Los gobiernos no solo se arman, sino que adquieren complejos y millonarios sistemas para detectar estos ingenios voladores y destruirlos antes de que alcancen el objetivo.

Es lo que ha hecho el Gobierno de Colombia ante el aumento de ataques con estos aparatos no tripulados por parte las guerrillas que operan en el país. El Estado se ha visto obligado a adquirir un millonario "escudo" antidrones . Los insurgentes usan los VANT para atacar bases militares, fuerzas terrestres y aéreas. Una de las operaciones más letales ocurrió hace un año. Un total de 19 policías murieron tras impactar un dron en el helicóptero en el que viajaban. La preocupación aumentó aún más el mes pasado. En plena campaña electoral para las presidenciales, las fuerzas de seguridad desactivaron un dron hallado a solo cinco kilómetros del aeropuerto de Bogotá . El dispositivo, cargado con un potente explosivo, estaba dotado de fibra óptica, imposible de detectar en pleno vuelo. Este tipo de dron se utiliza mucho en la guerra de Ucrania.

Los drones también han llegado a los narcotraficantes latinoamericanos. Los dos grandes cárteles de la droga mexicanos, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, hace años que utilizan estas armas. El inmenso poder económico de estas organizaciones criminales les permite además acceder a drones cada vez más sofisticados y poderosos, con los que, además de poner en jaque a las fuerzas de seguridad y al Ejército, sirven para transportar mercancía. El cártel de Jalisco dispone incluso de "Operadores de Drones", una unidad especial dedicada exclusivamente al manejo de estos ingenios voladores. Otras organizaciones criminales de menor calado también los usan. Es el caso de la brasileña Comando Vernehlo . A finales del año pasado, la policía asaltó la favela de Río de Janeiro feudo de los narcos. En la batalla, de extrema violencia, el grupo criminal utilizó pequeños drones domésticos armados con granadas y otros tipos de explosivos. Más de 120 personas murieron durante los duros enfrentamientos. La batalla se centró en los cielos.

Un hombre lanza un dron durante la demostración en la fábrica de Santa Bárbara en Colombia. / RAÚL ARBOLEDA / AFP

880 civiles muertos

El suceso más mediático en América Latina con drones como protagonistas fue el atentado fallido en 2018 contra el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dos aparatos kamikazes estallaron a pocos metros del mandatario mientras presidía un acto oficial en Caracas. Un atentado similar tuvo lugar seis años más tarde en África contra el presidente de facto de Sudán , el general Abdelfatá al-Burhan, que también salió ileso. La guerra civil que vive el país africano ha convertido a su territorio en un campo de pruebas de estas armas. Según la ONU, al menos 880 civiles han muerto por ataques con drones entre enero y abril de este año, lo que supone más del 80% del total de víctimas civiles registradas en este periodo.

En otros países africanos los VANT han aumentado la capacidad militar de grupos yihadistas afines a Al Qaeda y al Estado Islámico. Las guerras que se libran en el Sahel son una buena muestra de ello. En nueve de los 54 países africanos , los drones están en manos de organizaciones terroristas o grupos guerrilleros. También se han armado los ejércitos. Al menos 36 Estados del continente han adquirido miles de unidades no tripuladas en los últimos años, principalmente procedentes de Turquía, aunque ya hay decena de países que producen los sus propios.

"Amenaza creciente" en España

Los expertos advierten que de seguir esta tendencia, podría reducirse la brecha tecnológica militar entre los Estados y los grupos armados no estatales. Aquí en España, la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) ha calificado de "amenaza creciente" los drones bomba. En un amplio informe publicado hace tres años, la DSN advierte del peligro que supone que grupos terroristas y del crimen organizado posean dispositivos capaces de "penetrar en áreas densamente pobladas, como núcleos urbanos o eventos de gran afluencia".

Noticias relacionadas