Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Maduro incorpora a la defensora de 'Diddy' Combs a su equipo de abogados El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, incorporó este jueves a la abogada principal de 'Diddy' Combs, magnate del hip-hop condenado por dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, a su equipo de defensa de acuerdo con registros judiciales consultados por EFE. La abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, fue incorporada formalmente al equipo legal de Maduro mediante una notificación presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde el presidente depuesto enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por los que se declaró no culpable.

El presidente de Cuba denuncia la última lista de sanciones de EEUU contra la isla El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la última "lista ilegítima de sanciones" en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes (entre ellos, él mismo), organizaciones y empresas cubanas. Díaz-Canel también calificó de "amenazadoras" las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba. "El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", escribió el mandatario en las redes sociales.

EEUU emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño. Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro. La medida, que afecta asimismo a cinco entidades cubanas, es un paso más en la campaña de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades de la isla.

Putin admite que habló con EE.UU. sobre una posible operación a la venezolana en Cuba El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo en diciembre del año pasado en Venezuela. "¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

El FMI y Venezuela hablaron sobre desarrollo de capacidades y reinicio de futuras consultas El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades venezolanas hablaron en una reunión celebrada el pasado fin de semana sobre el apoyo que la entidad podría brindar a Venezuela para robustecer sus capacidades, así como el proceso para retomar en el futuro las consultas bilaterales periódicas que sirven para evaluar la salud económica de los estados miembros. "Durante la reunión, se discutió cómo el FMI puede apoyar los esfuerzos de Venezuela para fortalecer la estabilidad macroeconómica, incluyendo la posibilidad de celebrar una consulta en virtud del Artículo IV", explicó este jueves en rueda de prensa la portavoz del fondo, Julie Kozack. El pasado sábado un equipo liderado por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador venezolano para el FMI, Calixto Ortega, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, se reunió en Washington con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y miembros del departamento de la entidad para las Américas.

El oficial de mayor rango del Ejército de EEUU visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, el oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas del país norteamericano, ha realizado una visita sorpresa a la capital de Venezuela, Caracas, para mantener encuentros con las autoridades, en su primera visita después del ataque militar lanzado a principios de enero, que se saldó con más de cien muertos y la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Joe Holstead, ha señalado que Caine participó en "discusiones bilaterales" con "altos cargos del gobierno interino" y con trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, además de visitar la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la legación diplomática. Así, ha explicado que "Caine subrayó la importancia de la estabilidad de Venezuela y la seguridad compartida en el hemisferio occidental, así como el compromiso de la Fuerza Conjunta a la hora de garantizar la aplicación del plan de tres fases" presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una lancha, supuestamente ligada al narcotráfico, que transitaba en aguas internacionales del Pacífico y confirmaron la muerte de los dos tripulantes de la nave. De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan "Lanza del Sur" y publicaron, en su cuenta oficial de X, el vídeo del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil a alta velocidad. Los dos tripulantes que murieron durante el operativo se suman a los más de 200 acumulados, en un periodo de casi 10 meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, desde que inició el plan en agosto de 2025.

La ONG venezolana Foro Penal anuncia la liberación de 29 trabajadores de empresa de minería La ONG venezolana Foro Penal informó este miércoles que 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven -corporación mixta entre la estatal minera venezolana Minerven y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim- fueron liberados, despiués de pasar un año y dos meses detenidos, acusados de cuatro delitos, entre ellos tráfico de material estratégico.

Abel Gilbert Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos La visita no podía ser más simbólica. A cinco meses de la operación militar que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro, un Boeing C-32A aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía y de su interior descendió nada menos que el general Dan Caine, la principal autoridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Caine llegó procedente de la Base Aérea de Andrews, en Maryland, y de inmediato suscitó expectativa. La presencia del militar norteamericano de alto rango coincide además con un hecho que tampoco pasó inadvertido: la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez no se encontraba en Venezuela para recibir a Caine en la que no será seguramente su única visita al país sudamericano. Rodríguez fue a la India en visita oficial. Según el comunicado oficial de la embajada de EEUU en Caraca, el general ha participado de discusiones bilaterales con líderes del Gobierno provisional e hizo acto de presencia en la Unidad de Seguridad de Marines en la sede diplomática. Lee la noticia completa.