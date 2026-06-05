Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski propone a Putin una reunión "cara a cara"

Lavrov responde a Rubio y asegura que "la guerra de Biden se ha vuelto la guerra de Trump"

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que la "guerra de Biden se ha convertido en la guerra de Trump" en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que su país es mediador en el conflicto, pero no es neutral y apoya a Ucrania. "Nuestros colegas nos decían todo el tiempo y (el presidente de EEUU) Donald Trump lo dijo públicamente: si yo hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no habría ocurrido, es la guerra de (joe) Biden, nadie la necesita, muere gente", dijo Lavrov en declaraciones al canal RT en árabe en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Añadió que "lo que dijo Rubio en el Congreso sobre el papel de EEUU no como mediador, sino como país que apoya a Ucrania, confirma lo contrario: que la guerra de Biden ya se han convertido en el guerra de Trump".