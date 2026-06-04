En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania, tras levantar Hungría su veto
La Unión Europea se dispone a iniciar las negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia este mismo mes de junio, probablemente coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores de la UE el próximo 15 de junio en Luxemburgo, después de que el nuevo Gobierno húngaro haya retirado el veto que el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán mantuvo durante dos años a este proceso. "Esto marca un hito significativo en su camino de integración europea y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la UE", ha destacado la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ejerce Chipre, en un comunicado para anunciar el desbloqueo del proceso. De este modo, la presidencia chipriota informa de que inicia la preparación para "la apertura formal del clúster número uno de las negociaciones de adhesión" con Ucrania y Moldavia, en referencia al primer bloque del reformas que se aborda en el proceso de adhesión.
Zelenski agradece a Starmer las sanciones contra Rusia y pide que Europa tenga voz en toda negociación de paz
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este miércoles al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, las sanciones impuestas por Londres contra Rusia en el marco de la guerra --aunque ha reclamado "aún más" presiones-- y ha reivindicado que, de cara a poner fin al conflicto, "Europa necesita" tener voz propia en toda negociación de paz. "Europa necesita sin duda alguna su propia voz, su propia posición y su propia contribución a todos los esfuerzos diplomáticos que puedan ayudar a poner fin a la guerra", ha subrayado Zelenski en una llamada telefónica con Starmer, según ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado. En dicha conversación, los mandatarios han debatido, según Kiev, "la diplomacia conjunta con Europa" para detener y poner fin a la guerra, así como los preparativos para las negociaciones y reuniones centradas en el suministro de armas para la defensa de Ucrania.
Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico
Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, antes del inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin. Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días al que se espera la asistencia de unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita rusa para atraer a inversores y empresas occidentales. El Kremlin prometió respuestas "sistemáticas" al ataque contra la segunda ciudad rusa, que se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró el miércoles que los bombardeos ucranianos fueron "ataques justos".
Reino Unido convoca al embajador ruso en protesta por oleada de ataques y el impacto de un dron en Rumanía
El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado este miércoles al embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, después de la "brutal" oleada de ataques contra civiles en Ucrania, que se suma a los incidentes como el impacto de un dron ruso en un edificio residencial en Rumanía, país miembro de la OTAN, dejando dos personas heridas la semana pasada. "El último y brutal bombardeo de civiles en Ucrania por parte de Rusia se produce tras su violación del espacio aéreo de la OTAN la semana pasada, alcanzando un edificio residencial en Rumanía. Herir a civiles inocentes en territorio de la OTAN es inaceptable y un sombrío recordatorio de la amenaza que los civiles ucranianos se ven obligados a soportar a diario", ha señalado en un comunicado. La cartera de Exteriores británica ha trasladado a Kelin la condena "enérgica" de Londres sobre lo que considera una "grave escalada". "Rusia sigue mostrando un desprecio flagrante por la vida de los civiles, disparando cientos de drones y misiles contra Ucrania y amenazando a sus vecinos", ha argüido.
Rutte asegura que siguen llegando a Ucrania antimisiles "cada día y cada semana" pese a la guerra en Irán
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que los interceptores de misiles siguen llegando a Ucrania "cada día y cada semana", y ha defendido que Estados Unidos "hace todo lo que puede" para mantener el suministro de sistemas Patriot a Kiev pese al aumento de la demanda generada por la guerra en Oriente Próximo. Así lo ha asegurado una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras haber acudido por sorpresa a la capital del país junto a los embajadores de los 32 Estados miembro de la organización, un día después de una oleada de ataques rusos contra Ucrania con 70 misiles y 650 drones que han dejado al menos 23 muertos y más de cien heridos.
