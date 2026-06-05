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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski propone a Putin una reunión "cara a cara"
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ataques rusos con drones matan a un hombre en Ucrania
Ataques con drones rusos mataron a un hombre de 75 años en la ciudad ucraniana de Jersón e hirieron al menos a tres personas, informaron este viernes las autoridades regionales. Moscú y Kiev llevan meses lanzándose ataques aéreos cada vez más intensos, mientras siguen estancados los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya entró en su quinto año. "Un hombre de 75 años murió en el distrito de Korabelni como consecuencia de un ataque con drones enemigos", aseguró el jefe de la Administración Militar de Jersón, Yaroslav Shanko. Las autoridades municipales informaron además que tres personas resultaron lesionadas en distintos distritos como consecuencia de los ataques, dos de las cuales fueron hospitalizadas. En la ciudad de Konotop, en el noreste de Ucrania, tres niños también resultaron heridos en ataques rusos, reportó el alcalde Artem Semenikhin en la plataforma de mensajería Telegram.
Putin llama a la UE a convencer a Ucrania de que haga concesiones para la paz con Rusia
El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este jueves a la Unión Europea (UE) a dejar de suministrar armamento a Ucrania y convencer a las autoridades de ese país de que hagan concesiones con el fin de llegar a un acuerdo de paz con Rusia. "La UE podría jugar un papel positivo, pero no con suministros de armas, sino con intentos de convencer a las autoridades en Kiev a aceptar los compromisos de los que hablamos en (la cumbre ruso-estadounidense de 2025 en) Anchorage", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. Añadió que "Ucrania sabe bien de lo que hablamos", en alusión a la demanda rusa de retirar sus tropas del Donbás como condición para abrir negociaciones de paz.
Putin rechaza un posible alto el fuego en Ucrania, ya que prefiere el fin de la guerra
El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó este jueves un posible alto el fuego en Ucrania, ya que -adujo- se puede negociar la paz y, al mismo tiempo, seguir combatiendo. "Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino, en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. Subrayó que Ucrania está interesada en una tregua debido a los supuestos avances territoriales rusos en todos los sectores del frente, aunque tanto Kiev como los analistas occidentales consideran que Moscú apenas ha ganado terreno en los últimos seis meses.
Zelenski propone a Putin una reunión "cara a cara" en una carta abierta dirigida a su homólogo ruso
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso el jueves una reunión a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una carta abierta en la que también ofrece un "alto el fuego total" mientras se negocia el fin de la guerra. "Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión", escribió Zelenski en la inusual carta. Kiev está "dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones", añadió horas antes de que Putin pronuncie un discurso en un importante foro de inversión de San Petersburgo conocido como el "Davos ruso".
Putin no ve incompatible el "acuerdo" con Ucrania con mantener el control de la región del Donbás
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha considerado este jueves que alcanzar un "acuerdo" con Ucrania no es incompatible con mantener el control de todo la región del Donbás, siendo este el principal punto de fricción de las negociaciones medidas por Estados Unidos, ahora paralizadas por la guerra en Irán. "Una cosa no excluye la otra. Controlar toda la región del Donbás y concluir un 'acuerdo' no son mutuamente excluyentes", ha afirmado el presidente ruso, en un encuentro con medios internacionales en el marco de la celebración de un foro económico en la ciudad de San Pertersburgo, según informa la agencia Interfax. Con respecto a la situación del este de Ucrania, Putin ha asegurado que el Donbás ha sido prácticamente "liberado", con Lugansk al cien por cien de su territorio bajo control de Moscú, mientras Donetsk está al 85%. "El Ejército ruso ha puesto bajo su control unos 2.440.000 kilómetros cuadrados", ha destacado.
Los líderes de la UE exploran este viernes con los Balcanes cómo agilizar su adhesión al bloque
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se reúnen este viernes en Tivat (Montenegro) junto a sus homólogos de los seis países de los Balcanes Occidentales para explorar vías de agilizar su adhesión a la Unión Europea, en un momento en el que la ampliación del bloque comunitario es vista en Bruselas como una "inversión geopolítica" para hacer a Europa más fuerte. Esta cumbre de la UE-Balcanes se celebra por primera vez en Montenegro, el país más avanzado de todos los candidatos a adherirse a la Unión, y servirá para que los líderes europeos evalúen los progresos individuales de cada uno de los Estados balcánicos y debatan formas de impulsar aún más su entrada al club comunitario.
Putin acusa a Occidente de suministrar "una gran cantidad de drones" a Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a los países occidentales de suministrar "una gran cantidad de drones" a Ucrania, algunos de los cuales -admitió- alcanzan su objetivo en territorio ruso. "Los patrocinadores occidentales suministran (a Ucrania) una gran cantidad de drones de diferente tipo, incluido de largo alcance. Algunos de ellos, lamentablemente, superan las defensas" antiaéreas, dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.
La UE reafirma estrategia migratoria más dura y mantiene debate de refugiados ucranianos
Los países de la Unión Europea se reafirmaron este jueves en Luxemburgo en una estrategia migratoria más dura marcada por el nuevo Reglamento de Retornos, rechazado por España, y mantuvieron vivo el debate sobre qué ocurrirá con la protección especial a ucranianos más allá de marzo de 2027. Los ministros de Interior de los Veintisiete debatieron además la restricción de visados a ciudadanos rusos y aprobaron una nueva estrategia comunitaria contra el narcotráfico para el periodo 2026-2030. Antes de la reunión, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó el Reglamento de Retornos -que permite crear centros para deportar a migrantes a terceros países- por considerar que "podrían vulnerarse" los valores europeos y el derecho internacional.
Lavrov responde a Rubio y asegura que "la guerra de Biden se ha vuelto la guerra de Trump"
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que la "guerra de Biden se ha convertido en la guerra de Trump" en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que su país es mediador en el conflicto, pero no es neutral y apoya a Ucrania. "Nuestros colegas nos decían todo el tiempo y (el presidente de EEUU) Donald Trump lo dijo públicamente: si yo hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania no habría ocurrido, es la guerra de (joe) Biden, nadie la necesita, muere gente", dijo Lavrov en declaraciones al canal RT en árabe en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Añadió que "lo que dijo Rubio en el Congreso sobre el papel de EEUU no como mediador, sino como país que apoya a Ucrania, confirma lo contrario: que la guerra de Biden ya se han convertido en el guerra de Trump".
Bruselas da un ultimátum a España para que castigue penalmente la elusión de sanciones de la UE contra Rusia
La Comisión Europea ha enviado este jueves un ultimátum de dos meses a España, Francia y Austria para que transpongan íntegramente la directiva que penaliza la violación de las sanciones de la Unión Europea, bajo la amenaza de denunciar a los tres países ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar sanciones económicas. El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado --el paso previo a la vía judicial-- tras constatar que estos tres países siguen sin adaptar sus leyes nacionales a una directiva europea, a pesar de que el plazo límite expiró en mayo de 2025 y de que ya recibieron un primer expediente de aviso en julio del año pasado junto a otros 17 estados miembros.
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