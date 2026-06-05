Guerra de Irán, en directo: última hora | Hezbolá rechaza el "humillante" diálogo con Israel y afrontará nuevos ataques

Las asociaciones de armadores rechazan el pago de un peaje a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz

La industria marítima mira con preocupación hacia el estrecho de Ormuz desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron su operación militar sobre Irán y Teherán respondió bloqueando casi por completo la navegación, a lo que se sumó un segundo bloqueo naval por parte de Washington. Desde entonces, solo han atravesado esta vía marítima algunos barcos con cuentagotas y las navieras no tienen por el momento muchas esperanzas de que la situación cambie. Para que esto pueda ocurrir, Estados Unidos e Irán deberían alcanzar algún tipo de acuerdo que por el momento se resiste y debería haber un alto el fuego real, algo que no ha ocurrido con el acordado el pasado 7 de abril, tras el que se han seguido registrando algunos incidentes y ambas partes han cruzado ataques, como los registrados esta misma semana. El sector mostró este jueves su rechazo de plano a tener que pagar algún tipo de peaje a Irán por atravesar el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo del mundo y un tercio de los fertilizantes, como ha venido planteando Teherán. "Algunos barcos que han pagado ese peaje han sido atacados y han sido apresados por los iraníes", denuncia la asociación, que esgrime que aunque las autoridades en Teherán den su visto bueno siembre puede haber un comandante local de la Guardia Revolucionaria que "no haya recibido el mensaje" y que tenga un lanzacohetes RPG.