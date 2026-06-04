Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico

El comisario de Defensa advierte de que la superioridad productiva de Rusia supone "una amenaza" para la UE

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha advertido de que la superioridad productiva de Rusia en armamento supone "una amenaza real" para la Unión Europea, y ha vuelto a alertar de que el aumento del gasto en defensa de los Estados miembro no se está traduciendo en un crecimiento proporcional de la producción. Durante un coloquio en el Foro Europeo de Industria celebrado este miércoles en Bruselas, Kubilius ha cifrado la brecha de los Veintisiete con Moscú: Rusia produjo cerca de 1.200 misiles de crucero el año pasado, frente a los 250 fabricados por toda la UE, una diferencia que ha atribuido a los "problemas estructurales" de una industria de defensa europea fragmentada y sin mercado único. "La diferencia en capacidades de producción rusas respecto a nosotros es bastante amenazante", ha subrayado el comisario, quien ha señalado que el camino lo marca Ucrania, que empezó el año pasado a producir sus propios misiles de crucero, denominados Flamingo, y que va camino de producir este año unas 700 unidades, casi tres veces más que todo el bloque comunitario.