La ofensiva rusa pretende bajas civiles y daños a la infraestructura civil
El uso de municiones en racimo por parte de Rusia y sus ataques con misiles de doble impacto contra personal de primera respuesta siguen demostrando un patrón de ataque ruso orientado a infligir el máximo número de bajas civiles y daños a la infraestructura civil. Según ICW, Putin está utilizando ataques masivos contra Kiev en un intento por quebrar la voluntad de Ucrania de luchar y disimular su debilidad, en particular su incapacidad para proteger el territorio ruso, incluida la capital, de los ataques profundos ucranianos. También busca recuperarse de la humillación de haber tenido que pedir permiso a Ucrania para celebrar, incluso de forma muy reducida, el desfile del Día de la Victoria el 9 de mayo.
Zelenski pide urgentemente fondos para acelerar la llegada de nuevos sistemas Patriot
Ucrania necesita urgentemente el dinero necesario para acelerar la llegada de nuevos sistemas Patriot y misiles para esta tecnología, según dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Kiev. El presidente ucraniano explicó que algunos de los países que iban delante de Ucrania en la lista de espera para comprar nuevos sistemas de misiles antiaéreos Patriot han cedido su lugar a Kiev, que sin embargo necesita reunir ya el dinero para cerrar el contrato si no quiere esperar hasta 2030 para recibir este tipo de armamento. "Se puede saltar la cola si se paga el contrato. Es por eso que debemos hacer todo lo posible para pagarlo. De lo contrario los sistemas y los misiles llegarán en el año 2030", dijo Zelenski, que hace unos días pidió por carta al presidente de EEUU, Donald Trump, facilitar suministros urgentes de misiles a Ucrania que permitan al Ejército del país proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.
El comisario de Defensa advierte de que la superioridad productiva de Rusia supone "una amenaza" para la UE
El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha advertido de que la superioridad productiva de Rusia en armamento supone "una amenaza real" para la Unión Europea, y ha vuelto a alertar de que el aumento del gasto en defensa de los Estados miembro no se está traduciendo en un crecimiento proporcional de la producción. Durante un coloquio en el Foro Europeo de Industria celebrado este miércoles en Bruselas, Kubilius ha cifrado la brecha de los Veintisiete con Moscú: Rusia produjo cerca de 1.200 misiles de crucero el año pasado, frente a los 250 fabricados por toda la UE, una diferencia que ha atribuido a los "problemas estructurales" de una industria de defensa europea fragmentada y sin mercado único. "La diferencia en capacidades de producción rusas respecto a nosotros es bastante amenazante", ha subrayado el comisario, quien ha señalado que el camino lo marca Ucrania, que empezó el año pasado a producir sus propios misiles de crucero, denominados Flamingo, y que va camino de producir este año unas 700 unidades, casi tres veces más que todo el bloque comunitario.
Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico
Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, antes del inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin. Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días al que se espera la asistencia de unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita rusa para atraer a inversores y empresas occidentales. El Kremlin prometió respuestas "sistemáticas" al ataque contra la segunda ciudad rusa, que se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró el miércoles que los bombardeos ucranianos fueron "ataques justos". "Hace apenas un día se produjo un ataque a gran escala. Hemos respondido en consecuencia", declaró durante una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev.
Polonia propone formalmente a EEUU establecer una nueva base militar permanente en el país
El vice primer ministro de Polonia y titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha anunciado este miércoles que Varsovia ha propuesto formalmente a Estados Unidos el establecimiento de una nueva base militar estadounidense de carácter permanente en el país europeo. "He transmitido al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, una propuesta oficial para crear una nueva base militar estadounidense permanente en Polonia", ha indicado Kosiniak-Kamysz en un mensaje difundido en redes sociales.
- España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
- Un meteorito explota sobre Estados Unidos con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
- Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones del PSG en Francia
- ¿Por qué ha ganado la derecha las elecciones en Colombia? ¿Por qué la izquierda no reconoce los resultados? 5 claves para entender la sorpresa electoral
- La UE aprueba el endurecimiento de la política migratoria y la expulsión de personas en situación irregular
- Trump abronca a Netanyahu por teléfono: 'Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí
- El PSG celebra su segunda Champions marcada por la violencia urbana