Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

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Más conversaciones Las partes también acordaron participar en una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con miras a un "acuerdo global", añade la nota. "Todos los países reafirmaron que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano debe ser decidido por ambos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de un Estado o de un actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano", en referencia implícita a Irán, señalado de apoyar al grupo proiraní Hezbolá. Previamente, el presidente Donald Trump había insistido en "separar" las negociaciones sobre Líbano de las relativas a Irán, mientras que Teherán considera que se trata de un mismo tema.

Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego" Israel y Líbano acordaron el miércoles "implementar un cese el fuego" y crear "zonas piloto" que estarán bajo control del ejército libanés, según una declaración conjunta publicada al término de dos días de conversaciones en Washington. "Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego", que estará supeditado "al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector al sur del Litani", dice la declaración firmada por las tres partes involucradas en las negociaciones. "Ambas partes acordaron avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto donde las Fuerzas Armadas libanesas ejercerán un control exclusivo sobre el territorio, con exclusión de todos los actores no estatales", según la misma fuente.

El brent sube 1,89 % hasta 97,81 dólares por nueva escalada de tensiones entre EEUU-Irán El barril de petróleo brent para entrega en agosto subió un 1,89 % este miércoles, hasta situarse en los 97,81 dólares, ante la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que a ojos de los inversores aleja un posible acuerdo de paz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,81 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE) en comparación al cierre de este martes, cuando el barril se situó en 96 dólares. El brent inició la semana al alza, ya que entre el mercado predominaba un sentimiento pesimista sobre el transcurso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, paralizadas por la república islámica el pasado lunes como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Irán advierte que un ataque a Beirut desencadenará "una reanudación a gran escala de la guerra" Irán advirtió este miércoles que un ataque a Beirut desencadenaría una "reanudación a gran escala de la guerra" en Oriente Medio, en un momento en el que Israel intensifica las operaciones contra el grupo libanés proiraní Hezbolá. "Cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala de la guerra", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia de noticias Tasnim. "Nuestras fuerzas armadas están preparadas para atacar a Israel si ataca Beirut", añadió.

Irán afirma que no hay "ningún progreso tangible" en las negociaciones con EEUU El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó el miércoles por la noche que no hay "ningún progreso tangible" en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia Tasnim. "Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación", declaró el canciller. Indicó además que "el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región".

El riesgo nuclear que genera Irán es mayor ahora que antes de los ataques de Israel y EEUU El riesgo de que Irán esté buscando secretamente armas nucleares es mayor hoy que antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros ataques militares contra la República Islámica hace un año, según funcionarios occidentales que citaron nuevos datos distribuidos por el organismo de control atómico de Naciones Unidas. El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió a los países miembros de nuevos peligros de proliferación nuclear planteados por el gran inventario de uranio de Irán cercano al grado necesario para fabricar una bomba, según un documento restringido visto por Bloomberg. Antes del ataque aéreo de junio de 2025 que dio inicio a una guerra de 12 días, ese material estaba sujeto a inspecciones semanales del OIEA para asegurar que no fuera desviado hacia armas. El informe del OIEA subraya cómo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán creó nuevos dilemas nucleares que no existían previamente, según dos diplomáticos de alto rango familiarizados con el informe, que pidieron no ser identificados al hablar de datos sensibles. Cuanto más tiempo permanezca el material fuera de las salvaguardias del OIEA, mayores serán los riesgos de que sea desviado para usos no pacíficos, dijeron.

Balance de la jornada | Intercambio de ataques pero predisposición a la negociación Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona. Estas hostilidades representan un nuevo desafío al frágil alto al fuego iniciado el 8 de abril entre ambas partes que, según el presidente estadounidense Donald Trump, todavía mantienen contactos para establecer una paz duradera. Otra amenaza para la tregua son las operaciones militares en Líbano, donde ataques israelíes impactaron cerca de Beirut y causaron nueve muertos en el sur. La reanudación de los ataques y la falta de avance en las negociaciones provocaron una nueva subida de los precios del petróleo, convulsionados por la guerra y sus consecuencias en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos. Kuwait afirmó haber sido blanco de 13 misiles balísticos y 17 drones iraníes este miércoles.

Irán responderá de manera "decisiva" a todo ataque, advierte su jefe negociador El negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que su país responderá a cualquier ataque, indicó un medio local el miércoles, después de que los Guardianes de la Revolución anunciaran haber atacado Kuwait en respuesta a ataques estadounidenses. "Hoy, la nación iraní, en su lucha contra Estados Unidos y el régimen sionista, ha demostrado que la era de las amenazas sin coste contra Irán ha llegado a su fin y que cualquier agresión recibirá una respuesta decisiva, contundente y proporcionada", declaró Qalibaf, según la agencia de noticias ISNA.

EEUU ha impedido el paso de 125 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este miércoles de que 125 buques mercantes han visto imposibilitado su paso a través del estrecho de Ormuz en lo que son ya más de seis semanas de un cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto. "A fecha de 3 de junio, las fuerzas del CENTCOM han desviado 125 buques mercantes y han inmovilizado seis para garantizar el cumplimiento del bloqueo", ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.