Guerra de Irán, en directo: última hora | Hezbolá rechaza el "humillante" diálogo con Israel y afrontará nuevos ataques

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Hizbulá e Israel intercambian ataques pese al alto el fuego negociado en Washington
Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y el Líbano esta semana en Washington. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó este viernes de que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro (sur del Líbano), con más de cuatro misiles. "Simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas", también en el distrito de Tiro, añadió la ANN. Por otro lado, Hizbulá señaló en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort, "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano". Israel y el Líbano, con mediación estadounidense, acordaron el martes un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del territorio libanés.
El brent baja 2,84 %, hasta los 95,03 dólares, tras alto el fuego entre Israel y el Líbano
El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en agosto, bajó este jueves un 2,84 %, hasta situarse en los 95,03 dólares, tras el alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano, que renovó el optimismo entre los inversores sobre un fin cercano del conflicto en Oriente Medio. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,78 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre de ayer, cuando el barril se situó en 97,81 dólares. El brent reaccionó a la baja, después de tres sesiones de ganancias, puesto que el mercado reaccionó de manera optimista al alto el fuego acordado por Israel y el Líbano este miércoles en Washington, con la mediación estadounidense, pero condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí.
Guterres insta a Israel a retirarse de territorio libanés tras acuerdo de alto el fuego
El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves al Ejército israelí a retirarse del Líbano después de que ambos países acordaran un alto el fuego tras una cumbre en Washington celebrada esta semana. "Guterres exhorta a todas las partes a que respeten plenamente el cese de las hostilidades, pongan fin a cualquier nuevo ataque y cumplan en todo momento con las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario", aseguró en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric. Israel y el Líbano acordaron el miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.
Nuevos ataques israelís alcanzan tres ciudades de el Líbano
Israel ha lanzado ataques aéreos contra tres ciudades del Líbano, así como contra una zona residencial al este de Tiro. En concreto contra Kawthariyat al-Ruz, Safad al-Batikh y Ain Qana. Desde el 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá, al menos 3.526 personas han muerto y 10.733 han resultado heridas en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud del Líbano. Los ataques israelíes han continuado hoy a pesar del acuerdo entre Israel y Líbano para implementar un nuevo alto el fuego mediado por Estados Unidos.
Las asociaciones de armadores rechazan el pago de un peaje a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz
La industria marítima mira con preocupación hacia el estrecho de Ormuz desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron su operación militar sobre Irán y Teherán respondió bloqueando casi por completo la navegación, a lo que se sumó un segundo bloqueo naval por parte de Washington. Desde entonces, solo han atravesado esta vía marítima algunos barcos con cuentagotas y las navieras no tienen por el momento muchas esperanzas de que la situación cambie. Para que esto pueda ocurrir, Estados Unidos e Irán deberían alcanzar algún tipo de acuerdo que por el momento se resiste y debería haber un alto el fuego real, algo que no ha ocurrido con el acordado el pasado 7 de abril, tras el que se han seguido registrando algunos incidentes y ambas partes han cruzado ataques, como los registrados esta misma semana. El sector mostró este jueves su rechazo de plano a tener que pagar algún tipo de peaje a Irán por atravesar el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo del mundo y un tercio de los fertilizantes, como ha venido planteando Teherán. "Algunos barcos que han pagado ese peaje han sido atacados y han sido apresados por los iraníes", denuncia la asociación, que esgrime que aunque las autoridades en Teherán den su visto bueno siembre puede haber un comandante local de la Guardia Revolucionaria que "no haya recibido el mensaje" y que tenga un lanzacohetes RPG.
El FMI dice que la subida del crudo generó inflación pero el alza se concentró en marzo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la subida del precio del crudo motivada por la guerra de Irán se está filtrando y generando inflación en todo el mundo, pero puntualiza que el alza del petróleo se concentró principalmente en marzo, tras el estallido del conflicto, y que su coste se ha mantenido relativamente estable desde entonces. La portavoz del FMI, Julie Kozack, recordó este jueves en rueda de prensa, que el organismo ve "indicios de que el impacto de la crisis se está trasladando a la inflación" y que las expectativas generales de inflación a corto plazo "han experimentado un repunte". La guerra iniciada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán está generando además otros efectos, como lo que acontece en los mercados financieros, donde las ganancias están siendo más concentradas y los inversores están modificando previsiones y anticipando ahora subidas de tipos; o en los de deuda soberana, donde se está viendo un incremento en los rendimientos de los bonos.
Las reservas de petróleo, en mínimos de los últimos cinco años
El FMI prevé que las reservas de petróleo alcancen en julio su nivel más bajo en cinco años, situándose en 7.500 millones de barriles, frente a los 8.000 millones de barriles que había antes del inicio de la guerra con Irán.
Fitch revisa a la baja las expectativas de crecimiento mundial en 2026 ante la extensión de la guerra en Irán
La agencia Fitch ha rebajado hasta el 2,4% el crecimiento del PIB mundial en 2026, dos décimas por debajo del pronóstico realizado en marzo, lo que supone una desaceleración respecto al 2,7% registrado en el ejercicio anterior, motivado por la prolongación de la guerra en Irán y la situación de los mercados energéticos. "Las perspectivas de crecimiento mundial se han visto perjudicadas por la crisis del petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán", asevera el informe publicado por Fitch este jueves, en el que se analiza la situación de la economía mundial.
Hezbolá rechaza el acuerdo de alto el fuego en el Líbano
El grupo proiraní Hezbolá rechazó este jueves la tregua condicional anunciada por las autoridades libanesas e israelíes y, en su lugar, exigió un alto el fuego global y la retirada de Israel de Líbano. "El alto el fuego debe ser global (..) y sin libertad de matar para el enemigo en Líbano", dijo el jefe de Hezbolá, Naim Qasem, en un mensaje difundido por el canal de su movimiento Al Manar. Los enviados de Israel y Líbano celebraron el miércoles en Washington una cuarta ronda de negociaciones. En ella acordaron un alto el fuego supeditado al cese de los ataques de Hezbolá y a "la evacuación" de todos los miembros del grupo del sector al sur del río Litani, que discurre aproximadamente a 30 kilómetros al norte de la frontera entre Líbano e Israel.
El ejército libanés reabre una carretera clave en el sur tras la retirada israelí
El ejército libanés ha anunciado la reapertura de una carretera principal en el sur del país tras la retirada de las fuerzas israelíes de la zona de Debbine, al tiempo que ha advertido a los civiles que se mantengan alejados debido al riesgo de presencia de munición sin explotar. “Una unidad del ejército trabajó para retirar las barreras de tierra colocadas en la carretera de Debbine por la ocupación israelí, reabriendo así la carretera Marjeyoun-Debbine-Ibl al-Saqi”, dijo el ejército en un comunicado. La medida se produjo "en coincidencia con la retirada israelí de la zona de Debbine", añade el comunicado. El ejército declaró que "unidades especializadas están realizando un estudio de ingeniería de la zona" con el fin de retirar los artefactos explosivos sin detonar, al tiempo que instó a los civiles a mantenerse alejados de la zona hasta que finalice la operación.
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